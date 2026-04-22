Une R5 Turbo 3E en LEGO, ça vous dit ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Pas les moyens de mettre 160 000 euros dans la supercar électrique de Renault ? Un fan a imaginé une version LEGO de la R5 Turbo 3E et l'a soumise au vote sur LEGO Ideas. Le projet dépasse déjà les 1 000 supporters, mais il en faudra 10 000 pour que LEGO étudie sérieusement une production officielle.
Le projet est l'oeuvre de Devon-Bricks, un passionné qui s'est remis à la construction LEGO après une pause de plusieurs décennies. Selon Caradisiac, qui a mis un coup de projecteur sur l'idée, la proposition a été déposée sur LEGO Ideas le 15 avril 2026 et dépasse déjà les 1 000 votes. Pour rappel, LEGO Ideas est un programme qui permet à n'importe qui de proposer une création faite avec des briques existantes. Quand un projet atteint 10 000 supporters, LEGO se penche officiellement sur la question et décide si oui ou non la marque produit le set en série.
Côté fidélité, le modèle proposé par Devon-Bricks impressionne. L'intérieur est soigné, les portes et le capot s'ouvrent, et la silhouette musclée de la vraie voiture est reproduite avec beaucoup de soin. Certains modèles déjà vendus officiellement par LEGO ne sont pas aussi proches de leur inspiration. Le set est prévu pour tenir dans la gamme automobile habituelle de la marque, avec un prix qui devrait se situer sous les 200 euros si le projet est validé.
La vraie R5 Turbo 3E a été dévoilée le 13 décembre 2024. Elle développe 555 chevaux grâce à deux moteurs intégrés dans les roues arrière, passe de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes et atteint 270 km/h. Le prix de lancement était fixé à 155 000 euros pour les 500 premiers réservataires, mais il est désormais à 160 000 euros pour le reste. Renault prévoit 1 980 exemplaires au total et vise les premières livraisons au second semestre 2027.
C'est quand même une jolie histoire de passionné, et l'idée de mettre une R5 Turbo 3E sur son étagère pour 200 euros plutôt que 160 000 euros dans son garage, c'est plus facile pour la plupart d'entre nous. Le projet est encore loin du compte pour atteindre le seuil des 10 000 votes, mais il lui reste plus d'un an pour y arriver. Quand on voit le niveau de détail et la passion que Devon-Bricks a mis dans sa reproduction, on se dit que ça serait dommage de passer à côté. D'autant que LEGO a souvent validé ce genre de projets portés par sa communauté. Il ne vous reste qu'à voter si le coeur vous en dit.
Un fan, un projet, une ambition
Le projet est l'oeuvre de Devon-Bricks, un passionné qui s'est remis à la construction LEGO après une pause de plusieurs décennies. Selon Caradisiac, qui a mis un coup de projecteur sur l'idée, la proposition a été déposée sur LEGO Ideas le 15 avril 2026 et dépasse déjà les 1 000 votes. Pour rappel, LEGO Ideas est un programme qui permet à n'importe qui de proposer une création faite avec des briques existantes. Quand un projet atteint 10 000 supporters, LEGO se penche officiellement sur la question et décide si oui ou non la marque produit le set en série.
Le niveau de détail bluffe
Côté fidélité, le modèle proposé par Devon-Bricks impressionne. L'intérieur est soigné, les portes et le capot s'ouvrent, et la silhouette musclée de la vraie voiture est reproduite avec beaucoup de soin. Certains modèles déjà vendus officiellement par LEGO ne sont pas aussi proches de leur inspiration. Le set est prévu pour tenir dans la gamme automobile habituelle de la marque, avec un prix qui devrait se situer sous les 200 euros si le projet est validé.
Pour mémoire, la vraie supercar
La vraie R5 Turbo 3E a été dévoilée le 13 décembre 2024. Elle développe 555 chevaux grâce à deux moteurs intégrés dans les roues arrière, passe de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes et atteint 270 km/h. Le prix de lancement était fixé à 155 000 euros pour les 500 premiers réservataires, mais il est désormais à 160 000 euros pour le reste. Renault prévoit 1 980 exemplaires au total et vise les premières livraisons au second semestre 2027.
On en dit quoi ?
C'est quand même une jolie histoire de passionné, et l'idée de mettre une R5 Turbo 3E sur son étagère pour 200 euros plutôt que 160 000 euros dans son garage, c'est plus facile pour la plupart d'entre nous. Le projet est encore loin du compte pour atteindre le seuil des 10 000 votes, mais il lui reste plus d'un an pour y arriver. Quand on voit le niveau de détail et la passion que Devon-Bricks a mis dans sa reproduction, on se dit que ça serait dommage de passer à côté. D'autant que LEGO a souvent validé ce genre de projets portés par sa communauté. Il ne vous reste qu'à voter si le coeur vous en dit.