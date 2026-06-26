La France a lancé son Google Maps, et il montre des choses que Google ne vous montre pas

On en dit quoi ?



Cartes.gouv.fr ne remplacera pas Google Maps pour aller au restaurant ou suivre un itinéraire en voiture, il n'y a ni guidage vocal ni avis clients, et ce n'est pas son but. Mais pour qui veut fouiller son territoire, comparer des photos aériennes ou vérifier une parcelle, c'est une mine d'or entièrement gratuite. Savoir que ces données restent françaises et publiques, à l'heure où tout se privatise, c'est franchement une bonne nouvelle.