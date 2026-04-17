Pourquoi Tim Cook rachète de plus en plus d’actions Nike ?
Par Laurence - Publié le
Dans la tech, les grands patrons ont souvent des intérêts ailleurs que dans la firme qu'ils dirigent. Ainsi Tim Cook fait partie du conseil d'administration de Nike depuis 2005 et possède d'ailleurs un certain nombre d'action de la firme (et aussi une paire unique d'Air Max). Il vient justement de renforcer sa participation dans l’équipementier sportif, dans un contexte pourtant marqué par des performances boursières chahutées.
Selon des documents réglementaires, Tim Cook a acquis 25 000 actions supplémentaires de Nike à un prix moyen de 42,43 dollars. Sa participation totale atteint désormais environ 130 480 actions.
Ce n’est pas la première fois que le dirigeant investit récemment dans la marque. En décembre dernier, il avait déjà acheté 50 000 actions à près de 59 dollars, portant alors sa participation à plus de 100 000 titres.
Ces investissements interviennent dans un contexte délicat pour Nike. Le groupe a récemment déçu les marchés avec des résultats en baisse, entraînant une chute de plus de 10 % du titre à l’époque.
Depuis, la situation ne s’est pas réellement améliorée : l’action a perdu plus de 20 % supplémentaires, revenant à des niveaux proches de ceux observés il y a une dizaine d’années. Dans ce contexte, les achats répétés de Tim Cook peuvent être interprétés comme un pari sur le long terme, voire comme un message adressé aux investisseurs.
En valeur relative, la participation de Tim Cook reste modeste : elle représente environ 0,009 % des actions en circulation. Mais l’importance de ce mouvement est ailleurs. En tant que membre du conseil d’administration de Nike, et figure majeure de la tech, son engagement est perçu comme un indicateur de confiance. D’ailleurs, l’annonce de ce nouvel achat a brièvement soutenu le titre, avec une hausse d’environ 2 % après publication.
En renforçant sa position malgré la baisse du titre, Tim Cook envoie un signal clair aux marchés : la confiance dans Nike reste intacte sur le long terme. Si l’impact financier de cette participation demeure limité, sa portée symbolique, elle, est bien réelle — surtout dans une période où le groupe cherche à rassurer investisseurs et consommateurs.
Un nouvel achat d’actions
Selon des documents réglementaires, Tim Cook a acquis 25 000 actions supplémentaires de Nike à un prix moyen de 42,43 dollars. Sa participation totale atteint désormais environ 130 480 actions.
Ce n’est pas la première fois que le dirigeant investit récemment dans la marque. En décembre dernier, il avait déjà acheté 50 000 actions à près de 59 dollars, portant alors sa participation à plus de 100 000 titres.
Un pari à contre-courant du marché
Ces investissements interviennent dans un contexte délicat pour Nike. Le groupe a récemment déçu les marchés avec des résultats en baisse, entraînant une chute de plus de 10 % du titre à l’époque.
Depuis, la situation ne s’est pas réellement améliorée : l’action a perdu plus de 20 % supplémentaires, revenant à des niveaux proches de ceux observés il y a une dizaine d’années. Dans ce contexte, les achats répétés de Tim Cook peuvent être interprétés comme un pari sur le long terme, voire comme un message adressé aux investisseurs.
En valeur relative, la participation de Tim Cook reste modeste : elle représente environ 0,009 % des actions en circulation. Mais l’importance de ce mouvement est ailleurs. En tant que membre du conseil d’administration de Nike, et figure majeure de la tech, son engagement est perçu comme un indicateur de confiance. D’ailleurs, l’annonce de ce nouvel achat a brièvement soutenu le titre, avec une hausse d’environ 2 % après publication.
Qu'en penser ?
En renforçant sa position malgré la baisse du titre, Tim Cook envoie un signal clair aux marchés : la confiance dans Nike reste intacte sur le long terme. Si l’impact financier de cette participation demeure limité, sa portée symbolique, elle, est bien réelle — surtout dans une période où le groupe cherche à rassurer investisseurs et consommateurs.