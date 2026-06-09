Apple muscle ses outils de contrôle parental et de sécurité des enfants
Par Laurence - Publié le
Apple a profité de la WWDC 2026 pour dévoiler une importante refonte de ses outils de protection des enfants. Avec les prochaines versions d’iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, la firme de Cupertino introduira une série de nouvelles fonctionnalités destinées à aider les parents à mieux encadrer l’usage des appareils numériques par leurs enfants.
Apple rappelle que la première étape pour protéger les plus jeunes consiste à créer un compte enfant. Obligatoire pour les moins de 13 ans et disponible jusqu’à 18 ans, ce type de compte active automatiquement de nombreuses protections adaptées à l’âge de l’utilisateur.
Lors de la configuration d’un nouvel appareil, les parents seront désormais guidés plus clairement afin de mettre en place ces protections dès le premier démarrage. Les restrictions liées aux contenus pour adultes, aux médias inadaptés ou encore aux téléchargements depuis l’App Store seront automatiquement appliquées en fonction de l’âge déclaré.
L’une des principales nouveautés concerne la gestion des applications. Après avoir créé un compte enfant, les parents pourront sélectionner précisément les applications accessibles dès la configuration de l’appareil.
Apple proposera plusieurs options : un ensemble minimal d’applications essentielles, une sélection recommandée ou une liste entièrement personnalisée. La firme veut ainsi mettre en place un démarrage progressif. Les parents pourront ensuite ajouter de nouvelles applications au fil du temps tout en conservant un contrôle total sur les usages.
Apple étend également son système de validation parentale. Après l'autorisation d'achat (
La demande apparaît automatiquement sur l’appareil du parent, qui peut accepter ou refuser l’accès en quelques secondes. Cette fonctionnalité sera disponible sur iPhone, iPad et Mac.
Les protections autour des communications sont également renforcées. Les parents pourront désormais exiger une validation avant que leur enfant puisse échanger avec un nouveau contact via Messages, FaceTime ou l’application Téléphone.
L’objectif est de limiter les interactions non désirées tout en permettant aux familles de garder la main sur le cercle de contacts autorisés. La fonctionnalité Communication Safety évolue elle aussi. Déjà capable de flouter automatiquement les images à caractère sexuel, elle détectera désormais également les contenus violents ou particulièrement choquants dans les photos et vidéos reçues.
Time Allowances fait son apparition : il s'agit d'un nouveau système de gestion du temps d’écran. Plutôt que de définir uniquement une durée globale d’utilisation, les parents pourront désormais fixer des limites spécifiques pour différentes catégories d’applications : jeux, réseaux sociaux, divertissement ou encore messagerie.
Les parents pourront également mettre en place des plannings détaillés grâce à de nouveaux horaires personnalisables. Il sera par exemple possible d’autoriser certaines applications après l’école tout en les bloquant pendant les heures de cours ou au moment du coucher.
Pour aider les familles, Apple s’appuie sur des recommandations issues de travaux de recherche en psychologie et en développement de l’enfant afin de proposer des réglages adaptés à chaque tranche d’âge. L’entreprise collabore notamment avec l’American Academy of Pediatrics afin d’adapter ses recommandations aux usages des familles utilisant des produits Apple. Un nouveau site web dédié regroupera également guides pratiques, ressources pédagogiques et réponses aux questions les plus fréquentes des parents.
L’application Temps d’écran bénéficie d’une refonte complète. La nouvelle interface affiche désormais en un coup d’œil le temps moyen passé sur les appareils, les applications les plus utilisées ainsi que les restrictions actuellement actives.
Les parents pourront intervenir rapidement en quelques gestes, par exemple pour suspendre temporairement l’accès à certaines applications pendant un repas de famille ou une activité extérieure. À l’inverse, ils pourront aussi accorder facilement quelques minutes supplémentaires lorsqu’un enfant a besoin de terminer une activité en cours.
Apple souhaite enfin que les développeurs participent eux aussi à cet effort. De nouvelles API permettront aux applications de mieux adapter leur contenu à l’âge des utilisateurs, de demander l’approbation parentale pour certains contacts ou encore de détecter automatiquement les contenus sensibles.
La firme insiste toutefois sur un point : ces systèmes ont été conçus pour préserver la vie privée des enfants et éviter le partage d’informations personnelles comme leur date de naissance exacte.
Avec cette importante mise à jour de ses outils familiaux, Apple cherche à renforcer sa position comme l’un des écosystèmes les plus protecteurs du marché pour les enfants. Une stratégie qui intervient alors que les préoccupations liées à l’usage des smartphones par les plus jeunes occupent une place croissante dans le débat public.
