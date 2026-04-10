Running et piscine ? Nank lance le Runner Diver2 Pro, un casque à conduction osseuse pour les deux

Une marque construite autour des usages sportifs

on vous aime les triathlètes

Une écoute pensée pour l’extérieur

Étanche et autonome, même en conditions extrêmes

Une proposition complète pour les sportifs



Avec une autonomie annoncée jusqu’à 10 heures, le Runner Diver2 Pro couvre largement plusieurs séances d’entraînement. Le tout dans un format conçu pour le confort, avec une structure pensée pour rester en place même lors d’activités intensives. Ce nouveau modèle vient renforcer la stratégie de Nank : proposer des produits spécialisés, capables de répondre à des usages précis, là où les écouteurs traditionnels montrent leurs limites. Dans un marché de plus en plus concurrentiel, la conduction osseuse continue de séduire les sportifs exigeants. Avec ce Runner Diver2 Pro, Nank confirme sa volonté de s’imposer comme une référence sur ce segment en pleine évolution.

Fondée en 2011 par l’athlète, Nank (anciennement Naenka) est née d’un manque : celui de casques réellement adaptés à la pratique sportive. Depuis, la marque s’est spécialisée dans la conduction osseuse, cette technologie merveilleuse qui permet de transmettre le son sans obstruer les oreilles.Avec cette gamme,). Le Runner Diver2 Pro s’inscrit dans cette continuité, avec une ambition claire : proposer une expérience audio complète, sans compromis sur la liberté de mouvement, quel que soit le sport.Le principal avantage de ce type de casque repose sur son. Contrairement aux écouteurs classiques, l’utilisateur reste connecté à son, un point crucial pour la sécurité lors d’activités en extérieur.Le Runner Diver2 Pro intègre également des technologies de, notamment pour atténuer le vent et les nuisances ambiantes. L’objectif n’est pas d’isoler totalement, mais d’améliorer la clarté sonore dans des conditions réelles d’usage. On peut donc passer des appels, même si ce n'est pas le but premier de cet accessoire.Le produit se distingue au niveau de sa résistance. Avec une, le casque peut être utilisé sans crainte sous l’eau. Pour rappel, l'IP69 va au-delà du classique IP68. Là où l’IP68 garantit une résistance à l’immersion prolongée, l’IP69 protège contre des jets d’eau à très haute pression et température. Un atout précieux pour un usage sportif intensif, notamment en milieu aquatique ou dans des conditions plus extrêmes.Pour les contenus et comme tous les appareils destinés à la natation, le casque dispose d’un. Une solution particulièrement pertinente pour les sports nautiques, où l’usage du Bluetooth reste limité. L’utilisateur peut ainsi écouter sa musique sans smartphone.Côté connectivité, il estce qui va assurer une liaison stable et rapide, avec unepermettant de passer d’un smartphone à un ordinateur sans manipulation complexe. Cette fonction sera davantage pour les sports terrestres où l'on peut avoir son smartphone à proximité.