iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5 (et les autres) sont disponibles !
Par Laurence - Publié le
Une semaine après avoir proposé la Release Candidate pour iOS 26.5 (enfin hormis le petit raté), iPadOS 26.5, watchOS 26.5, macOS 26.5, visionOS 26.5 et tvOS 26.5, Apple propose enfin les versions finales de l'ensemble de ses systèmes. Une mise à jour intermédiaire qui n’apporte pas de révolution majeure, mais qui continue d’affiner plusieurs éléments importants de l’écosystème Apple avant la WWDC 2026.
Comme d'habitude, il faudra se rendre dans l'application Réglages / Réglages Systèmes de votre appareil > Général > mise à jour de Logiciels et de disposer d'une bonne connexion WiFi ou de patience en cas de bouchons sur les serveurs d'Apple — comme cela est souvent le cas pour ce genre d'updates.
Maintenant que les systèmes en 26.5 sont arrivés, il est désormais temps de passer à la numérotation suivante : 27. Et plus précisément à Siri intelligent ! Attendu avec iOS 26.4, puis encore reporté, Apple n'a plus trop le choix que de présenter une nouvelle version de son assistant à la WWDC 2026 et de s'y tenir. Présentée lors de la WWDC 2024 puis continuellement repoussée, cette nouvelle version devait marquer un tournant pour l’assistant personnel d’Apple, régulièrement critiqué pour son retard face aux solutions concurrentes.
Tout indique désormais que le vrai tournant arrivera finalement avec les OS 27 en septembre 2026 —le tout sous l'égide de John Ternus fraichement nommé. Et les ambitions semblent désormais beaucoup plus importantes qu’au départ. Les dernières rumeurs évoquent : un Siri totalement reconstruit, des capacités de chatbot avancées, une application IA indépendante, et une approche bien plus proche de ChatGPT, Gemini ou Claude.
S'agissant de versions finales, il est fort possible qu'elles puissent apparaître progressivement au cours de la soirée et que la vitesse de téléchargement soit ralentie...
Comment installer cette mise à jour ?
Comme d'habitude, il faudra se rendre dans l'application Réglages / Réglages Systèmes de votre appareil > Général > mise à jour de Logiciels et de disposer d'une bonne connexion WiFi ou de patience en cas de bouchons sur les serveurs d'Apple — comme cela est souvent le cas pour ce genre d'updates.
Prochaine étape : 27 ?
Maintenant que les systèmes en 26.5 sont arrivés, il est désormais temps de passer à la numérotation suivante : 27. Et plus précisément à Siri intelligent ! Attendu avec iOS 26.4, puis encore reporté, Apple n'a plus trop le choix que de présenter une nouvelle version de son assistant à la WWDC 2026 et de s'y tenir. Présentée lors de la WWDC 2024 puis continuellement repoussée, cette nouvelle version devait marquer un tournant pour l’assistant personnel d’Apple, régulièrement critiqué pour son retard face aux solutions concurrentes.
Tout indique désormais que le vrai tournant arrivera finalement avec les OS 27 en septembre 2026 —le tout sous l'égide de John Ternus fraichement nommé. Et les ambitions semblent désormais beaucoup plus importantes qu’au départ. Les dernières rumeurs évoquent : un Siri totalement reconstruit, des capacités de chatbot avancées, une application IA indépendante, et une approche bien plus proche de ChatGPT, Gemini ou Claude.