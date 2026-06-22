Les 2e bêtas d'iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 sont disponibles !
Par Laurence - Publié le
Deux semaines après la keynote, Apple poursuit le développement de ses systèmes actuels avec la mise en ligne la 2ème bêta de ses prochains systèmes d'exploitation : iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 et visionOS 27.
Ces versions sont accessibles aux membres du programme Apple Developer, mais également aux utilisateurs disposant d’un compte développeur gratuit et ayant activé le profil adéquat sur un appareil compatible.
Une fois cette configuration effectuée, les nouvelles bêta peuvent être téléchargées directement depuis la section Mise à jour logicielle de l’application Réglages sur iPhone et iPad, ou depuis Réglages Système sur Mac. Avant toute installation, il est vivement recommandé de réaliser une sauvegarde complète de ses données. Même si les différentes plateformes sont désormais bien avancées dans leur développement, des bugs, incompatibilités ou régressions peuvent encore survenir.
Comme toujours avec des logiciels en cours de finalisation, la prudence reste de mise. Ces nouvelles bêta peuvent encore affecter la stabilité générale du système, l’autonomie ou certaines fonctionnalités sur iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV ou Vision Pro. Leur installation sur un appareil utilisé quotidiennement n’est donc pas recommandée, à moins d’accepter les risques inhérents aux versions de test.
COMMENT INSTALLER LES BÊTAS ?
Ces versions sont accessibles aux membres du programme Apple Developer, mais également aux utilisateurs disposant d’un compte développeur gratuit et ayant activé le profil adéquat sur un appareil compatible.
Une fois cette configuration effectuée, les nouvelles bêta peuvent être téléchargées directement depuis la section Mise à jour logicielle de l’application Réglages sur iPhone et iPad, ou depuis Réglages Système sur Mac. Avant toute installation, il est vivement recommandé de réaliser une sauvegarde complète de ses données. Même si les différentes plateformes sont désormais bien avancées dans leur développement, des bugs, incompatibilités ou régressions peuvent encore survenir.
Comme toujours avec des logiciels en cours de finalisation, la prudence reste de mise. Ces nouvelles bêta peuvent encore affecter la stabilité générale du système, l’autonomie ou certaines fonctionnalités sur iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV ou Vision Pro. Leur installation sur un appareil utilisé quotidiennement n’est donc pas recommandée, à moins d’accepter les risques inhérents aux versions de test.