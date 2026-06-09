Therabody veut refroidir vos paumes pour pouvoir soulever plus lourd

On en dit quoi ?



On a un peu envie de sourire devant un appareil à 400 euros dont le seul boulot est de vous rafraîchir les paumes. Sauf que voilà, contrairement à beaucoup de gadgets bien-être, celui-là s'appuie sur des recherches sérieuses et anciennes, pas sur du vent. Le souci, c'est le prix et le public visé. À 399,99 dollars ou 349 livres, on est clairement sur du sportif de haut niveau ou du passionné très équipé, pas sur monsieur tout le monde qui fait trois pompes le dimanche. Et puis Therabody reste flou sur la disponibilité et le tarif officiel en euros, mais la marque est bien diffusée en France, donc on devrait pouvoir le trouver par chez nous. Pour le commun des mortels, un gant trempé dans l'eau froide fera sans doute 80 % du job pour 0 euro.