iOS 27 et app Photos : comment utiliser les outils d’édition dopés à l’IA

Quels outils ?

Corriger (Clean Up) plus intelligent ?

Hop on détruit une tour !

Extend : l’IA agrandit vos photos

Avec l'app Photos

Comparaison avec Photoshop

générative fill

avant

Evidemment petit test à la piscine

Recadrer permet de modifier le cadrage après coup

envoyée vers les serveurs d’Apple

Le recadrage nécessite un petit temps pour bien placer ses doigts sur l'écran

Un recours accru au cloud pour les traitements les plus complexes

Qu'en penser ?



L’application Photos franchit un nouveau cap grâce à l’intégration de modèles d’intelligence artificielle plus puissants. Avec les nouveaux outils Clean Up, Extend et Reframe, Apple ne se contente plus d’automatiser quelques retouches : la firme ambitionne désormais de permettre à chacun de transformer en profondeur ses images, sans avoir besoin de maîtriser des logiciels complexes.



Suppression avancée d’objets, extension générative du cadre ou encore modification intelligente du cadrage après la prise de vue : autant de fonctionnalités qui rapprochent Photos des solutions de retouche professionnelles. Cette évolution confirme également la place grandissante d’Apple Intelligence dans l’écosystème de la marque, où l’IA devient progressivement un élément central de l’expérience utilisateur.

Au cœur de cette mise à jour figurent trois fonctionnalités : une version largement améliorée de, mais aussi deux nouveaux outils baptisésetPour accéder aux nouvelles fonctions, il suffira d'aller dans l'app Photos, de sélectionner le cliché de votre choix et de cliquer sur l'icône des trois barres de niveaux en bas pour accéder au 1er sous-menu.Une fois ici, il faudrapour faire sortir les trois outils.Introduit avec les premières fonctions d’Apple Intelligence,. Mais le résultat n'est pas toujours à la hauteur des attentes et surtout il est nettement moins performant que ceux des concurrents. Avec la nouvelle génération d’Apple Intelligence,Apple explique que Corriger s’appuie désormais sur descapables de comprendre des scènes beaucoup plus complexes. L’outil peut ainsi identifier plus précisément les éléments à supprimer et recréer de manière plus crédible les zones environnantes.Concrètement, il devient possible d’des personnes, des objets ou des éléments perturbateurs même dans des environnements chargés où l’arrière-plan présente de nombreux détails. Apple espère ainsi rivaliser avec les meilleurs outils de retouche assistée par IA déjà disponibles chez Google, Adobe ou d'autres programmes spécialisés.Pour ma part, j'ai testé sur quelques photos. Sur les images suivantes, il est intéressant de voir que je n'ai sélectionnée qu'une partie du bâtiment à effacer et que le système a bien récupéré la totalité pour l'enlever.. Cette fonction permet d’étendre automatiquement une image au-delà de ses limites d’origine. L’utilisateur peutle cadre d’une photo et laisser l’intelligence artificielle générer le contenu manquant autour de l’image existante.Le principe rappelle évidemment lespopularisées ces dernières années dans plusieurs logiciels de retouche professionnels. L’IAle contenu déjà présent dans la photo afin de produire de nouveaux éléments cohérents avec le décor, les textures, la lumière et la perspective de la scène.Cette fonction pourrait s’avérer particulièrement utile pourdes photos à différents formats d’écran, créer des fonds d’écran ou corriger un cadrage jugé trop serré après la prise de vue. Pour ma part j'ai essayé avec une photo aquatique et l'effet au niveau de l'eau et des reflets est plutôt réussi comparé à... En revanche,(c'est une bêta) et je n'obtiens que 50% des modifications à terme.Apple introduit enfin. Cette fonction permet de modifier l’angle apparent d’une photo ou de dézoomer virtuellement afin d’obtenir un cadrage différent.(avec deux doigts on fait bouger la photo dans le sens voulu). Une fois les modifications validées, l’image estCupertino présente cette technologie comme une manière de retrouver des compositions plus équilibrées sans avoir à recadrer agressivement une image existante.L’une des évolutions les plus notables concerne l’infrastructure utilisée par ces nouveaux outils. Jusqu’à présent, la plupart des fonctions d’édition basées sur Apple Intelligence reposaient principalement sur le traitement local effectué directement sur l’appareil.Avec cette nouvelle génération, Apple confirme que plusieurs fonctionnalités utilisent désormais une combinaison de modèles exécutés sur l’appareil et. D'ailleurs vous êtes informés quand la fonction quitte l'appareil pour aller sur les serveurs de Cupertino.Cette approche permet deour les tâches les plus exigeantes, notamment lorsqu’il s’agit de générer de larges portions d’image ou de reconstruire des scènes complexes.Comme pour les autres services d’Apple Intelligence,, conçue pour préserver la confidentialité des données des utilisateurs.