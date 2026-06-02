Pokémon et LEGO lancent des figurines connectées qui se battent pour de vrai, dès 14,99 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
LEGO vient d'annoncer au SXSW de Londres une gamme Pokémon connectée, baptisée Smart Play. Douze coffrets avec des Pokémon à construire puis à faire combattre entre eux d'un simple geste de la main. Sortie le 1er août en France, en précommande dès maintenant, de 14,99 à 119,99 euros.
Après les Star Wars dévoilés au CES en janvier, c'est au tour des Pokémon d'intégrer le Smart Play, le système de jouets connectés de LEGO. La gamme compte douze coffrets avec des stars de la licence, Pikachu, Salamèche, Carapuce et Bulbizarre, mais aussi Mewtwo, Lokhlass ou Rondoudou. Chaque créature se construit en briques, puis s'équipe d'une Smart Brick, une petite brique électronique rechargeable qui lui donne vie. On retrouve une cabane perchée pour Pikachu avec sa Poké Ball à lancer, un labo pour Mewtwo, une arène Dracaufeu contre Voltali, une scène de concert pour Rondoudou, et d'autres décors avec coffres et trophées à débusquer.
Le cœur du concept, c'est la baston. Pour lancer un combat, on présente son Pokémon à un mannequin d'entraînement, puis on rapproche deux créatures et la musique change pour signaler que ça démarre. Ensuite tout se joue au geste, une sorte de check en l'air pour attaquer, un retour vers soi pour défendre, et une secousse pour déclencher une attaque chargée. Des lumières et des sons annoncent le gagnant, et plus un Pokémon a été entraîné, plus il a de chances de l'emporter. En dehors des combats, on peut aussi nourrir sa créature avec des sandwichs LEGO munis d'étiquettes connectées, ou la coucher pour une sieste. Pikachu glousse quand on le chatouille, Dracaufeu rugit quand on le fait voler. C'est franchement réussi dans l'idée !
Côté gamme, LEGO sépare deux types de coffrets. Les douze sets tout-en-un embarquent la Smart Brick, le chargeur et les étiquettes connectées. Les sets dits compatibles arrivent sans la brique ni le chargeur, à charge pour vous d'y glisser une Smart Brick récupérée ailleurs. Les prix s'étalent de 14,99 euros pour les plus petits compatibles à 119,99 euros pour les gros tout-en-un. La sortie est calée au 1er août, en France comme aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Pologne et en Allemagne, avec la précommande déjà ouverte sur le site de LEGO. Sauf que voilà, s'offrir toute la collection revient à environ 660 euros, et quelques LEGO Stores se transformeront même en arènes Pokémon GO d'août à septembre. L'addition grimpe vite.
Sur le papier, le combo est imparable, deux licences adorées, des figurines mignonnes et une vraie idée de jeu derrière. L'aspect connecté a l'air bien fichu et pas gadget pour un sou, ce qui n'était pas gagné d'avance. Le hic, c'est le portefeuille. À 660 euros la collection complète, et avec un écosystème propriétaire qui pousse à racheter des Smart Bricks, on sent bien la mécanique pensée pour faire craquer parents et collectionneurs. Reste que pour un enfant fan de Pokémon, l'effet whaou est quasi garanti.
Pokémon rejoint l'écosystème Smart Play
Après les Star Wars dévoilés au CES en janvier, c'est au tour des Pokémon d'intégrer le Smart Play, le système de jouets connectés de LEGO. La gamme compte douze coffrets avec des stars de la licence, Pikachu, Salamèche, Carapuce et Bulbizarre, mais aussi Mewtwo, Lokhlass ou Rondoudou. Chaque créature se construit en briques, puis s'équipe d'une Smart Brick, une petite brique électronique rechargeable qui lui donne vie. On retrouve une cabane perchée pour Pikachu avec sa Poké Ball à lancer, un labo pour Mewtwo, une arène Dracaufeu contre Voltali, une scène de concert pour Rondoudou, et d'autres décors avec coffres et trophées à débusquer.
Comment on fait combattre ses Pokémon .
Le cœur du concept, c'est la baston. Pour lancer un combat, on présente son Pokémon à un mannequin d'entraînement, puis on rapproche deux créatures et la musique change pour signaler que ça démarre. Ensuite tout se joue au geste, une sorte de check en l'air pour attaquer, un retour vers soi pour défendre, et une secousse pour déclencher une attaque chargée. Des lumières et des sons annoncent le gagnant, et plus un Pokémon a été entraîné, plus il a de chances de l'emporter. En dehors des combats, on peut aussi nourrir sa créature avec des sandwichs LEGO munis d'étiquettes connectées, ou la coucher pour une sieste. Pikachu glousse quand on le chatouille, Dracaufeu rugit quand on le fait voler. C'est franchement réussi dans l'idée !
Prix, sortie et le piège de la collection
Côté gamme, LEGO sépare deux types de coffrets. Les douze sets tout-en-un embarquent la Smart Brick, le chargeur et les étiquettes connectées. Les sets dits compatibles arrivent sans la brique ni le chargeur, à charge pour vous d'y glisser une Smart Brick récupérée ailleurs. Les prix s'étalent de 14,99 euros pour les plus petits compatibles à 119,99 euros pour les gros tout-en-un. La sortie est calée au 1er août, en France comme aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Pologne et en Allemagne, avec la précommande déjà ouverte sur le site de LEGO. Sauf que voilà, s'offrir toute la collection revient à environ 660 euros, et quelques LEGO Stores se transformeront même en arènes Pokémon GO d'août à septembre. L'addition grimpe vite.
On en dit quoi ?
Sur le papier, le combo est imparable, deux licences adorées, des figurines mignonnes et une vraie idée de jeu derrière. L'aspect connecté a l'air bien fichu et pas gadget pour un sou, ce qui n'était pas gagné d'avance. Le hic, c'est le portefeuille. À 660 euros la collection complète, et avec un écosystème propriétaire qui pousse à racheter des Smart Bricks, on sent bien la mécanique pensée pour faire craquer parents et collectionneurs. Reste que pour un enfant fan de Pokémon, l'effet whaou est quasi garanti.