iOS 27 améliore discrètement le Wi-Fi de l’iPhone grâce à cette nouvelle fonction
Par Laurence - Publié le
Parmi les nombreuses nouveautés d’iOS 27, certaines passent presque inaperçues. C’est le cas de Connectivity Assist, une fonction discrète qui pourrait pourtant améliorer le quotidien de nombreux utilisateurs en réduisant les coupures de connexion lorsque le Wi-Fi devient instable. Et donc de garder son iPhone connecté — en permanence — au meilleur réseau disponible.
Les utilisateurs de longue date connaissent probablement déjà
Le principe est simple : lorsque la connexion Wi-Fi devenait trop faible ou trop lente, l’iPhone basculait automatiquement sur le réseau cellulaire afin d’éviter les interruptions. Avec iOS 27, cette option disparaît en tant que telle.
Il faut donc se rendre dans Réglages > Wi-Fi > faire défiler l'écran pour tomber sur
Selon la description affichée dans les réglages :
Sur les forums de discussions, plusieurs développeurs ayant installé la première bêta d’iOS 27 pensent avoir observé un comportement différent. Alors que Wi-Fi Assist se contentait jusqu’ici de remplacer le Wi-Fi par la 4G ou la 5G lorsque celui-ci devenait inutilisable, Connectivity Assist pourrait désormais utiliser simultanément les deux connexions dans certaines situations.
Cette hypothèse n’a pas encore été confirmée par Apple, mais certains utilisateurs ont remarqué l’apparition d’une nouvelle notification baptisée Intelligent Connectivity lorsque la fonction entre en action. Si cette évolution se confirme, l’iPhone pourrait alors gérer de manière beaucoup plus dynamique le trafic réseau afin de limiter les ralentissements et les coupures.
Au-delà de Connectivity Assist, Apple annonce également des améliorations globales dans la gestion des connexions réseau. La firme explique que l’iPhone sera désormais capable de passer plus naturellement entre Wi-Fi et réseau mobile selon la qualité de la connexion disponible.
Apple donne notamment deux exemples concrets lorsqu’un utilisateur quitte son domicile tout en utilisant une application GPS, ou bien lorsqu’il termine un voyage en avion et reprend un appel FaceTime après l’atterrissage. L’objectif est d’éviter les interruptions visibles pour l’utilisateur lors de ces changements de réseau.
À première vue, Connectivity Assist ne fait pas partie des fonctionnalités les plus spectaculaires d’iOS 27. Pourtant, ce type d’amélioration peut avoir un impact réel au quotidien, notamment dans les zones où le Wi-Fi est irrégulier ou lors des déplacements fréquents.
Reste désormais à savoir si Apple a simplement renommé Wi-Fi Assist ou si l’entreprise prépare une gestion plus avancée des connexions, capable de combiner intelligemment Wi-Fi et réseau cellulaire. Les prochaines bêtas d’iOS 27 devraient permettre d’en savoir davantage.
Connectity Assist
Les utilisateurs de longue date connaissent probablement déjà
Assistance Wi-Fi(Wi-Fi Assist en VO), une fonction introduite il y a plusieurs années sur iPhone. Pour y accéder, il faut actuellement aller dans l'app Réglages > Données cellulaires ou Données mobiles > faire défiler l’écran et toucher le curseur de l’option Assistance Wi-Fi.
Le principe est simple : lorsque la connexion Wi-Fi devenait trop faible ou trop lente, l’iPhone basculait automatiquement sur le réseau cellulaire afin d’éviter les interruptions. Avec iOS 27, cette option disparaît en tant que telle.
Il faut donc se rendre dans Réglages > Wi-Fi > faire défiler l'écran pour tomber sur
Connectivity Assist.
Selon la description affichée dans les réglages :
Utiliser les données cellulaires en complément du Wi-Fi pour une connexion Internet plus fiable. Pour l’instant, Apple ne précise pas officiellement si le changement est uniquement cosmétique ou s’il s’accompagne d’améliorations plus profondes.
UNE FONCTION PLUS INTELLIGENTE ?
Sur les forums de discussions, plusieurs développeurs ayant installé la première bêta d’iOS 27 pensent avoir observé un comportement différent. Alors que Wi-Fi Assist se contentait jusqu’ici de remplacer le Wi-Fi par la 4G ou la 5G lorsque celui-ci devenait inutilisable, Connectivity Assist pourrait désormais utiliser simultanément les deux connexions dans certaines situations.
Cette hypothèse n’a pas encore été confirmée par Apple, mais certains utilisateurs ont remarqué l’apparition d’une nouvelle notification baptisée Intelligent Connectivity lorsque la fonction entre en action. Si cette évolution se confirme, l’iPhone pourrait alors gérer de manière beaucoup plus dynamique le trafic réseau afin de limiter les ralentissements et les coupures.
DES TRANSITIONS RÉSEAU PLUS FLUIDES
Au-delà de Connectivity Assist, Apple annonce également des améliorations globales dans la gestion des connexions réseau. La firme explique que l’iPhone sera désormais capable de passer plus naturellement entre Wi-Fi et réseau mobile selon la qualité de la connexion disponible.
Apple donne notamment deux exemples concrets lorsqu’un utilisateur quitte son domicile tout en utilisant une application GPS, ou bien lorsqu’il termine un voyage en avion et reprend un appel FaceTime après l’atterrissage. L’objectif est d’éviter les interruptions visibles pour l’utilisateur lors de ces changements de réseau.
QU'EN PENSER ?
À première vue, Connectivity Assist ne fait pas partie des fonctionnalités les plus spectaculaires d’iOS 27. Pourtant, ce type d’amélioration peut avoir un impact réel au quotidien, notamment dans les zones où le Wi-Fi est irrégulier ou lors des déplacements fréquents.
Reste désormais à savoir si Apple a simplement renommé Wi-Fi Assist ou si l’entreprise prépare une gestion plus avancée des connexions, capable de combiner intelligemment Wi-Fi et réseau cellulaire. Les prochaines bêtas d’iOS 27 devraient permettre d’en savoir davantage.