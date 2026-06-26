La France a lancé son Google Maps, et il montre des choses que Google ne vous montre pas
Par Vincent Lautier - Publié le
L'IGN a mis en ligne le 25 juin cartes.gouv.fr, un service public de cartographie appelé à remplacer le bon vieux Géoportail, dont la fermeture est prévue pour septembre. Adresses, photos aériennes, cadastre, vues immersives façon Street View, le tout sans passer par une plateforme étrangère. Voilà qui mérite le coup d'œil.
Là où Google Maps vous montre surtout la route et les commerces, cartes.gouv.fr ouvre les coulisses du territoire. Le site rassemble plus de 1 100 couches d'informations, du cadastre aux forêts en passant par les risques naturels, l'urbanisme, les énergies renouvelables, les photos aériennes et même de vieilles cartes historiques. Vous pouvez chercher une adresse, mesurer une distance ou une surface, calculer une altitude, afficher une zone selon le temps de trajet, superposer plusieurs cartes, annoter, partager ou exporter le résultat. Et c'est gratuit. C'est l'outil du curieux qui veut vraiment comprendre ce qu'il y a sous ses pieds, parcelle par parcelle.
La vraie nouveauté, c'est l'arrivée des vues immersives directement intégrées au site, via le service Panoramax. L'idée, proposer une alternative libre et gratuite aux balades à 360 degrés de Google Street View, sans la collecte de données qui va avec. Au passage, cartes.gouv.fr unifie une galaxie de services jusqu'ici éparpillés, comme geoportail.gouv.fr, geoservices.ign.fr ou l'espace collaboratif de l'IGN, désormais regroupés sous une seule adresse. Plus besoin de jongler entre cinq sites.
Derrière ce lancement, il y a une vraie question de souveraineté. Selon un sondage Ipsos BVA réalisé pour l'IGN, 87 % des Français estiment essentiel ou important que l'État développe et gère ses propres outils cartographiques, sans dépendre des géants étrangers. Et ils n'ont pas tort. Quand on sait à quel point les cartes sont devenues stratégiques, de l'aménagement du territoire à la gestion des catastrophes, on comprend que la France préfère garder la main plutôt que de tout confier à une multinationale. Le Géoportail, lui, tirera sa révérence en septembre.
Cartes.gouv.fr ne remplacera pas Google Maps pour aller au restaurant ou suivre un itinéraire en voiture, il n'y a ni guidage vocal ni avis clients, et ce n'est pas son but. Mais pour qui veut fouiller son territoire, comparer des photos aériennes ou vérifier une parcelle, c'est une mine d'or entièrement gratuite. Savoir que ces données restent françaises et publiques, à l'heure où tout se privatise, c'est franchement une bonne nouvelle.
Bien plus qu'un simple fond de carte
Là où Google Maps vous montre surtout la route et les commerces, cartes.gouv.fr ouvre les coulisses du territoire. Le site rassemble plus de 1 100 couches d'informations, du cadastre aux forêts en passant par les risques naturels, l'urbanisme, les énergies renouvelables, les photos aériennes et même de vieilles cartes historiques. Vous pouvez chercher une adresse, mesurer une distance ou une surface, calculer une altitude, afficher une zone selon le temps de trajet, superposer plusieurs cartes, annoter, partager ou exporter le résultat. Et c'est gratuit. C'est l'outil du curieux qui veut vraiment comprendre ce qu'il y a sous ses pieds, parcelle par parcelle.
Une alternative française à Street View
La vraie nouveauté, c'est l'arrivée des vues immersives directement intégrées au site, via le service Panoramax. L'idée, proposer une alternative libre et gratuite aux balades à 360 degrés de Google Street View, sans la collecte de données qui va avec. Au passage, cartes.gouv.fr unifie une galaxie de services jusqu'ici éparpillés, comme geoportail.gouv.fr, geoservices.ign.fr ou l'espace collaboratif de l'IGN, désormais regroupés sous une seule adresse. Plus besoin de jongler entre cinq sites.
Pourquoi l'État s'y met maintenant
Derrière ce lancement, il y a une vraie question de souveraineté. Selon un sondage Ipsos BVA réalisé pour l'IGN, 87 % des Français estiment essentiel ou important que l'État développe et gère ses propres outils cartographiques, sans dépendre des géants étrangers. Et ils n'ont pas tort. Quand on sait à quel point les cartes sont devenues stratégiques, de l'aménagement du territoire à la gestion des catastrophes, on comprend que la France préfère garder la main plutôt que de tout confier à une multinationale. Le Géoportail, lui, tirera sa révérence en septembre.
On en dit quoi ?
Cartes.gouv.fr ne remplacera pas Google Maps pour aller au restaurant ou suivre un itinéraire en voiture, il n'y a ni guidage vocal ni avis clients, et ce n'est pas son but. Mais pour qui veut fouiller son territoire, comparer des photos aériennes ou vérifier une parcelle, c'est une mine d'or entièrement gratuite. Savoir que ces données restent françaises et publiques, à l'heure où tout se privatise, c'est franchement une bonne nouvelle.