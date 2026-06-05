Sagrada Família : Lego sort son plus grand set, 12 060 pièces pour 750 euros

On en dit quoi ?



À 750 euros, la pièce revient à un peu plus de 6 centimes, ce qui reste plutôt honnête à l'échelle des très gros Lego, même si l'addition finale a forcément de quoi faire hésiter. Le vrai tour de force tient au timing : sortir le plus grand set de son histoire précisément quand le monument réel s'offre une couverture mondiale et la visite d'un pape, peu de marques peuvent se vanter d'un alignement pareil. Reste que cette boîte ne s'adresse pas franchement au grand public, mais à une poignée de collectionneurs prêts à y engloutir un mois de soirées et un bon bout de leur salon, pendant que les autres se contenteront sans doute de l'admirer en photo. Qu'est ce que vous pensez de cette mode des LEGO adultes de ce genre ? Est-ce que vous en fabriquez de temps en temps ?