Les accessoires tech indispensables pour les vacances !
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
Comme chaque année, j’essaie de ne pas trop travailler pendant mes vacances, mais j’ai tout de même glissé quelques indispensables dans mes bagages. L’objectif reste le même : combiner confort, productivité et loisirs, sans m’encombrer inutilement. Voici ce que j’ai emmené dans mes bagages ! Et vous quels sont vos produits préférés ?
Outre mon iPhone et mon Apple Watch, j’ai juste pris mon iPad Pro M2 qui est toujours impeccable malgré les ans et aussi un iPad mini 7, un format carnet numérique que j'adore glisser dans son sac et emmener partout avec moi. Si vous ne pouvez pas vous passer d'une souris, la Mobi Fold est faite pour vous.
Celle-ci se replie et se déplie pour tenir dans une poche. Elle s’allume automatiquement à l’ouverture, peut être associée à trois appareils (Mac, iPad, PC…) et offre jusqu’à 30 jours d’autonomie. Compacte, silencieuse et suffisamment confortable pour remplacer le pavé tactile, c’est le compagnon idéal pour travailler partout, que ce soit dans le train, à l’aéroport ou sur la terrasse d’un café.
Je ne l’emporte pas à chaque voyage, mais dès que je prévois de travailler un peu ou de partir à l’étranger, le M8550 de TP-Link trouve également sa place dans mon sac. Il offre une connexion 5G rapide et évite de dépendre du Wi-Fi parfois aléatoire des hôtels, locations ou campings.
Découverts il y a peu, les OpenDots Air de Shokz font partie des meilleures surprises de cette année. Leur design soigné, leur format ouvert particulièrement agréable à porter et leur confort au quotidien m’ont rapidement convaincue. Résultat : mes AirPods sont restés à la maison.
Avec seulement 6,3 g par écouteur, les OpenDots Air se font vite oublier, tout en laissant les oreilles libres de rester attentif à son environnement. Leur son m’a agréablement surprise, notamment par la présence des basses, et leur autonomie peut atteindre 36 heures avec le boîtier. Mention spéciale enfin à la finition Violet Aurore, qui leur donne un vrai look d’accessoire de mode plutôt que de simple produit high-tech.
Pendant les vacances, pas question de mettre de côté mon activité favorite (pas le dessin, l’autre !). J’ai donc glissé les Runner Diver2 Pro de Nank dans ma valise pour les mettre à l’épreuve. Natation, course à pied, vélo ou simple balade : ils s’adaptent à toutes les situations. Leur conception à conduction osseuse permet de profiter de sa musique tout en restant attentif à ce qui se passe autour de soi, un vrai plus dès que l’on pratique un sport en extérieur. Leur maintien est excellent, que ce soit avec les branches articulées ou le strap arrière.
Ce qui est particulièrement intéressant c’est leur côté multi-usage. Ils passent sans effort de la piscine au sentier de randonnée grâce à leur certification IP69, tandis que leur lecteur MP3 intégré prend naturellement le relais sous l’eau, là où le Bluetooth atteint ses limites. Au final, c’est exactement le genre d’accessoire que l’on emporte pour les vacances… et que l’on continue d’utiliser une fois rentré tant il se révèle pratique au quotidien.
Impossible de partir en vacances sans glisser un traceur Bluetooth dans la valise. Si les utilisateurs d’iPhone pensent immédiatement à l’AirTag, j’ai aussi emporté le nouveau FineTrack Mini 2 de UGREEN. Compatible avec le réseau Localiser d’Apple, il se fixe aussi bien à un trousseau de clés qu’à un sac ou une valise. Son principal argument ? Son prix : il est vendu en lot de quatre pour moins de 30 euros, de quoi équiper facilement tous ses bagages.
J’apprécie aussi son autonomie annoncée de 5 à 7 ans, qui évite de penser au remplacement de la pile avant un bon moment. Étanche (IP68), suffisamment puissant pour se faire entendre lorsqu’il sonne et même doté d’éléments fluorescents pour le retrouver plus facilement dans le noir et d'un porte-clef intégré !
Cette année, j'ai troqué ma batterie Anker pour une MagFlow Air de UGREEN qui m’accompagne partout et, depuis l’installation de la bêta d’iOS 27 sur mon iPhone, elle ne me quitte plus. Son format compact se glisse facilement dans un sac, tandis que ses aimants permettent de la fixer instantanément au dos de l’iPhone pour une recharge sans fil, sans avoir à sortir le moindre câble.
J’apprécie tout particulièrement son câble USB-C intégré, toujours disponible, ainsi que sa capacité de 10 000 mAh qui permet de recharger complètement mon iPhone tout en conservant une réserve d’énergie. Compatible Qi2, elle offre jusqu’à 15 W en sans fil et 30 W en filaire. Son design, très inspiré de l’univers Apple, est particulièrement réussi. C’est le genre d’accessoire qui va finir par rester dans mon sac le reste de l’année.
