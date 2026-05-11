iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5 (et les autres) sont disponibles !

S'agissant de versions finales, il est fort possible qu'elles puissent apparaître progressivement au cours de la soirée et que la vitesse de téléchargement soit ralentie...

Comment installer cette mise à jour ?

Prochaine étape : 27 ?

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Comme d'habitude, il faudra se rendre dans l'applicationet de disposer d'une bonne connexion WiFi ou de patience en cas de bouchons sur les serveurs d'Apple — comme cela est souvent le cas pour ce genre d'updates.Maintenant que les systèmes en 26.5 sont arrivés, il est désormais temps de passer à la numérotation suivante : 27. Et plus précisément à Siri intelligent !Présentée lors de la WWDC 2024 puis continuellement repoussée, cette nouvelle version devait marquer un tournant pour l’assistant personnel d’Apple, régulièrement critiqué pour son retard face aux solutions concurrentes.Et les ambitions semblent désormais beaucoup plus importantes qu’au départ. Les dernières rumeurs évoquent : un Siri totalement reconstruit, des capacités de chatbot avancées, une application IA indépendante, et une approche bien plus proche de ChatGPT, Gemini ou Claude.