Optimiser sa connexion WiFi chez soi : le Devolo Magic 2 WiFi 6 Next est en promo !
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
Même avec une fibre très rapide, il suffit parfois de quelques murs épais pour voir sa connexion WiFi s’effondrer. Le Devolo Magic 2 WiFi 6 Next fait justement partie des solutions les plus efficaces pour résoudre ce problème, et bonne nouvelle : le kit est actuellement proposé en promotion.
Contrairement à un répéteur Wi-Fi classique, le Magic 2 WiFi 6 Next utilise le réseau électrique de votre maison pour transporter la connexion Internet. Chaque prise devient ainsi un véritable point d’accès Wi-Fi 6. Vincent l'avait d'ailleurs testé il y a quelques mois.
Le kit Multiroom comprend un adaptateur relié à la box et deux satellites qui diffusent ensuite un réseau Mesh unique dans votre domicile. Votre iPhone, votre MacBook ou votre iPad passent automatiquement d’une borne à l’autre sans coupure, exactement comme avec les systèmes Mesh les plus haut de gamme. Ainsi les obstacles qui perturbent habituellement le Wi-Fi — murs porteurs, planchers en béton ou grandes distances — ont beaucoup moins d’impact.
Sur le papier, Devolo annonce jusqu’à 3 000 Mbit/s grâce à la combinaison du CPL G.hn et du Wi-Fi 6. Dans la pratique, les performances dépendent évidemment de votre installation électrique, mais les résultats restent particulièrement convaincants.
Streaming 4K, visioconférences, télétravail, téléchargements ou jeux en ligne : le Magic 2 WiFi 6 Next assure une connexion stable là où le Wi-Fi de la box défaille. Chaque satellite embarque également deux ports Ethernet Gigabit, idéals pour connecter directement un Mac mini, une Apple TV, un NAS ou une console de jeu.
Autre point fort : l’installation. Il suffit de brancher les boîtiers, de lancer l’application Devolo Home Network sur iPhone ou Android, puis de laisser le système s’appairer automatiquement. En quelques minutes, toute la maison bénéficie d’un réseau unique sécurisé en WPA3, avec en bonus un réseau invité, un contrôle parental et un suivi de la qualité des connexions entre les différents modules.
Habituellement vendu comme une solution premium, le Devolo Magic 2 WiFi 6 Next bénéficie actuellement d’une remise intéressante sur Amazon. Si vous habitez une maison à étages, une construction aux murs épais ou que vous souhaitez enfin profiter d’une connexion stable jusque dans le jardin, c’est probablement un très bel investissement.
Du Wi-Fi partout dans la maison
Contrairement à un répéteur Wi-Fi classique, le Magic 2 WiFi 6 Next utilise le réseau électrique de votre maison pour transporter la connexion Internet. Chaque prise devient ainsi un véritable point d’accès Wi-Fi 6. Vincent l'avait d'ailleurs testé il y a quelques mois.
Le kit Multiroom comprend un adaptateur relié à la box et deux satellites qui diffusent ensuite un réseau Mesh unique dans votre domicile. Votre iPhone, votre MacBook ou votre iPad passent automatiquement d’une borne à l’autre sans coupure, exactement comme avec les systèmes Mesh les plus haut de gamme. Ainsi les obstacles qui perturbent habituellement le Wi-Fi — murs porteurs, planchers en béton ou grandes distances — ont beaucoup moins d’impact.
Des performances largement suffisantes, une installation super facile
Sur le papier, Devolo annonce jusqu’à 3 000 Mbit/s grâce à la combinaison du CPL G.hn et du Wi-Fi 6. Dans la pratique, les performances dépendent évidemment de votre installation électrique, mais les résultats restent particulièrement convaincants.
Streaming 4K, visioconférences, télétravail, téléchargements ou jeux en ligne : le Magic 2 WiFi 6 Next assure une connexion stable là où le Wi-Fi de la box défaille. Chaque satellite embarque également deux ports Ethernet Gigabit, idéals pour connecter directement un Mac mini, une Apple TV, un NAS ou une console de jeu.
Autre point fort : l’installation. Il suffit de brancher les boîtiers, de lancer l’application Devolo Home Network sur iPhone ou Android, puis de laisser le système s’appairer automatiquement. En quelques minutes, toute la maison bénéficie d’un réseau unique sécurisé en WPA3, avec en bonus un réseau invité, un contrôle parental et un suivi de la qualité des connexions entre les différents modules.
Qu'en penser
Habituellement vendu comme une solution premium, le Devolo Magic 2 WiFi 6 Next bénéficie actuellement d’une remise intéressante sur Amazon. Si vous habitez une maison à étages, une construction aux murs épais ou que vous souhaitez enfin profiter d’une connexion stable jusque dans le jardin, c’est probablement un très bel investissement.