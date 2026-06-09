Therabody veut refroidir vos paumes pour pouvoir soulever plus lourd
Par Vincent Lautier - Publié le
Therabody, le spécialiste des pistolets de massage, lance le CryoTherm Palm, un boîtier sans fil qui refroidit vos paumes entre deux séries pour repousser la fatigue. Comptez 399,99 dollars, 349 livres outre-Manche, soit autour de 400 euros. Une idée qui paraît saugrenue, sauf qu'il y a de la vraie science derrière.
Le principe est simple. Vous posez vos deux paumes sur chaque extrémité du CryoTherm Palm pendant une à trois minutes, le temps d'une pause dans votre entraînement, et l'appareil se charge de refroidir vos mains. Therabody propose trois niveaux de froid, de 8 à 16 degrés, et trois niveaux de chaud, jusqu'à 43 degrés. Mieux, un mode contraste permet d'avoir un côté chaud et un côté froid en même temps. Le boîtier pèse 517 grammes, embarque un chronomètre intégré et tient jusqu'à 120 minutes sur batterie, dont une soixantaine de minutes vraiment sans fil. Aucune glace, aucune eau, aucune installation : c'est sans doute là tout l'argument face à un bon vieux bain glacé.
Pourquoi les paumes et pas les avant-bras ? Parce que la peau glabre, celle des paumes, de la plante des pieds et du visage, contient des vaisseaux sanguins particuliers qui font office de radiateur pour le corps. En refroidissant cette zone, on abaisse la température du sang qui repart vers le cœur, et donc la température centrale. L'idée n'a rien de nouveau. Elle vient des travaux des chercheurs de Stanford Craig Heller et Dennis Grahn, dont le fameux gant de refroidissement avait été qualifié, un peu vite, de
Therabody met en avant ses propres tests, et ils sont plutôt parlants. Avec des footballeurs de l'université de Californie du Sud, la marque annonce 58 % de répétitions en plus sur la dernière série. Une autre étude menée à l'IMG Academy sur 22 jeunes joueurs de moins de 19 ans montre une chute de vitesse de 6,9 % seulement sur des sprints répétés, contre 11,6 % sans refroidissement, et une pointe de vitesse supérieure de 2,45 %. Les athlètes se disaient aussi 60 % plus au frais. Reste que ce sont des études maison, sur de petits groupes, avec des sportifs déjà entraînés. À vérifier en conditions réelles quand même.
On a un peu envie de sourire devant un appareil à 400 euros dont le seul boulot est de vous rafraîchir les paumes. Sauf que voilà, contrairement à beaucoup de gadgets bien-être, celui-là s'appuie sur des recherches sérieuses et anciennes, pas sur du vent. Le souci, c'est le prix et le public visé. À 399,99 dollars ou 349 livres, on est clairement sur du sportif de haut niveau ou du passionné très équipé, pas sur monsieur tout le monde qui fait trois pompes le dimanche. Et puis Therabody reste flou sur la disponibilité et le tarif officiel en euros, mais la marque est bien diffusée en France, donc on devrait pouvoir le trouver par chez nous. Pour le commun des mortels, un gant trempé dans l'eau froide fera sans doute 80 % du job pour 0 euro.
Un boîtier qui joue avec le chaud et le froid
Le principe est simple. Vous posez vos deux paumes sur chaque extrémité du CryoTherm Palm pendant une à trois minutes, le temps d'une pause dans votre entraînement, et l'appareil se charge de refroidir vos mains. Therabody propose trois niveaux de froid, de 8 à 16 degrés, et trois niveaux de chaud, jusqu'à 43 degrés. Mieux, un mode contraste permet d'avoir un côté chaud et un côté froid en même temps. Le boîtier pèse 517 grammes, embarque un chronomètre intégré et tient jusqu'à 120 minutes sur batterie, dont une soixantaine de minutes vraiment sans fil. Aucune glace, aucune eau, aucune installation : c'est sans doute là tout l'argument face à un bon vieux bain glacé.
La paume, ce radiateur que peu de gens connaissent
Pourquoi les paumes et pas les avant-bras ? Parce que la peau glabre, celle des paumes, de la plante des pieds et du visage, contient des vaisseaux sanguins particuliers qui font office de radiateur pour le corps. En refroidissant cette zone, on abaisse la température du sang qui repart vers le cœur, et donc la température centrale. L'idée n'a rien de nouveau. Elle vient des travaux des chercheurs de Stanford Craig Heller et Dennis Grahn, dont le fameux gant de refroidissement avait été qualifié, un peu vite, de
meilleur que les stéroïdes. Therabody reprend ce principe et l'enferme dans un boîtier grand public, sans la pompe à vide du modèle d'origine.
Des chiffres, encore des chiffres
Therabody met en avant ses propres tests, et ils sont plutôt parlants. Avec des footballeurs de l'université de Californie du Sud, la marque annonce 58 % de répétitions en plus sur la dernière série. Une autre étude menée à l'IMG Academy sur 22 jeunes joueurs de moins de 19 ans montre une chute de vitesse de 6,9 % seulement sur des sprints répétés, contre 11,6 % sans refroidissement, et une pointe de vitesse supérieure de 2,45 %. Les athlètes se disaient aussi 60 % plus au frais. Reste que ce sont des études maison, sur de petits groupes, avec des sportifs déjà entraînés. À vérifier en conditions réelles quand même.
On en dit quoi ?
On a un peu envie de sourire devant un appareil à 400 euros dont le seul boulot est de vous rafraîchir les paumes. Sauf que voilà, contrairement à beaucoup de gadgets bien-être, celui-là s'appuie sur des recherches sérieuses et anciennes, pas sur du vent. Le souci, c'est le prix et le public visé. À 399,99 dollars ou 349 livres, on est clairement sur du sportif de haut niveau ou du passionné très équipé, pas sur monsieur tout le monde qui fait trois pompes le dimanche. Et puis Therabody reste flou sur la disponibilité et le tarif officiel en euros, mais la marque est bien diffusée en France, donc on devrait pouvoir le trouver par chez nous. Pour le commun des mortels, un gant trempé dans l'eau froide fera sans doute 80 % du job pour 0 euro.