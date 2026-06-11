iOS 27 / watchOS 27 : les couples infidèles vont adorer cette fonction de Localiser (mais pas que)
Par Laurence - Publié le
Avec iOS 27, Apple apporte plusieurs nouveautés à l’application Localiser, dont une fonctionnalité qui devrait intéresser tous ceux qui partagent leur position avec leurs proches.
Dans la nouvelle version de Localiser, un bouton « Hide Location » (Masquer la position) fait son apparition dans la section dédiée aux personnes avec lesquelles vous partagez votre localisation. Pour le trouver, il suffit d'aller dans l'app Localiser > moi.
Une fois activée, cette option suspend temporairement le partage de position pendant 12 heures avant de revenir automatiquement au réglage précédent. Durant cette période, la personne concernée voit simplement apparaître le message
Dans la bêta actuelle, aucune notification ne semble être envoyée pour signaler que vous avez volontairement masqué votre position, ce qui garantirait une certaine discrétion, si vous n'avez pas envie que votre entourage sache où vous êtes).
À partir de cet automne, Localiser permettra également de définir précisément la durée pendant laquelle votre position reste partagée avec quelqu’un. Les utilisateurs pourront choisir un nombre précis de minutes, plusieurs heures, plusieurs jours ou même une date et une heure exactes de fin de partage.
Une fonctionnalité particulièrement pratique pour un voyage, un événement ponctuel ou un week-end entre amis, sans avoir à penser à couper manuellement le partage ensuite. Pour ne pas sombrer dans le grivois, Apple donne quelques exemples comme préparer un cadeau d’anniversaire, organiser une surprise ou effectuer certaines courses sans dévoiler involontairement sa localisation.
watchOS 27 profite lui aussi d’une importante évolution. Jusqu’à présent, l’Apple Watch dissociait les fonctions entre plusieurs applications :
Avec watchOS 27, Apple fusionne l’ensemble dans une seule application Localiser. Cette nouvelle interface, centrée sur une carte interactive, permettra d’accéder plus rapidement à l’ensemble des fonctions : retrouver un proche, localiser un AirTag, faire sonner un appareil, obtenir un itinéraire ou encore consulter les informations de contact associées à un objet perdu.
La nouvelle application Localiser sur Apple Watch bénéficiera également de la recherche de précision. Les utilisateurs pourront ainsi retrouver plus facilement leur iPhone (pratique pour le faire sonner et le retrouver au fin fond de votre lit ou sous le canapé, un AirTag de deuxième génération ou des AirPods Pro 3. Une fonction particulièrement utile lorsque l’objet recherché se trouve à proximité.
Ces nouveautés ne constituent pas la révolution la plus spectaculaire d’iOS 27, mais elles répondent à un besoin réel. Depuis plusieurs années, le partage de position est devenu un outil du quotidien pour de nombreuses familles et groupes d’amis. En offrant davantage de contrôle sur la durée et la visibilité de ce partage, Apple renforce à la fois la confidentialité et la souplesse d’utilisation de Localiser. Une évolution discrète, mais qui devrait rapidement trouver sa place dans les habitudes de nombreux utilisateurs.
MASQUER SA POSITION PENDANT 12 HEURES
Dans la nouvelle version de Localiser, un bouton « Hide Location » (Masquer la position) fait son apparition dans la section dédiée aux personnes avec lesquelles vous partagez votre localisation. Pour le trouver, il suffit d'aller dans l'app Localiser > moi.
Une fois activée, cette option suspend temporairement le partage de position pendant 12 heures avant de revenir automatiquement au réglage précédent. Durant cette période, la personne concernée voit simplement apparaître le message
Aucune localisation trouvéesur sa propre application Localiser.
Dans la bêta actuelle, aucune notification ne semble être envoyée pour signaler que vous avez volontairement masqué votre position, ce qui garantirait une certaine discrétion, si vous n'avez pas envie que votre entourage sache où vous êtes).
DES DURÉES DE PARTAGE ENFIN PERSONNALISABLES
À partir de cet automne, Localiser permettra également de définir précisément la durée pendant laquelle votre position reste partagée avec quelqu’un. Les utilisateurs pourront choisir un nombre précis de minutes, plusieurs heures, plusieurs jours ou même une date et une heure exactes de fin de partage.
Une fonctionnalité particulièrement pratique pour un voyage, un événement ponctuel ou un week-end entre amis, sans avoir à penser à couper manuellement le partage ensuite. Pour ne pas sombrer dans le grivois, Apple donne quelques exemples comme préparer un cadeau d’anniversaire, organiser une surprise ou effectuer certaines courses sans dévoiler involontairement sa localisation.
UNE SEULLE APPLICATION LOCALISER SUR L’APPLE WATCH
watchOS 27 profite lui aussi d’une importante évolution. Jusqu’à présent, l’Apple Watch dissociait les fonctions entre plusieurs applications :
Localiser les personnes,
Localiser les objetset
Localiser les appareils.
Avec watchOS 27, Apple fusionne l’ensemble dans une seule application Localiser. Cette nouvelle interface, centrée sur une carte interactive, permettra d’accéder plus rapidement à l’ensemble des fonctions : retrouver un proche, localiser un AirTag, faire sonner un appareil, obtenir un itinéraire ou encore consulter les informations de contact associées à un objet perdu.
La nouvelle application Localiser sur Apple Watch bénéficiera également de la recherche de précision. Les utilisateurs pourront ainsi retrouver plus facilement leur iPhone (pratique pour le faire sonner et le retrouver au fin fond de votre lit ou sous le canapé, un AirTag de deuxième génération ou des AirPods Pro 3. Une fonction particulièrement utile lorsque l’objet recherché se trouve à proximité.
QU’EN PENSER ?
Ces nouveautés ne constituent pas la révolution la plus spectaculaire d’iOS 27, mais elles répondent à un besoin réel. Depuis plusieurs années, le partage de position est devenu un outil du quotidien pour de nombreuses familles et groupes d’amis. En offrant davantage de contrôle sur la durée et la visibilité de ce partage, Apple renforce à la fois la confidentialité et la souplesse d’utilisation de Localiser. Une évolution discrète, mais qui devrait rapidement trouver sa place dans les habitudes de nombreux utilisateurs.