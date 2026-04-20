Tim Cook quitte la direction d'Apple, John Ternus sera le nouveau CEO

À la communauté Apple,



Depuis 15 ans, je commence presque chaque matin de la même façon. J’ouvre mes e-mails et je lis les messages que j’ai reçus la veille de la part des utilisateurs d’Apple aux quatre coins du monde.



Vous partagez avec moi des petits morceaux de vos vies et vous me racontez ce que vous souhaitez que je sache sur la manière dont Apple vous a touchés. Le moment où votre mère a été sauvée grâce à son Apple Watch. Le selfie parfait que vous avez pris au sommet d’une montagne qui semblait impossible à gravir. Vous me remerciez pour la façon dont le Mac a changé ce que vous pouvez accomplir au travail, et parfois vous me faites remarquer, avec insistance, que quelque chose qui vous tient à cœur ne fonctionne pas comme il le devrait.



Dans chacun de ces e-mails, je ressens le cœur battant de notre humanité commune. Je ressens une obligation grandissante de travailler encore plus dur et d’aller toujours plus loin. Mais surtout, je ressens une gratitude que je ne peux exprimer avec des mots : celle d’avoir eu la chance d’être la personne de l’autre côté de ces messages, le dirigeant d’une entreprise qui stimule l’imagination et enrichit les vies d’une manière si profonde qu’elle défie toute description. Quel honneur et quel privilège cela a été.



Aujourd’hui, nous avons annoncé que je franchissais une nouvelle étape dans mon parcours chez Apple. Au cours des prochains mois, je vais entamer une transition vers un nouveau rôle, quitter mes fonctions de CEO en septembre et devenir président exécutif d’Apple. Une nouvelle personne va prendre ce qui, au fond de moi, reste le plus beau poste au monde. Cette personne, c’est John Ternus, un ingénieur et penseur brillant qui a passé ces 25 dernières années à concevoir les produits Apple que nos utilisateurs aiment tant, obsédé par chaque détail, concentré sur toutes les façons possibles de rendre nos créations meilleures, plus audacieuses, plus belles et plus significatives. Il est la personne idéale pour ce rôle.



John se soucie profondément de ce que nous sommes chez Apple, de ce que nous faisons, et des personnes que nous touchons. Il possède le cœur et le caractère nécessaires pour diriger avec une intégrité exceptionnelle. Je suis extrêmement fier de le voir devenir le prochain CEO d’Apple. Cette entreprise atteindra des sommets incroyables sous sa direction, et vous ressentirez son influence dans chaque moment de plaisir et de découverte que susciteront les produits et services à venir. J’ai hâte que vous appreniez à le connaître comme moi je le connais.

Ce n’est pas un adieu. Mais à ce moment de transition, je voulais prendre le temps de vous dire merci. Non pas au nom de l’entreprise, même si une immense gratitude déborde en son sein. Mais simplement en mon nom. Tim. Une personne qui a grandi dans un milieu rural, à une autre époque, et qui a eu la chance, pendant ces moments magiques, d’être le CEO de la plus grande entreprise du monde.



Merci pour la confiance et la bienveillance que vous m’avez témoignée. Merci de m’avoir salué dans la rue et dans nos Apple Store. Merci d’avoir partagé mon enthousiasme lors de la présentation de nouveaux produits et services. Et surtout, merci d’avoir cru en moi pour diriger une entreprise qui vous a toujours placés au centre de son travail.



Chaque jour, nous nous levons en pensant à ce que nous pouvons faire pour améliorer un peu votre vie. Et chaque jour, vous avez rendu la mienne meilleure que tout ce que j’aurais pu espérer.



Merci.



Tim Cook