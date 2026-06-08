Les premières bêta d'iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 sont disponibles !

COMMENT INSTALLER LES BÊTAS ?

Comme à son habitude, la firme à la pomme livredans la foulée d'une présentation très, très dense. Rappelons que ces versions bêta sont. Cela concerne également les utilisateurs disposant d’un compte développeur gratuit, à condition d’avoir activé leur profil développeur sur un appareil compatible.Une fois cette étape effectuée, les mises à jour peuvent être installées directement depuis la. Avant toute installation, il reste indispensable d’effectuer une sauvegarde complète de ses données. Même si ces versions sont généralement assez avancées dans leur cycle de développement, un bug, une incompatibilité ou une mauvaise surprise ne sont jamais totalement exclus.: ces bêta peuvent encore présenter des problèmes de stabilité, affecter l’autonomie ou provoquer certains dysfonctionnements sur l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch, le Mac ou le Vision Pro. Leur installation sur un appareil utilisé quotidiennement demeure donc déconseillée.