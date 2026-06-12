iOS 27 améliore discrètement le Wi-Fi de l’iPhone grâce à cette nouvelle fonction

Connectity Assist

Assistance Wi-Fi

iOS 26.5 versus iOS 27

Connectivity Assist

Utiliser les données cellulaires en complément du Wi-Fi pour une connexion Internet plus fiable

UNE FONCTION PLUS INTELLIGENTE ?

DES TRANSITIONS RÉSEAU PLUS FLUIDES

QU'EN PENSER ?



À première vue, Connectivity Assist ne fait pas partie des fonctionnalités les plus spectaculaires d’iOS 27. Pourtant, ce type d’amélioration peut avoir un impact réel au quotidien, notamment dans les zones où le Wi-Fi est irrégulier ou lors des déplacements fréquents.



Reste désormais à savoir si Apple a simplement renommé Wi-Fi Assist ou si l’entreprise prépare une gestion plus avancée des connexions, capable de combiner intelligemment Wi-Fi et réseau cellulaire. Les prochaines bêtas d’iOS 27 devraient permettre d’en savoir davantage.

Les utilisateurs de longue date connaissent probablement déjàPour y accéder, il faut actuellement aller dans l'app Réglages > Données cellulaires ou Données mobiles > faire défiler l’écran et toucher le curseur de l’option Assistance Wi-Fi.Le principe est simple : lorsque la connexion Wi-Fi devenait trop faible ou trop lente, l’iPhone basculait automatiquement sur le réseau cellulaire afin d’éviter les interruptions. Avec iOS 27, cette option disparaît en tant que telle.Il faut donc se rendre dans Réglages > Wi-Fi > faire défiler l'écran pour tomber surSelon la description affichée dans les réglages :. Pour l’instant, Apple ne précise pas officiellement si le changement est uniquement cosmétique ou s’il s’accompagne d’améliorations plus profondes.Sur les forums de discussions, plusieurs développeurs ayant installé la première bêta d’iOS 27 pensent avoir observé un comportement différent. Alors que Wi-Fi Assist se contentait jusqu’ici de remplacer le Wi-Fi par la 4G ou la 5G lorsque celui-ci devenait inutilisable,, mais certains utilisateurs ont remarqué l’apparition d’une nouvelle notification baptiséelorsque la fonction entre en action. Si cette évolution se confirme, l’iPhone pourrait alorsAu-delà de Connectivity Assist, Apple annonce également des. La firme explique que l’iPhone sera désormais capable de passer plus naturellement entre Wi-Fi et réseau mobile selon la qualité de la connexion disponible.Apple donne notammentlorsqu’un utilisateur quitte son domicile tout en utilisant une application GPS, ou bien lorsqu’il termine un voyage en avion et reprend un appel FaceTime après l’atterrissage. L’objectif est d’éviter les interruptions visibles pour l’utilisateur lors de ces changements de réseau.