Quand on voyage, chaque gramme compte. J’ai donc remplacé mon chargeur habituel par le Nexode Air 65 W GaNInfinity de UGREEN. Avec son petit format, il prend à peine plus de place qu’un chargeur d’iPhone, tout en étant capable d’alimenter sans difficulté mon iPad Pro, mon MacBook Air ou mon iPhone. Un vrai gain de place dans la valise. Son unique port USB-C pourra sembler limité à certains, mais c’est justement ce qui lui permet de rester aussi compact. Pour moi, c’est le chargeur idéal en déplacement : léger, discret et suffisamment puissant pour accompagner tous mes appareils sans alourdir les bagages.
A cela, s'ajoutent les indispensables câbles. Ceux qui aiment la couleur pourront craquer pour cette version orange de chez INIU (avec témoin de charge), ou ce très joli mais onéreux rose proposé par Belkin. Si vous souhaitez juste un bon câble tressé à petit prix, Anker propose un modèle USB-C à partir de 8 euros, voire ce câble 2-en1 (pour aller avec un chargeur mono-port).
Avec les vidéos 4K, les photos RAW et les sauvegardes qui s’accumulent, le stockage d’un iPhone se remplit à une vitesse folle. Aussi le Lexar Dual Drive Portable SSD D70E peut sauver votre iPhone ! Son principal atout ? Il intègre directement un connecteur USB-C et un connecteur USB-A, ce qui permet de le brancher aussi facilement sur un iPhone, un iPad, un Mac, un PC ou même un smartphone Android, sans avoir à transporter le moindre adaptateur.
Malgré son format minuscule, il offre des débits largement suffisants pour transférer rapidement des vidéos, des photos ou sauvegarder son iPhone avant de repartir. J'aime beaucoup aussi sa construction métallique, ses capuchons de protection et sa petite boucle pour dragonne, qui évitent de l’égarer au fond d’un sac.
Pour les voyages à l’étranger, l’InnAIO AI Translator T10 peut vite devenir un compagnon précieux. Ce petit galet magnétique de seulement 30 g se fixe directement au dos de l’iPhone et permet de traduire une conversation quasiment en temps réel. De quoi demander son chemin, échanger avec un commerçant ou discuter avec un hôte sans sortir son dictionnaire ou jongler entre plusieurs applications.
J’aime particulièrement sa polyvalence. Il fonctionne aussi bien lors d’une conversation en face à face que pour les appels, les visioconférences, les messages ou même la traduction de documents. Son mode hors ligne est particulièrement rassurant lorsqu’on voyage dans des zones où la connexion est limitée. Bien plus qu’un simple traducteur, c’est un véritable assistant de voyage qui peut aussi rendre de fiers services dans un contexte professionnel le reste de l'année.
Pour travailler (un peu), dessiner (toujours), binger et plus
Outre mon iPhone et mon Apple Watch, j’ai juste pris mon iPad Pro M2 qui est toujours impeccable malgré les ans et aussi un iPad mini 7, un format carnet numérique que j'adore glisser dans son sac et emmener partout avec moi. Si vous ne pouvez pas vous passer d'une souris, la Mobi Fold est faite pour vous.
Celle-ci se replie et se déplie pour tenir dans une poche. Elle s’allume automatiquement à l’ouverture, peut être associée à trois appareils (Mac, iPad, PC…) et offre jusqu’à 30 jours d’autonomie. Compacte, silencieuse et suffisamment confortable pour remplacer le pavé tactile, c’est le compagnon idéal pour travailler partout, que ce soit dans le train, à l’aéroport ou sur la terrasse d’un café.
Je ne l’emporte pas à chaque voyage, mais dès que je prévois de travailler un peu ou de partir à l’étranger, le M8550 de TP-Link trouve également sa place dans mon sac. Il offre une connexion 5G rapide et évite de dépendre du Wi-Fi parfois aléatoire des hôtels, locations ou campings.
pour écouter ou s'évader
Découverts il y a peu, les OpenDots Air de Shokz font partie des meilleures surprises de cette année. Leur design soigné, leur format ouvert particulièrement agréable à porter et leur confort au quotidien m’ont rapidement convaincue. Résultat : mes AirPods sont restés à la maison.
Avec seulement 6,3 g par écouteur, les OpenDots Air se font vite oublier, tout en laissant les oreilles libres de rester attentif à son environnement. Leur son m’a agréablement surprise, notamment par la présence des basses, et leur autonomie peut atteindre 36 heures avec le boîtier. Mention spéciale enfin à la finition Violet Aurore, qui leur donne un vrai look d’accessoire de mode plutôt que de simple produit high-tech.
Pendant les vacances, pas question de mettre de côté mon activité favorite (pas le dessin, l’autre !). J’ai donc glissé les Runner Diver2 Pro de Nank dans ma valise pour les mettre à l’épreuve. Natation, course à pied, vélo ou simple balade : ils s’adaptent à toutes les situations. Leur conception à conduction osseuse permet de profiter de sa musique tout en restant attentif à ce qui se passe autour de soi, un vrai plus dès que l’on pratique un sport en extérieur. Leur maintien est excellent, que ce soit avec les branches articulées ou le strap arrière.
