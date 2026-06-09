Apple muscle ses outils de contrôle parental et de sécurité des enfants

Un compte enfant au cœur du dispositif

Choisir précisément les applications accessibles

« Ask to Browse » : l’équivalent d’Ask to Buy pour le web

Ask to Buy

Ask to Browse.

Un meilleur contrôle des contacts

Des limites de temps plus intelligentes

Temps d’écran fait peau neuve

Les développeurs mis à contribution

Qu'en penser ?



Avec cette importante mise à jour de ses outils familiaux, Apple cherche à renforcer sa position comme l’un des écosystèmes les plus protecteurs du marché pour les enfants. Une stratégie qui intervient alors que les préoccupations liées à l’usage des smartphones par les plus jeunes occupent une place croissante dans le débat public.

Apple rappelle que la première étape pour protéger les plus jeunes consiste à. Obligatoire pour les moins de 13 ans et disponible jusqu’à 18 ans, ce type de compteà l’âge de l’utilisateur.Lors de la configuration d’un nouvel appareil, les parents seront désormaisafin de mettre en place ces protections dès le premier démarrage. Les restrictions liées aux contenus pour adultes, aux médias inadaptés ou encore aux téléchargements depuis l’App Store seront automatiquement appliquées en fonction de l’âge déclaré.L’une des principales nouveautés concerne. Après avoir créé un compte enfant, les parents pourrontApple proposera plusieurs options : un ensemble minimal d’applications essentielles, une sélection recommandée ou une liste entièrement personnalisée. La firme veut ainsi mettre en place un. Les parents pourront ensuite ajouter de nouvelles applications au fil du temps tout en conservant un contrôle total sur les usages.Après l'autorisation d'achat (), qui permet déjà aux parents d’approuver ou de refuser les téléchargements d’applications, la société introduitCette nouvelle fonction oblige les enfants à demander l’autorisation de leurs parents avant d’accéder à un nouveau site web dans Safari., qui peut accepter ou refuser l’accès en quelques secondes. Cette fonctionnalité sera disponible sur iPhone, iPad et Mac.Les parents pourront désormais exiger une validation avant que leur enfant puisse échanger avec un nouveau contact via Messages, FaceTime ou l’application Téléphone.L’objectif est de limiter les interactions non désirées tout en permettant aux familles de garder la main sur le cercle de contacts autorisés. La fonctionnalitéévolue elle aussi. Déjà capable de flouter automatiquement les images à caractère sexuel, elle détectera désormais également les contenus violents ou particulièrement choquants dans les photos et vidéos reçues.: il s'agit d'un nouveau système de gestion du temps d’écran. Plutôt que de définir uniquement une durée globale d’utilisation, les parents pourront désormais: jeux, réseaux sociaux, divertissement ou encore messagerie.Les parents pourront égalementgrâce à de nouveaux horaires personnalisables. Il sera par exemple possible d’autoriser certaines applications après l’école tout en les bloquant pendant les heures de cours ou au moment du coucher.Pour aider les familles, Apple s’appuie sur desafin de proposer des réglages adaptés à chaque tranche d’âge. L’entreprise collabore notamment avec l’afin d’adapter ses recommandations aux usages des familles utilisant des produits Apple. Un nouveau site web dédié regroupera également guides pratiques, ressources pédagogiques et réponses aux questions les plus fréquentes des parents.. La nouvelle interface affiche désormais en un coup d’œil le temps moyen passé sur les appareils, les applications les plus utilisées ainsi que les restrictions actuellement actives.Les parents pourront intervenir rapidement en quelques gestes, par exemple pourl’accès à certaines applications pendant un repas de famille ou une activité extérieure. À l’inverse, ils pourront aussi accorder facilement quelques minutes supplémentaires lorsqu’un enfant a besoin de terminer une activité en cours.Apple souhaite enfin que les développeurs participent eux aussi à cet effort.à l’âge des utilisateurs, de demander l’approbation parentale pour certains contacts ou encore de détecter automatiquement les contenus sensibles.La firme insiste toutefois sur un point : ces systèmes ont été conçus pour préserver la vie privée des enfants et éviter le partage d’informations personnelles comme leur date de naissance exacte.