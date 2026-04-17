Pourquoi Tim Cook rachète de plus en plus d’actions Nike ?

Un nouvel achat d’actions

Un pari à contre-courant du marché

Qu'en penser ?



En renforçant sa position malgré la baisse du titre, Tim Cook envoie un signal clair aux marchés : la confiance dans Nike reste intacte sur le long terme. Si l’impact financier de cette participation demeure limité, sa portée symbolique, elle, est bien réelle — surtout dans une période où le groupe cherche à rassurer investisseurs et consommateurs.

Selon des documents réglementaires,. Sa participation totale atteint désormais environ 130 480 actions.Ce n’est pas la première fois que le dirigeant investit récemment dans la marque. En décembre dernier, il avait déjà acheté 50 000 actions à près de 59 dollars, portant alors sa participation àCes investissements interviennent dans un. Le groupe a récemment déçu les marchés avec des résultats en baisse, entraînant une chute de plus de 10 % du titre à l’époque.Depuis, la situation ne s’est pas réellement améliorée : l’, revenant à des niveaux proches de ceux observés il y a une dizaine d’années. Dans ce contexte, les achats répétés de Tim Cook peuvent être interprétés comme un pari sur le long terme, voire comme un message adressé aux investisseurs.En valeur relative,. Mais l’importance de ce mouvement est ailleurs. En tant que membre du conseil d’administration de Nike, et figure majeure de la tech, son engagement est perçu comme un indicateur de confiance. D’ailleurs,, avec une hausse d’environ 2 % après publication.