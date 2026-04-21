Grosse promo sur les routeurs Netgear Orbi Wi-Fi 7 : la solution ultime pour un Wi-Fi au top !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Avec sa gamme Orbi, Netgear entend proposer les meilleures solutions du marché pour offrir à ses utilisateurs une connexion performante et une couverture sans faille. Avec son dernier modèle, la firme propose tout simplement ce qu'il se fait de mieux actuellement.
Si vous désirez savoir ce que le Wi-FI 7 a vraiment dans le ventre, vous pouvez consulter notre article dédié ainsi que notre récent dossier sur le Wi-Fi.
Netgear passe avec l'Orbi 970 au Wi-FI 7 (ou 802.11be), la prochaine génération qui devrait offrir des performances réellement ébouriffantes pour le réseau sans fil tout en réduisant la latence. En effet, le Wi-Fi 7 devrait être nettement plus performant que la génération précédente en utilisant le même nombre d'antennes et les mêmes bandes de fréquences (2,4/5 et 6 GHz) que le Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E mais avec des canaux allant jusqu'à 320 Mhz, contre 160 MHz pour la norme précédente.
A la clé, des débits théoriques dépassant les 40 Gb/s, soit l'équivalent du Thunderbolt 4, et donc une réelle alternative sans fil aux technologies filaires actuelles, que ce soit USB, Thunderbolt ou Ethernet.
Avec ses nouveaux Orbi 970, Netgear promet des débits atteignants 27 Gb/s, une couverture jusqu'à 900 mètres carrés (avec un pack de 3 unités), la technologie MLO (Multi Link Operation), pour combiner une bande 5 Ghz dédiée avec une bande 6 GHz afin d'obtenir un
Bref, tout ce qu'il faut pour un réseau stable et performant, même au sein d'une immense propriété.
Si vous désirez savoir ce que le Wi-FI 7 a vraiment dans le ventre, vous pouvez consulter notre article dédié ainsi que notre récent dossier sur le Wi-Fi.
Entrons dans l'ère du Wi-Fi 7
Netgear passe avec l'Orbi 970 au Wi-FI 7 (ou 802.11be), la prochaine génération qui devrait offrir des performances réellement ébouriffantes pour le réseau sans fil tout en réduisant la latence. En effet, le Wi-Fi 7 devrait être nettement plus performant que la génération précédente en utilisant le même nombre d'antennes et les mêmes bandes de fréquences (2,4/5 et 6 GHz) que le Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E mais avec des canaux allant jusqu'à 320 Mhz, contre 160 MHz pour la norme précédente.
A la clé, des débits théoriques dépassant les 40 Gb/s, soit l'équivalent du Thunderbolt 4, et donc une réelle alternative sans fil aux technologies filaires actuelles, que ce soit USB, Thunderbolt ou Ethernet.
Netgear Orbi 970 : la solution ultime ?
Avec ses nouveaux Orbi 970, Netgear promet des débits atteignants 27 Gb/s, une couverture jusqu'à 900 mètres carrés (avec un pack de 3 unités), la technologie MLO (Multi Link Operation), pour combiner une bande 5 Ghz dédiée avec une bande 6 GHz afin d'obtenir un
backhaul Wi-Fi 10 Gb/sen sans fil entre la base et les satellites, pas moins de douze antennes, un port WAN 10 GbE, ainsi qu'un port LAN 10 GbE et quatre ports 2,5 GbE pour l'unité de base et un port 10 GbE et deux ports 2,5 GbE pour chaque satellite (chaque satellite permet de couvrir 300 mètres carrés supplémentaires).
Bref, tout ce qu'il faut pour un réseau stable et performant, même au sein d'une immense propriété.