Sagrada Família : Lego sort son plus grand set, 12 060 pièces pour 750 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Lego vient d'ouvrir les précommandes de la Sagrada Família, et l'objet a de quoi impressionner : avec ses 12 060 pièces, il devient officiellement le plus grand set jamais commercialisé par la marque, devant tous les Titanic et autres tours Eiffel sortis jusqu'à présent. Il faudra compter 749,99 euros pour un modèle de 62 centimètres de haut, disponible le 1er novembre 2026.
Pour saisir ce que représente ce nouveau venu, il suffit de regarder le compteur : ses 12 060 briques lui permettent de détrôner l'ancien recordman maison, cette carte du monde et ses 11 695 pièces qui tenait le haut du pavé depuis quelques années, et de s'installer tout en haut d'un catalogue où se bousculent déjà des monstres comme le Titanic ou la tour Eiffel. La marque danoise a officialisé la chose le 4 juin, en ouvrant dans la foulée les précommandes sur sa boutique en ligne comme dans ses Lego Stores. On reste évidemment sur un produit estampillé 18+, pensé pour ces adultes patients que Lego cible de plus en plus ouvertement, et qu'on ne croisera jamais au rayon jouets d'un supermarché. Vos gosses ne devraient donc pas vous le réclamer lors de votre prochaines courses, ouf.
Le tarif, lui, est à la hauteur de l'engin : 749,99 euros en France, l'équivalent de 799,99 dollars outre-Atlantique. Une fois la dernière brique posée, la cathédrale miniature grimpe à 62 centimètres de haut, pour 47 de large et 39 de profondeur, ce qui veut dire qu'il faudra lui trouver une vraie place dans le salon plutôt qu'un simple coin d'étagère déjà encombré. Côté temps de montage, Lego annonce entre 25 et 35 heures selon votre expérience, soit plusieurs week-ends entiers passés à trier des milliers de pièces minuscules avant d'arriver au bout. La disponibilité générale, elle, est fixée au 1er novembre 2026, sur Lego.com et en boutique, une fois refermée la fenêtre de précommande ouverte début juin.
Le calendrier, justement, ne doit rien au hasard, et c'est sans doute le coup le plus malin de toute l'opération. Pendant que Lego peaufinait sa boîte, la véritable Sagrada Família, à Barcelone, vient tout juste de coiffer sa tour de Jésus-Christ, la plus haute de l'édifice, qui culmine désormais à 172,5 mètres après la mise en place d'une croix de 17 mètres tout en haut. L'inauguration officielle tombe le 10 juin 2026. Pile pour le centenaire de la mort d'Antoni Gaudí, disparu en 1926. Le chantier, commencé en 1882, n'est d'ailleurs toujours pas vraiment terminé, mais la marque tenait là une occasion en or de faire coïncider sa sortie avec l'actualité d'un monument que le monde entier regarde en ce moment.
À 750 euros, la pièce revient à un peu plus de 6 centimes, ce qui reste plutôt honnête à l'échelle des très gros Lego, même si l'addition finale a forcément de quoi faire hésiter. Le vrai tour de force tient au timing : sortir le plus grand set de son histoire précisément quand le monument réel s'offre une couverture mondiale et la visite d'un pape, peu de marques peuvent se vanter d'un alignement pareil. Reste que cette boîte ne s'adresse pas franchement au grand public, mais à une poignée de collectionneurs prêts à y engloutir un mois de soirées et un bon bout de leur salon, pendant que les autres se contenteront sans doute de l'admirer en photo. Qu'est ce que vous pensez de cette mode des LEGO
Un nouveau record de pièces
Pour saisir ce que représente ce nouveau venu, il suffit de regarder le compteur : ses 12 060 briques lui permettent de détrôner l'ancien recordman maison, cette carte du monde et ses 11 695 pièces qui tenait le haut du pavé depuis quelques années, et de s'installer tout en haut d'un catalogue où se bousculent déjà des monstres comme le Titanic ou la tour Eiffel. La marque danoise a officialisé la chose le 4 juin, en ouvrant dans la foulée les précommandes sur sa boutique en ligne comme dans ses Lego Stores. On reste évidemment sur un produit estampillé 18+, pensé pour ces adultes patients que Lego cible de plus en plus ouvertement, et qu'on ne croisera jamais au rayon jouets d'un supermarché. Vos gosses ne devraient donc pas vous le réclamer lors de votre prochaines courses, ouf.
Prix, dimensions et heures de montage
Le tarif, lui, est à la hauteur de l'engin : 749,99 euros en France, l'équivalent de 799,99 dollars outre-Atlantique. Une fois la dernière brique posée, la cathédrale miniature grimpe à 62 centimètres de haut, pour 47 de large et 39 de profondeur, ce qui veut dire qu'il faudra lui trouver une vraie place dans le salon plutôt qu'un simple coin d'étagère déjà encombré. Côté temps de montage, Lego annonce entre 25 et 35 heures selon votre expérience, soit plusieurs week-ends entiers passés à trier des milliers de pièces minuscules avant d'arriver au bout. La disponibilité générale, elle, est fixée au 1er novembre 2026, sur Lego.com et en boutique, une fois refermée la fenêtre de précommande ouverte début juin.
Le clin d'œil à la vraie basilique
Le calendrier, justement, ne doit rien au hasard, et c'est sans doute le coup le plus malin de toute l'opération. Pendant que Lego peaufinait sa boîte, la véritable Sagrada Família, à Barcelone, vient tout juste de coiffer sa tour de Jésus-Christ, la plus haute de l'édifice, qui culmine désormais à 172,5 mètres après la mise en place d'une croix de 17 mètres tout en haut. L'inauguration officielle tombe le 10 juin 2026. Pile pour le centenaire de la mort d'Antoni Gaudí, disparu en 1926. Le chantier, commencé en 1882, n'est d'ailleurs toujours pas vraiment terminé, mais la marque tenait là une occasion en or de faire coïncider sa sortie avec l'actualité d'un monument que le monde entier regarde en ce moment.
On en dit quoi ?
À 750 euros, la pièce revient à un peu plus de 6 centimes, ce qui reste plutôt honnête à l'échelle des très gros Lego, même si l'addition finale a forcément de quoi faire hésiter. Le vrai tour de force tient au timing : sortir le plus grand set de son histoire précisément quand le monument réel s'offre une couverture mondiale et la visite d'un pape, peu de marques peuvent se vanter d'un alignement pareil. Reste que cette boîte ne s'adresse pas franchement au grand public, mais à une poignée de collectionneurs prêts à y engloutir un mois de soirées et un bon bout de leur salon, pendant que les autres se contenteront sans doute de l'admirer en photo. Qu'est ce que vous pensez de cette mode des LEGO
adultesde ce genre ? Est-ce que vous en fabriquez de temps en temps ?