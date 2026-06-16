Il va y avoir du changement sur vos mails Apple cet été !

On en dit quoi ?



Franchement, c'est le genre de ménage qu'Apple aurait pu faire bien plus tôt. Deux fonctions de confidentialité qui pondaient des adresses sur deux domaines séparés, c'était plutôt foireux. Le seul vrai problèle potentiel, c'est la période de transition, parce qu'il suffit qu'un gros service traîne des pieds pour qu'un email important parte aux oubliettes sans prévenir. Apple peut renommer son domaine proprement, elle ne peut pas forcer tous les développeurs de la planète à se mettre à jour en un claquement de doigts.