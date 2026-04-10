Running et piscine ? Nank lance le Runner Diver2 Pro, un casque à conduction osseuse pour les deux
Par Laurence - Publié le
Pensé pour les sportifs multi-disciplinaires (mais pas que), le Runner Diver2 Pro de Nank mise sur la conduction osseuse pour concilier performance audio, sécurité et liberté de mouvement, que ce soit en course, en salle ou même sous l’eau. Voilà bien un positionnement ambitieux sur un segment en pleine mutation.
Fondée en 2011 par l’athlète Andrew Guo, Nank (anciennement Naenka) est née d’un manque : celui de casques réellement adaptés à la pratique sportive. Depuis, la marque s’est spécialisée dans la conduction osseuse, cette technologie merveilleuse qui permet de transmettre le son sans obstruer les oreilles.
Avec cette gamme, Nank cible les profils mobiles sans distinction, que ce soit pour la course, le vélo ou la natation (
on vous aime les triathlètes). Le Runner Diver2 Pro s’inscrit dans cette continuité, avec une ambition claire : proposer une expérience audio complète, sans compromis sur la liberté de mouvement, quel que soit le sport.
Le principal avantage de ce type de casque repose sur son son design à oreille ouverte. Contrairement aux écouteurs classiques, l’utilisateur reste connecté à son environnement, un point crucial pour la sécurité lors d’activités en extérieur.
Le Runner Diver2 Pro intègre également des technologies de réduction du bruit, notamment pour atténuer le vent et les nuisances ambiantes. L’objectif n’est pas d’isoler totalement, mais d’améliorer la clarté sonore dans des conditions réelles d’usage. On peut donc passer des appels, même si ce n'est pas le but premier de cet accessoire.
Le produit se distingue au niveau de sa résistance. Avec une certification IP69, le casque peut être utilisé sans crainte sous l’eau. Pour rappel, l'IP69 va au-delà du classique IP68. Là où l’IP68 garantit une résistance à l’immersion prolongée, l’IP69 protège contre des jets d’eau à très haute pression et température. Un atout précieux pour un usage sportif intensif, notamment en milieu aquatique ou dans des conditions plus extrêmes.
Pour les contenus et comme tous les appareils destinés à la natation, le casque dispose d’un lecteur MP3 intégré de 32 Go. Une solution particulièrement pertinente pour les sports nautiques, où l’usage du Bluetooth reste limité. L’utilisateur peut ainsi écouter sa musique sans smartphone.
Côté connectivité, il est compatible Bluetooth 5.4 ce qui va assurer une liaison stable et rapide, avec une gestion multi-appareils permettant de passer d’un smartphone à un ordinateur sans manipulation complexe. Cette fonction sera davantage pour les sports terrestres où l'on peut avoir son smartphone à proximité.
Avec une autonomie annoncée jusqu’à 10 heures, le Runner Diver2 Pro couvre largement plusieurs séances d’entraînement. Le tout dans un format conçu pour le confort, avec une structure pensée pour rester en place même lors d’activités intensives. Ce nouveau modèle vient renforcer la stratégie de Nank : proposer des produits spécialisés, capables de répondre à des usages précis, là où les écouteurs traditionnels montrent leurs limites. Dans un marché de plus en plus concurrentiel, la conduction osseuse continue de séduire les sportifs exigeants. Avec ce Runner Diver2 Pro, Nank confirme sa volonté de s’imposer comme une référence sur ce segment en pleine évolution.
Une marque construite autour des usages sportifs
Fondée en 2011 par l’athlète Andrew Guo, Nank (anciennement Naenka) est née d’un manque : celui de casques réellement adaptés à la pratique sportive. Depuis, la marque s’est spécialisée dans la conduction osseuse, cette technologie merveilleuse qui permet de transmettre le son sans obstruer les oreilles.
Avec cette gamme, Nank cible les profils mobiles sans distinction, que ce soit pour la course, le vélo ou la natation (
Une écoute pensée pour l’extérieur
Le principal avantage de ce type de casque repose sur son son design à oreille ouverte. Contrairement aux écouteurs classiques, l’utilisateur reste connecté à son environnement, un point crucial pour la sécurité lors d’activités en extérieur.
Le Runner Diver2 Pro intègre également des technologies de réduction du bruit, notamment pour atténuer le vent et les nuisances ambiantes. L’objectif n’est pas d’isoler totalement, mais d’améliorer la clarté sonore dans des conditions réelles d’usage. On peut donc passer des appels, même si ce n'est pas le but premier de cet accessoire.
Étanche et autonome, même en conditions extrêmes
Le produit se distingue au niveau de sa résistance. Avec une certification IP69, le casque peut être utilisé sans crainte sous l’eau. Pour rappel, l'IP69 va au-delà du classique IP68. Là où l’IP68 garantit une résistance à l’immersion prolongée, l’IP69 protège contre des jets d’eau à très haute pression et température. Un atout précieux pour un usage sportif intensif, notamment en milieu aquatique ou dans des conditions plus extrêmes.
Pour les contenus et comme tous les appareils destinés à la natation, le casque dispose d’un lecteur MP3 intégré de 32 Go. Une solution particulièrement pertinente pour les sports nautiques, où l’usage du Bluetooth reste limité. L’utilisateur peut ainsi écouter sa musique sans smartphone.
Côté connectivité, il est compatible Bluetooth 5.4 ce qui va assurer une liaison stable et rapide, avec une gestion multi-appareils permettant de passer d’un smartphone à un ordinateur sans manipulation complexe. Cette fonction sera davantage pour les sports terrestres où l'on peut avoir son smartphone à proximité.
Une proposition complète pour les sportifs
Avec une autonomie annoncée jusqu’à 10 heures, le Runner Diver2 Pro couvre largement plusieurs séances d’entraînement. Le tout dans un format conçu pour le confort, avec une structure pensée pour rester en place même lors d’activités intensives. Ce nouveau modèle vient renforcer la stratégie de Nank : proposer des produits spécialisés, capables de répondre à des usages précis, là où les écouteurs traditionnels montrent leurs limites. Dans un marché de plus en plus concurrentiel, la conduction osseuse continue de séduire les sportifs exigeants. Avec ce Runner Diver2 Pro, Nank confirme sa volonté de s’imposer comme une référence sur ce segment en pleine évolution.