Ce qui est particulièrement intéressant c’est leur côté multi-usage. Ils passent sans effort de la piscine au sentier de randonnée grâce à leur certification IP69, tandis que leur lecteur MP3 intégré prend naturellement le relais sous l’eau, là où le Bluetooth atteint ses limites. Au final, c’est exactement le genre d’accessoire que l’on emporte pour les vacances… et que l’on continue d’utiliser une fois rentré tant il se révèle pratique au quotidien.
Pour ne rien perdre
Impossible de partir en vacances sans glisser un traceur Bluetooth dans la valise. Si les utilisateurs d’iPhone pensent immédiatement à l’AirTag, j’ai aussi emporté le nouveau FineTrack Mini 2 de UGREEN. Compatible avec le réseau Localiser d’Apple, il se fixe aussi bien à un trousseau de clés qu’à un sac ou une valise. Son principal argument ? Son prix : il est vendu en lot de quatre pour moins de 30 euros, de quoi équiper facilement tous ses bagages.
J’apprécie aussi son autonomie annoncée de 5 à 7 ans, qui évite de penser au remplacement de la pile avant un bon moment. Étanche (IP68), suffisamment puissant pour se faire entendre lorsqu’il sonne et même doté d’éléments fluorescents pour le retrouver plus facilement dans le noir et d'un porte-clef intégré !
Pour charger
Cette année, j'ai troqué ma batterie Anker pour une MagFlow Air de UGREEN qui m’accompagne partout et, depuis l’installation de la bêta d’iOS 27 sur mon iPhone, elle ne me quitte plus. Son format compact se glisse facilement dans un sac, tandis que ses aimants permettent de la fixer instantanément au dos de l’iPhone pour une recharge sans fil, sans avoir à sortir le moindre câble.
J’apprécie tout particulièrement son câble USB-C intégré, toujours disponible, ainsi que sa capacité de 10 000 mAh qui permet de recharger complètement mon iPhone tout en conservant une réserve d’énergie. Compatible Qi2, elle offre jusqu’à 15 W en sans fil et 30 W en filaire. Son design, très inspiré de l’univers Apple, est particulièrement réussi. C’est le genre d’accessoire qui va finir par rester dans mon sac le reste de l’année.
Quand on voyage, chaque gramme compte. J’ai donc remplacé mon chargeur habituel par le Nexode Air 65 W GaNInfinity de UGREEN. Avec son petit format, il prend à peine plus de place qu’un chargeur d’iPhone, tout en étant capable d’alimenter sans difficulté mon iPad Pro, mon MacBook Air ou mon iPhone. Un vrai gain de place dans la valise. Son unique port USB-C pourra sembler limité à certains, mais c’est justement ce qui lui permet de rester aussi compact. Pour moi, c’est le chargeur idéal en déplacement : léger, discret et suffisamment puissant pour accompagner tous mes appareils sans alourdir les bagages.
A cela, s'ajoutent les indispensables câbles. Ceux qui aiment la couleur pourront craquer pour cette version orange de chez INIU (avec témoin de charge), ou ce très joli mais onéreux rose proposé par Belkin. Si vous souhaitez juste un bon câble tressé à petit prix, Anker propose un modèle USB-C à partir de 8 euros, voire ce câble 2-en1 (pour aller avec un chargeur mono-port).
Pour sauvegarder
Avec les vidéos 4K, les photos RAW et les sauvegardes qui s’accumulent, le stockage d’un iPhone se remplit à une vitesse folle. Aussi le Lexar Dual Drive Portable SSD D70E peut sauver votre iPhone ! Son principal atout ? Il intègre directement un connecteur USB-C et un connecteur USB-A, ce qui permet de le brancher aussi facilement sur un iPhone, un iPad, un Mac, un PC ou même un smartphone Android, sans avoir à transporter le moindre adaptateur.
Malgré son format minuscule, il offre des débits largement suffisants pour transférer rapidement des vidéos, des photos ou sauvegarder son iPhone avant de repartir. J'aime beaucoup aussi sa construction métallique, ses capuchons de protection et sa petite boucle pour dragonne, qui évitent de l’égarer au fond d’un sac.
Bonus : Pour voyager à l’étranger
Pour les voyages à l’étranger, l’InnAIO AI Translator T10 peut vite devenir un compagnon précieux. Ce petit galet magnétique de seulement 30 g se fixe directement au dos de l’iPhone et permet de traduire une conversation quasiment en temps réel. De quoi demander son chemin, échanger avec un commerçant ou discuter avec un hôte sans sortir son dictionnaire ou jongler entre plusieurs applications.
J’aime particulièrement sa polyvalence. Il fonctionne aussi bien lors d’une conversation en face à face que pour les appels, les visioconférences, les messages ou même la traduction de documents. Son mode hors ligne est particulièrement rassurant lorsqu’on voyage dans des zones où la connexion est limitée. Bien plus qu’un simple traducteur, c’est un véritable assistant de voyage qui peut aussi rendre de fiers services dans un contexte professionnel le reste de l'année.