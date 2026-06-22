Les 2e bêtas d'iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 sont disponibles !

COMMENT INSTALLER LES BÊTAS ?

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Ces versions sont accessibles auxmais également aux utilisateurs disposant d’un compte développeur gratuit et ayant activé le profil adéquat sur un appareil compatible.Une fois cette configuration effectuée,. Avant toute installation, il est vivement recommandé de réaliser une sauvegarde complète de ses données. Même si les différentes plateformes sont désormais bien avancées dans leur développement, des bugs, incompatibilités ou régressions peuvent encore survenir.Ces nouvelles bêta peuvent encore affecter la stabilité générale du système, l’autonomie ou certaines fonctionnalités sur iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV ou Vision Pro. Leur installation sur un appareil utilisé quotidiennement n’est donc pas recommandée, à moins d’accepter les risques inhérents aux versions de test.