Pokémon et LEGO lancent des figurines connectées qui se battent pour de vrai, dès 14,99 euros

On en dit quoi ?



Sur le papier, le combo est imparable, deux licences adorées, des figurines mignonnes et une vraie idée de jeu derrière. L'aspect connecté a l'air bien fichu et pas gadget pour un sou, ce qui n'était pas gagné d'avance. Le hic, c'est le portefeuille. À 660 euros la collection complète, et avec un écosystème propriétaire qui pousse à racheter des Smart Bricks, on sent bien la mécanique pensée pour faire craquer parents et collectionneurs. Reste que pour un enfant fan de Pokémon, l'effet whaou est quasi garanti.