iOS 27 / watchOS 27 : les couples infidèles vont adorer cette fonction de Localiser (mais pas que)

MASQUER SA POSITION PENDANT 12 HEURES

Aucune localisation trouvée

DES DURÉES DE PARTAGE ENFIN PERSONNALISABLES

UNE SEULLE APPLICATION LOCALISER SUR L’APPLE WATCH

Localiser les personnes

Localiser les objets

Localiser les appareils

QU’EN PENSER ?



Ces nouveautés ne constituent pas la révolution la plus spectaculaire d’iOS 27, mais elles répondent à un besoin réel. Depuis plusieurs années, le partage de position est devenu un outil du quotidien pour de nombreuses familles et groupes d’amis. En offrant davantage de contrôle sur la durée et la visibilité de ce partage, Apple renforce à la fois la confidentialité et la souplesse d’utilisation de Localiser. Une évolution discrète, mais qui devrait rapidement trouver sa place dans les habitudes de nombreux utilisateurs.

Dans la nouvelle version de Localiser,dans la section dédiée aux personnes avec lesquelles vous partagez votre localisation. Pour le trouver, il suffit d'aller dans l'app Localiser > moi.Une fois activée, cette option suspend temporairement le partage de positionavant de revenir automatiquement au réglage précédent. Durant cette période, la personne concernée voit simplement apparaître le messagesur sa propre application Localiser.Dans la bêta actuelle,ne semble être envoyée pour signaler que vous avez volontairement masqué votre position, ce qui garantirait une certaine discrétion, si vous n'avez pas envie que votre entourage sache où vous êtes).À partir de cet automne,. Les utilisateurs pourront choisir un nombre précis de minutes, plusieurs heures, plusieurs jours ou même une date et une heure exactes de fin de partage.Une fonctionnalité particulièrement, sans avoir à penser à couper manuellement le partage ensuite. Pour ne pas sombrer dans le grivois, Apple donne quelques exemples comme préparer un cadeau d’anniversaire, organiser une surprise ou effectuer certaines courses sans dévoiler involontairement sa localisation.watchOS 27 profite lui aussi d’une importante évolution. Jusqu’à présent, l’Apple Watch dissociaitetAvec watchOS 27,. Cette nouvelle interface, centrée sur une carte interactive, permettra d’accéder plus rapidement à l’ensemble des fonctions : retrouver un proche, localiser un AirTag, faire sonner un appareil, obtenir un itinéraire ou encore consulter les informations de contact associées à un objet perdu.Les utilisateurs pourront ainsi retrouver plus facilement leur iPhone (pratique pour le faire sonner et le retrouver au fin fond de votre lit ou sous le canapé, un AirTag de deuxième génération ou des AirPods Pro 3. Une fonction particulièrement utile lorsque l’objet recherché se trouve à proximité.