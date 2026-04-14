GoPro lance la gamme MISSION 1, trois caméras cinéma 8K avec capteur 1 pouce
Par Vincent Lautier - Publié le
Avec la gamme MISSION 1, GoPro s'attaque au segment des caméras de cinéma compactes avec trois modèles capables de filmer en 8K et 4K Open Gate. Toutes embarquent un nouveau capteur 1 pouce de 50 mégapixels et le processeur GP3 gravé en 5 nm. Les précommandes ouvrent le 21 mai pour une sortie le 28 mai, les prix seront annoncés au salon NAB entre le 19 et le 22 avril.
Le cœur de la gamme MISSION 1 tient en deux composants maison. Côté capteur, GoPro passe au format 1 pouce avec une définition de 50 mégapixels, des photosites natifs de 1,6 micron et un mode Quad Bayer qui fusionne les pixels pour atteindre 3,2 microns. La plage dynamique grimpe à 14 stops au niveau du capteur, un niveau qu'on trouve habituellement sur des boîtiers hybrides haut de gamme. Le processeur GP3, gravé en 5 nm, intègre une NPU dédiée à l'IA pour le traitement d'image et promet une autonomie et des performances thermiques jamais vues dans ce format de caméra.
La gamme se décline en trois appareils. La MISSION 1 PRO tape dans le très haut du panier avec de la 8K à 60 images par seconde, de la 4K à 240 images par seconde et même une rafale 1080p à 960 images par seconde pendant 10 secondes. La MISSION 1 PRO ILS garde le même capteur et le même processeur, mais troque le bloc optique fixe contre une monture Micro Four Thirds, compatible avec tout le catalogue MFT et les adaptateurs qui vont avec. La MISSION 1, enfin, est le modèle d'entrée de gamme, limité à la 8K30 et à la 4K120 Open Gate. Les trois encodent en 10 bits avec profil GP-Log2 jusqu'à 240 Mbps, de quoi sérieusement intéresser les coloristes.
Hormis la version ILS qui reste simplement résistante aux intempéries, les deux autres modèles plongent sans caisson jusqu'à 20 mètres. Le châssis gagne un écran OLED arrière 14% plus grand que sur la HERO13 Black, des boutons surélevés utilisables avec des gants et un pare-soleil amovible pour limiter les reflets. Côté audio, quatre micros à bord, enregistrement Float 32 bits pour éviter l'écrêtage et connectivité Bluetooth 5.3. La nouvelle batterie Enduro 2 de 2150 mAh promet plus de 5 heures d'enregistrement en 1080p30 et un peu plus de 3 heures en 4K30 sur une seule charge, avec recharge rapide au passage.
C'est clairement le gros pari de GoPro pour 2026. La marque passe du jouet sportif au matériel cinéma, avec des chiffres qui rivalisent sur le papier avec des boîtiers à plusieurs dizaines de milliers d'euros. La MISSION 1 PRO ILS est celle qui interroge le plus : une GoPro à objectifs interchangeables, c'est un virage à 180 degrés pour la marque, et une façon claire d'aller chasser sur le terrain des cinéastes pros qui bossaient jusqu'à présent sur BlackMagic ou RED. Le prix, on le découvrira au NAB à partir du 19 avril, et c'est là que tout va se jouer.
Un capteur 1 pouce maison et le nouveau processeur GP3
Le cœur de la gamme MISSION 1 tient en deux composants maison. Côté capteur, GoPro passe au format 1 pouce avec une définition de 50 mégapixels, des photosites natifs de 1,6 micron et un mode Quad Bayer qui fusionne les pixels pour atteindre 3,2 microns. La plage dynamique grimpe à 14 stops au niveau du capteur, un niveau qu'on trouve habituellement sur des boîtiers hybrides haut de gamme. Le processeur GP3, gravé en 5 nm, intègre une NPU dédiée à l'IA pour le traitement d'image et promet une autonomie et des performances thermiques jamais vues dans ce format de caméra.
Trois modèles, dont une version à objectifs interchangeables MFT
La gamme se décline en trois appareils. La MISSION 1 PRO tape dans le très haut du panier avec de la 8K à 60 images par seconde, de la 4K à 240 images par seconde et même une rafale 1080p à 960 images par seconde pendant 10 secondes. La MISSION 1 PRO ILS garde le même capteur et le même processeur, mais troque le bloc optique fixe contre une monture Micro Four Thirds, compatible avec tout le catalogue MFT et les adaptateurs qui vont avec. La MISSION 1, enfin, est le modèle d'entrée de gamme, limité à la 8K30 et à la 4K120 Open Gate. Les trois encodent en 10 bits avec profil GP-Log2 jusqu'à 240 Mbps, de quoi sérieusement intéresser les coloristes.
Étanche à 20 mètres, écran OLED plus grand et batterie Enduro 2
Hormis la version ILS qui reste simplement résistante aux intempéries, les deux autres modèles plongent sans caisson jusqu'à 20 mètres. Le châssis gagne un écran OLED arrière 14% plus grand que sur la HERO13 Black, des boutons surélevés utilisables avec des gants et un pare-soleil amovible pour limiter les reflets. Côté audio, quatre micros à bord, enregistrement Float 32 bits pour éviter l'écrêtage et connectivité Bluetooth 5.3. La nouvelle batterie Enduro 2 de 2150 mAh promet plus de 5 heures d'enregistrement en 1080p30 et un peu plus de 3 heures en 4K30 sur une seule charge, avec recharge rapide au passage.
On en dit quoi ?
C'est clairement le gros pari de GoPro pour 2026. La marque passe du jouet sportif au matériel cinéma, avec des chiffres qui rivalisent sur le papier avec des boîtiers à plusieurs dizaines de milliers d'euros. La MISSION 1 PRO ILS est celle qui interroge le plus : une GoPro à objectifs interchangeables, c'est un virage à 180 degrés pour la marque, et une façon claire d'aller chasser sur le terrain des cinéastes pros qui bossaient jusqu'à présent sur BlackMagic ou RED. Le prix, on le découvrira au NAB à partir du 19 avril, et c'est là que tout va se jouer.