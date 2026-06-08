Les premières bêta d'iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 sont disponibles !
Par Laurence - Publié le
Et voilà, la keynote d’ouverture de la WWDC 2026 est à peine close qu'Apple poursuit le développement de ses systèmes actuels avec la mise en ligne des versions bêta de ses prochains systèmes d'exploitation : iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 et visionOS 27.
Comme à son habitude, la firme à la pomme livre les futures versions majeures des systèmes d’exploitation dans la foulée d'une présentation très, très dense. Rappelons que ces versions bêta sont réservées aux développeurs inscrits au programme Apple. Cela concerne également les utilisateurs disposant d’un compte développeur gratuit, à condition d’avoir activé leur profil développeur sur un appareil compatible.
Une fois cette étape effectuée, les mises à jour peuvent être installées directement depuis la section Mise à jour logicielle de l’application Réglages sur iPhone et iPad, ou depuis Réglages Système sur Mac. Avant toute installation, il reste indispensable d’effectuer une sauvegarde complète de ses données. Même si ces versions sont généralement assez avancées dans leur cycle de développement, un bug, une incompatibilité ou une mauvaise surprise ne sont jamais totalement exclus.
Comme toujours avec des logiciels en cours de développement, la prudence reste de mise : ces bêta peuvent encore présenter des problèmes de stabilité, affecter l’autonomie ou provoquer certains dysfonctionnements sur l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch, le Mac ou le Vision Pro. Leur installation sur un appareil utilisé quotidiennement demeure donc déconseillée.
Le temps de l'installer et la décortiquer, et on vous dit tout !
COMMENT INSTALLER LES BÊTAS ?
Comme à son habitude, la firme à la pomme livre les futures versions majeures des systèmes d’exploitation dans la foulée d'une présentation très, très dense. Rappelons que ces versions bêta sont réservées aux développeurs inscrits au programme Apple. Cela concerne également les utilisateurs disposant d’un compte développeur gratuit, à condition d’avoir activé leur profil développeur sur un appareil compatible.
Une fois cette étape effectuée, les mises à jour peuvent être installées directement depuis la section Mise à jour logicielle de l’application Réglages sur iPhone et iPad, ou depuis Réglages Système sur Mac. Avant toute installation, il reste indispensable d’effectuer une sauvegarde complète de ses données. Même si ces versions sont généralement assez avancées dans leur cycle de développement, un bug, une incompatibilité ou une mauvaise surprise ne sont jamais totalement exclus.
Comme toujours avec des logiciels en cours de développement, la prudence reste de mise : ces bêta peuvent encore présenter des problèmes de stabilité, affecter l’autonomie ou provoquer certains dysfonctionnements sur l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch, le Mac ou le Vision Pro. Leur installation sur un appareil utilisé quotidiennement demeure donc déconseillée.
Le temps de l'installer et la décortiquer, et on vous dit tout !