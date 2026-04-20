Tim Cook quitte la direction d'Apple, John Ternus sera le nouveau CEO
Par Didier Pulicani - Publié le
C'est désormais officiel, Tim Cook quitterait la direction de la firme de Cupertino après plus d’une décennie à sa tête. Une transition majeure, puisque c’est John Ternus, actuel Senior Vice President of Hardware Engineering, qui reprendrait les rênes du groupe dès la rentrée. De son coté, Tim Cook siègera en qualité de
Arrivé aux commandes en 2011 après le décès de Steve Jobs, Tim Cook aura profondément transformé Apple. Sous son impulsion, la marque est devenue la première capitalisation mondiale, tout en élargissant considérablement son portefeuille de produits et surtout ses services (Apple Music, iCloud, Apple TV+…). Cook aura également marqué l’entreprise par une approche plus discrète mais très rigoureuse, axée sur la chaîne logistique, les marges et les engagements sociétaux.
Le choix de John Ternus n’est pas une surprise totale. Plus jeune que la plupart des autres cadres, il s’est imposé ces dernières années comme une figure clé en interne. À la tête de l’ingénierie matérielle, il a supervisé plusieurs produits majeurs, dont les dernières générations d’iPhone, d’iPad et surtout la transition vers les puces Apple Silicon sur Mac — un succès stratégique salué aussi bien par les utilisateurs que par l’industrie.
Ce passage de relais pourrait marquer un nouveau cycle pour Apple. Là où Tim Cook a consolidé et fait prospérer l’héritage de Jobs, Ternus incarne davantage une génération tournée vers l’ingénierie pure et l’intégration verticale. On peut ainsi y voir le signe d’une accélération sur les futurs produits, notamment dans des domaines comme la réalité mixte, l’intelligence artificielle embarquée ou encore les nouveaux formats d’appareils.
Chairmanau conseil d'administration.
15 ans de Tim Cook
Arrivé aux commandes en 2011 après le décès de Steve Jobs, Tim Cook aura profondément transformé Apple. Sous son impulsion, la marque est devenue la première capitalisation mondiale, tout en élargissant considérablement son portefeuille de produits et surtout ses services (Apple Music, iCloud, Apple TV+…). Cook aura également marqué l’entreprise par une approche plus discrète mais très rigoureuse, axée sur la chaîne logistique, les marges et les engagements sociétaux.
Le choix de John Ternus n’est pas une surprise totale. Plus jeune que la plupart des autres cadres, il s’est imposé ces dernières années comme une figure clé en interne. À la tête de l’ingénierie matérielle, il a supervisé plusieurs produits majeurs, dont les dernières générations d’iPhone, d’iPad et surtout la transition vers les puces Apple Silicon sur Mac — un succès stratégique salué aussi bien par les utilisateurs que par l’industrie.
Un nouveau cycle pour Apple ?
Ce passage de relais pourrait marquer un nouveau cycle pour Apple. Là où Tim Cook a consolidé et fait prospérer l’héritage de Jobs, Ternus incarne davantage une génération tournée vers l’ingénierie pure et l’intégration verticale. On peut ainsi y voir le signe d’une accélération sur les futurs produits, notamment dans des domaines comme la réalité mixte, l’intelligence artificielle embarquée ou encore les nouveaux formats d’appareils.
Reste à savoir si ce changement de direction s’accompagnera d’une évolution plus visible dans la stratégie produit d’Apple. Tim Cook laisse une entreprise en excellente santé financière, mais aussi confrontée à de nouveaux défis : pression réglementaire accrue, concurrence sur les services et attentes toujours plus élevées autour de l’innovation.
Apple n’a pour l’instant pas officiellement confirmé tous les détails de cette transition, mais une chose est sûre : le départ de Tim Cook marque la fin d’une ère. Et tous les regards sont désormais tournés vers John Ternus, appelé à écrire le prochain chapitre de l’histoire de Cupertino.
Apple n’a pour l’instant pas officiellement confirmé tous les détails de cette transition, mais une chose est sûre : le départ de Tim Cook marque la fin d’une ère. Et tous les regards sont désormais tournés vers John Ternus, appelé à écrire le prochain chapitre de l’histoire de Cupertino.
La lettre de Tim Cook
À la communauté Apple,
Depuis 15 ans, je commence presque chaque matin de la même façon. J’ouvre mes e-mails et je lis les messages que j’ai reçus la veille de la part des utilisateurs d’Apple aux quatre coins du monde.
Vous partagez avec moi des petits morceaux de vos vies et vous me racontez ce que vous souhaitez que je sache sur la manière dont Apple vous a touchés. Le moment où votre mère a été sauvée grâce à son Apple Watch. Le selfie parfait que vous avez pris au sommet d’une montagne qui semblait impossible à gravir. Vous me remerciez pour la façon dont le Mac a changé ce que vous pouvez accomplir au travail, et parfois vous me faites remarquer, avec insistance, que quelque chose qui vous tient à cœur ne fonctionne pas comme il le devrait.
Dans chacun de ces e-mails, je ressens le cœur battant de notre humanité commune. Je ressens une obligation grandissante de travailler encore plus dur et d’aller toujours plus loin. Mais surtout, je ressens une gratitude que je ne peux exprimer avec des mots : celle d’avoir eu la chance d’être la personne de l’autre côté de ces messages, le dirigeant d’une entreprise qui stimule l’imagination et enrichit les vies d’une manière si profonde qu’elle défie toute description. Quel honneur et quel privilège cela a été.