Un compte enfant au cœur du dispositif
Apple rappelle que la première étape pour protéger les plus jeunes consiste à créer un compte enfant. Obligatoire pour les moins de 13 ans et disponible jusqu’à 18 ans, ce type de compte active automatiquement de nombreuses protections adaptées à l’âge de l’utilisateur.
Lors de la configuration d’un nouvel appareil, les parents seront désormais guidés plus clairement afin de mettre en place ces protections dès le premier démarrage. Les restrictions liées aux contenus pour adultes, aux médias inadaptés ou encore aux téléchargements depuis l’App Store seront automatiquement appliquées en fonction de l’âge déclaré.
Choisir précisément les applications accessibles
L’une des principales nouveautés concerne la gestion des applications. Après avoir créé un compte enfant, les parents pourront sélectionner précisément les applications accessibles dès la configuration de l’appareil.
Apple proposera plusieurs options : un ensemble minimal d’applications essentielles, une sélection recommandée ou une liste entièrement personnalisée. La firme veut ainsi mettre en place un démarrage progressif. Les parents pourront ensuite ajouter de nouvelles applications au fil du temps tout en conservant un contrôle total sur les usages.
« Ask to Browse » : l’équivalent d’Ask to Buy pour le web
Apple étend également son système de validation parentale. Après l'autorisation d'achat (
Ask to Buy), qui permet déjà aux parents d’approuver ou de refuser les téléchargements d’applications, la société introduit
Ask to Browse.Cette nouvelle fonction oblige les enfants à demander l’autorisation de leurs parents avant d’accéder à un nouveau site web dans Safari.
La demande apparaît automatiquement sur l’appareil du parent, qui peut accepter ou refuser l’accès en quelques secondes. Cette fonctionnalité sera disponible sur iPhone, iPad et Mac.
Un meilleur contrôle des contacts
Les protections autour des communications sont également renforcées. Les parents pourront désormais exiger une validation avant que leur enfant puisse échanger avec un nouveau contact via Messages, FaceTime ou l’application Téléphone.
L’objectif est de limiter les interactions non désirées tout en permettant aux familles de garder la main sur le cercle de contacts autorisés. La fonctionnalité Communication Safety évolue elle aussi. Déjà capable de flouter automatiquement les images à caractère sexuel, elle détectera désormais également les contenus violents ou particulièrement choquants dans les photos et vidéos reçues.
Des limites de temps plus intelligentes
Time Allowances fait son apparition : il s'agit d'un nouveau système de gestion du temps d’écran. Plutôt que de définir uniquement une durée globale d’utilisation, les parents pourront désormais fixer des limites spécifiques pour différentes catégories d’applications : jeux, réseaux sociaux, divertissement ou encore messagerie.
Les parents pourront également mettre en place des plannings détaillés grâce à de nouveaux horaires personnalisables. Il sera par exemple possible d’autoriser certaines applications après l’école tout en les bloquant pendant les heures de cours ou au moment du coucher.
Pour aider les familles, Apple s’appuie sur des recommandations issues de travaux de recherche en psychologie et en développement de l’enfant afin de proposer des réglages adaptés à chaque tranche d’âge. L’entreprise collabore notamment avec l’American Academy of Pediatrics afin d’adapter ses recommandations aux usages des familles utilisant des produits Apple. Un nouveau site web dédié regroupera également guides pratiques, ressources pédagogiques et réponses aux questions les plus fréquentes des parents.
Temps d’écran fait peau neuve
L’application Temps d’écran bénéficie d’une refonte complète. La nouvelle interface affiche désormais en un coup d’œil le temps moyen passé sur les appareils, les applications les plus utilisées ainsi que les restrictions actuellement actives.
Les parents pourront intervenir rapidement en quelques gestes, par exemple pour suspendre temporairement l’accès à certaines applications pendant un repas de famille ou une activité extérieure. À l’inverse, ils pourront aussi accorder facilement quelques minutes supplémentaires lorsqu’un enfant a besoin de terminer une activité en cours.
Les développeurs mis à contribution
Apple souhaite enfin que les développeurs participent eux aussi à cet effort. De nouvelles API permettront aux applications de mieux adapter leur contenu à l’âge des utilisateurs, de demander l’approbation parentale pour certains contacts ou encore de détecter automatiquement les contenus sensibles.
La firme insiste toutefois sur un point : ces systèmes ont été conçus pour préserver la vie privée des enfants et éviter le partage d’informations personnelles comme leur date de naissance exacte.
Qu'en penser ?
Avec cette importante mise à jour de ses outils familiaux, Apple cherche à renforcer sa position comme l’un des écosystèmes les plus protecteurs du marché pour les enfants. Une stratégie qui intervient alors que les préoccupations liées à l’usage des smartphones par les plus jeunes occupent une place croissante dans le débat public.