Il va y avoir du changement sur vos mails Apple cet été !
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple va fusionner les adresses email de deux de ses services de confidentialité sous un domaine unique, private.icloud.com. Ça arrive cet été, aussi bien quand vous vous connectez avec votre identifiant Apple que quand vous générez une de ces adresses jetables réservées aux abonnés iCloud+. Rien à faire de votre côté, mais deux ou trois détails sont à noter.
Jusqu'à présent, vos adresses relais sortaient de deux endroits différents selon le service que vous utilisiez. La « Connexion avec Apple », celle qui vous évite de donner votre vraie adresse en vous inscrivant sur une appli, fabriquait une adresse via privaterelay.appleid.com. La fonction « Masquer mon adresse » d'iCloud+, elle, utilisait icloud.com. Deux portes, deux domaines. Désormais tout est plus simple, et sort par private.icloud.com.
Ce ménage est plutôt une bonne idée. Une adresse en private.icloud.com hurle « ceci est une adresse de confidentialité Apple », là où icloud.com pouvait passer pour une vraie boîte perso et où privaterelay.appleid.com sentait le réglage technique oublié dans un coin. Le site en face sait désormais à quoi s'en tenir.
C'est la partie qui vous touche le plus. Aucune bombe à retardement. Toutes les adresses déjà créées sur les anciens domaines continuent de fonctionner et de faire suivre votre courrier sans la moindre coupure, précise Apple. Vous n'avez rien à recréer. Seules les nouvelles adresses, fabriquées à partir de cet été, porteront le domaine flambant neuf. Les dizaines de comptes ouverts au fil des années avec une adresse masquée restent donc parfaitement valides.
C'est peut-être un peu moins simple du côté des développeurs et des services email. Beaucoup d'applis et de boutiques tiennent des listes blanches qui énumèrent les domaines autorisés, et un système trop rigide qui ne connaîtrait que privaterelay.appleid.com et icloud.com pourrait rejeter une inscription en private.icloud.com comme s'il ne la reconnaissait pas. D'où cette communication d'Apple, qui demande à ses utilisateurs de mettre à jour les filtres, les règles de routage et la validation d'adresses.
Franchement, c'est le genre de ménage qu'Apple aurait pu faire bien plus tôt. Deux fonctions de confidentialité qui pondaient des adresses sur deux domaines séparés, c'était plutôt foireux. Le seul vrai problèle potentiel, c'est la période de transition, parce qu'il suffit qu'un gros service traîne des pieds pour qu'un email important parte aux oubliettes sans prévenir. Apple peut renommer son domaine proprement, elle ne peut pas forcer tous les développeurs de la planète à se mettre à jour en un claquement de doigts.
Ce qui change vraiment
Jusqu'à présent, vos adresses relais sortaient de deux endroits différents selon le service que vous utilisiez. La « Connexion avec Apple », celle qui vous évite de donner votre vraie adresse en vous inscrivant sur une appli, fabriquait une adresse via privaterelay.appleid.com. La fonction « Masquer mon adresse » d'iCloud+, elle, utilisait icloud.com. Deux portes, deux domaines. Désormais tout est plus simple, et sort par private.icloud.com.
Ce ménage est plutôt une bonne idée. Une adresse en private.icloud.com hurle « ceci est une adresse de confidentialité Apple », là où icloud.com pouvait passer pour une vraie boîte perso et où privaterelay.appleid.com sentait le réglage technique oublié dans un coin. Le site en face sait désormais à quoi s'en tenir.
Et les anciennes adresses ?
C'est la partie qui vous touche le plus. Aucune bombe à retardement. Toutes les adresses déjà créées sur les anciens domaines continuent de fonctionner et de faire suivre votre courrier sans la moindre coupure, précise Apple. Vous n'avez rien à recréer. Seules les nouvelles adresses, fabriquées à partir de cet été, porteront le domaine flambant neuf. Les dizaines de comptes ouverts au fil des années avec une adresse masquée restent donc parfaitement valides.
Là où ça peut coincer
C'est peut-être un peu moins simple du côté des développeurs et des services email. Beaucoup d'applis et de boutiques tiennent des listes blanches qui énumèrent les domaines autorisés, et un système trop rigide qui ne connaîtrait que privaterelay.appleid.com et icloud.com pourrait rejeter une inscription en private.icloud.com comme s'il ne la reconnaissait pas. D'où cette communication d'Apple, qui demande à ses utilisateurs de mettre à jour les filtres, les règles de routage et la validation d'adresses.
On en dit quoi ?
Franchement, c'est le genre de ménage qu'Apple aurait pu faire bien plus tôt. Deux fonctions de confidentialité qui pondaient des adresses sur deux domaines séparés, c'était plutôt foireux. Le seul vrai problèle potentiel, c'est la période de transition, parce qu'il suffit qu'un gros service traîne des pieds pour qu'un email important parte aux oubliettes sans prévenir. Apple peut renommer son domaine proprement, elle ne peut pas forcer tous les développeurs de la planète à se mettre à jour en un claquement de doigts.