Aujourd’hui, nous avons annoncé que je franchissais une nouvelle étape dans mon parcours chez Apple. Au cours des prochains mois, je vais entamer une transition vers un nouveau rôle, quitter mes fonctions de CEO en septembre et devenir président exécutif d’Apple. Une nouvelle personne va prendre ce qui, au fond de moi, reste le plus beau poste au monde. Cette personne, c’est John Ternus, un ingénieur et penseur brillant qui a passé ces 25 dernières années à concevoir les produits Apple que nos utilisateurs aiment tant, obsédé par chaque détail, concentré sur toutes les façons possibles de rendre nos créations meilleures, plus audacieuses, plus belles et plus significatives. Il est la personne idéale pour ce rôle.
John se soucie profondément de ce que nous sommes chez Apple, de ce que nous faisons, et des personnes que nous touchons. Il possède le cœur et le caractère nécessaires pour diriger avec une intégrité exceptionnelle. Je suis extrêmement fier de le voir devenir le prochain CEO d’Apple. Cette entreprise atteindra des sommets incroyables sous sa direction, et vous ressentirez son influence dans chaque moment de plaisir et de découverte que susciteront les produits et services à venir. J’ai hâte que vous appreniez à le connaître comme moi je le connais.
Ce n’est pas un adieu. Mais à ce moment de transition, je voulais prendre le temps de vous dire merci. Non pas au nom de l’entreprise, même si une immense gratitude déborde en son sein. Mais simplement en mon nom. Tim. Une personne qui a grandi dans un milieu rural, à une autre époque, et qui a eu la chance, pendant ces moments magiques, d’être le CEO de la plus grande entreprise du monde.
Merci pour la confiance et la bienveillance que vous m’avez témoignée. Merci de m’avoir salué dans la rue et dans nos Apple Store. Merci d’avoir partagé mon enthousiasme lors de la présentation de nouveaux produits et services. Et surtout, merci d’avoir cru en moi pour diriger une entreprise qui vous a toujours placés au centre de son travail.
Chaque jour, nous nous levons en pensant à ce que nous pouvons faire pour améliorer un peu votre vie. Et chaque jour, vous avez rendu la mienne meilleure que tout ce que j’aurais pu espérer.
Merci.
Tim Cook
Depuis 15 ans, je commence presque chaque matin de la même façon. J’ouvre mes e-mails et je lis les messages que j’ai reçus la veille de la part des utilisateurs d’Apple aux quatre coins du monde.
Vous partagez avec moi des petits morceaux de vos vies et vous me racontez ce que vous souhaitez que je sache sur la manière dont Apple vous a touchés. Le moment où votre mère a été sauvée grâce à son Apple Watch. Le selfie parfait que vous avez pris au sommet d’une montagne qui semblait impossible à gravir. Vous me remerciez pour la façon dont le Mac a changé ce que vous pouvez accomplir au travail, et parfois vous me faites remarquer, avec insistance, que quelque chose qui vous tient à cœur ne fonctionne pas comme il le devrait.
Dans chacun de ces e-mails, je ressens le cœur battant de notre humanité commune. Je ressens une obligation grandissante de travailler encore plus dur et d’aller toujours plus loin. Mais surtout, je ressens une gratitude que je ne peux exprimer avec des mots : celle d’avoir eu la chance d’être la personne de l’autre côté de ces messages, le dirigeant d’une entreprise qui stimule l’imagination et enrichit les vies d’une manière si profonde qu’elle défie toute description. Quel honneur et quel privilège cela a été.
Aujourd’hui, nous avons annoncé que je franchissais une nouvelle étape dans mon parcours chez Apple. Au cours des prochains mois, je vais entamer une transition vers un nouveau rôle, quitter mes fonctions de CEO en septembre et devenir président exécutif d’Apple. Une nouvelle personne va prendre ce qui, au fond de moi, reste le plus beau poste au monde. Cette personne, c’est John Ternus, un ingénieur et penseur brillant qui a passé ces 25 dernières années à concevoir les produits Apple que nos utilisateurs aiment tant, obsédé par chaque détail, concentré sur toutes les façons possibles de rendre nos créations meilleures, plus audacieuses, plus belles et plus significatives. Il est la personne idéale pour ce rôle.
John se soucie profondément de ce que nous sommes chez Apple, de ce que nous faisons, et des personnes que nous touchons. Il possède le cœur et le caractère nécessaires pour diriger avec une intégrité exceptionnelle. Je suis extrêmement fier de le voir devenir le prochain CEO d’Apple. Cette entreprise atteindra des sommets incroyables sous sa direction, et vous ressentirez son influence dans chaque moment de plaisir et de découverte que susciteront les produits et services à venir. J’ai hâte que vous appreniez à le connaître comme moi je le connais.
Ce n’est pas un adieu. Mais à ce moment de transition, je voulais prendre le temps de vous dire merci. Non pas au nom de l’entreprise, même si une immense gratitude déborde en son sein. Mais simplement en mon nom. Tim. Une personne qui a grandi dans un milieu rural, à une autre époque, et qui a eu la chance, pendant ces moments magiques, d’être le CEO de la plus grande entreprise du monde.
Merci pour la confiance et la bienveillance que vous m’avez témoignée. Merci de m’avoir salué dans la rue et dans nos Apple Store. Merci d’avoir partagé mon enthousiasme lors de la présentation de nouveaux produits et services. Et surtout, merci d’avoir cru en moi pour diriger une entreprise qui vous a toujours placés au centre de son travail.
Chaque jour, nous nous levons en pensant à ce que nous pouvons faire pour améliorer un peu votre vie. Et chaque jour, vous avez rendu la mienne meilleure que tout ce que j’aurais pu espérer.
Merci.
Tim Cook