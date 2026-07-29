AppleCare One en France : qu'est-ce qui change à partir du 4 août ?
Par Laurence - Publié le
En début de semaine, Apple a modifié son système d'extensions de garantie. A partir du 4 août, AppleCare One sera disponible en France, une nouvelle formule qui permet de regrouper plusieurs appareils Apple sous un seul abonnement. Plus souple que l’AppleCare+ classique, cette offre permet notamment d’assurer des produits déjà en votre possession et d’ajouter ou de retirer des appareils au fil du temps.
Jusqu’à présent, chaque iPhone, iPad, Apple Watch ou Mac nécessitait son propre contrat AppleCare+. Avec AppleCare One, Apple change d’approche. L’abonnement est proposé à partir de 20,99 € par mois et couvre jusqu’à trois appareils. Il est ensuite possible d’ajouter autant de produits que souhaité pour 5,99 € par mois et par appareil supplémentaire. La firme met ainsi en avant une formule plus simple à gérer, avec un seul contrat, une seule échéance de paiement et un point de contact unique pour le service après-vente.
Cette nouvelle formule reprend l’ensemble des services déjà proposés par AppleCare+. Les appareils couverts bénéficient notamment d’un nombre illimité de réparations pour certains accidents : en cas de dommages accidentels, du remplacement de la batterie lorsque celle-ci remplit les conditions prévues par Apple, d’un accès prioritaire à l’assistance des experts Apple ou encore de réparations réalisées avec des pièces d’origine dans les Apple Store ou les centres de services agréés.
Apple enfile sa tenue de courtier en assurance. Elle avance qu'un utilisateur protégeant simultanément un iPhone, un iPad et une Apple Watch pourrait économiser jusqu’à 13,48 € par mois par rapport à trois contrats AppleCare+ distincts avec couverture contre la perte et le vol.
L’une des principales nouveautés concerne les produits déjà en circulation. Alors qu’il fallait jusqu’à présent souscrire AppleCare+ dans les 60 jours suivant l’achat, AppleCare One permet d’ajouter un appareil âgé de moins de quatre ans, à condition qu’il soit en bon état de fonctionnement.
Cette évolution devrait intéresser les utilisateurs qui n’avaient pas souscrit de garantie au moment de l’achat ou qui souhaitent désormais protéger un ancien appareil encore utilisé au quotidien.
AppleCare One a également été pensé pour accompagner le renouvellement des produits. Lorsqu’un client échange un appareil couvert contre un nouveau modèle acheté directement chez Apple, l’ancien produit est automatiquement retiré du contrat et remplacé par le nouveau. Il est également possible d’ajouter ou de retirer des appareils à tout moment, l’abonnement fonctionnant sur une base mensuelle sans durée d’engagement prédéfinie.
Les clients français pourront souscrire à partir du 4 août sur le site d’Apple, dans un Apple Store ou directement depuis un iPhone, un iPad ou un Mac pour ceux qui disposent déjà d’un contrat AppleCare+.
Apple profite également de cette annonce pour faire évoluer son offre AppleCare+. La couverture contre la perte et le vol, jusqu’ici réservée à l’iPhone en France, devient également disponible pour l’iPad et l’Apple Watch. Cette formule couvre jusqu’à deux incidents de perte ou de vol par an, en plus des réparations liées aux dommages accidentels, du remplacement de la batterie et de l’assistance prioritaire.
Avec AppleCare One, Apple répond à une demande de longue date des utilisateurs équipés de plusieurs appareils de la marque. La possibilité de regrouper plusieurs produits sous un seul abonnement, d’ajouter des appareils déjà achetés et de faire évoluer facilement la couverture rend la formule nettement plus attractive que les contrats séparés.
Pour les foyers très équipés en produits Apple, les économies peuvent rapidement devenir intéressantes, tout en simplifiant la gestion de la garantie. Et vous, vous êtes plutôt fan d'AppleCare + ou pas ? Et dans ce cas, cette nouvelle formule pourrait-elle vous faire changer d'avis ?
UN SEUL ABONNEMENT POUR PLUSIEURS APPAREILS
Jusqu’à présent, chaque iPhone, iPad, Apple Watch ou Mac nécessitait son propre contrat AppleCare+. Avec AppleCare One, Apple change d’approche. L’abonnement est proposé à partir de 20,99 € par mois et couvre jusqu’à trois appareils. Il est ensuite possible d’ajouter autant de produits que souhaité pour 5,99 € par mois et par appareil supplémentaire. La firme met ainsi en avant une formule plus simple à gérer, avec un seul contrat, une seule échéance de paiement et un point de contact unique pour le service après-vente.
TOUS LES AVANTAGES D’APPLECARE+
Cette nouvelle formule reprend l’ensemble des services déjà proposés par AppleCare+. Les appareils couverts bénéficient notamment d’un nombre illimité de réparations pour certains accidents : en cas de dommages accidentels, du remplacement de la batterie lorsque celle-ci remplit les conditions prévues par Apple, d’un accès prioritaire à l’assistance des experts Apple ou encore de réparations réalisées avec des pièces d’origine dans les Apple Store ou les centres de services agréés.
Apple enfile sa tenue de courtier en assurance. Elle avance qu'un utilisateur protégeant simultanément un iPhone, un iPad et une Apple Watch pourrait économiser jusqu’à 13,48 € par mois par rapport à trois contrats AppleCare+ distincts avec couverture contre la perte et le vol.
UNE BONNE NOUVELLE POUR LES APPAREILS DÉJÀ ACHETÉS
L’une des principales nouveautés concerne les produits déjà en circulation. Alors qu’il fallait jusqu’à présent souscrire AppleCare+ dans les 60 jours suivant l’achat, AppleCare One permet d’ajouter un appareil âgé de moins de quatre ans, à condition qu’il soit en bon état de fonctionnement.
Cette évolution devrait intéresser les utilisateurs qui n’avaient pas souscrit de garantie au moment de l’achat ou qui souhaitent désormais protéger un ancien appareil encore utilisé au quotidien.
UNE COUVERTURE QUI SUIT VOS CHANGEMENTS D’APPAREIL
AppleCare One a également été pensé pour accompagner le renouvellement des produits. Lorsqu’un client échange un appareil couvert contre un nouveau modèle acheté directement chez Apple, l’ancien produit est automatiquement retiré du contrat et remplacé par le nouveau. Il est également possible d’ajouter ou de retirer des appareils à tout moment, l’abonnement fonctionnant sur une base mensuelle sans durée d’engagement prédéfinie.
Les clients français pourront souscrire à partir du 4 août sur le site d’Apple, dans un Apple Store ou directement depuis un iPhone, un iPad ou un Mac pour ceux qui disposent déjà d’un contrat AppleCare+.
Apple profite également de cette annonce pour faire évoluer son offre AppleCare+. La couverture contre la perte et le vol, jusqu’ici réservée à l’iPhone en France, devient également disponible pour l’iPad et l’Apple Watch. Cette formule couvre jusqu’à deux incidents de perte ou de vol par an, en plus des réparations liées aux dommages accidentels, du remplacement de la batterie et de l’assistance prioritaire.
Qu’en penser ?
Avec AppleCare One, Apple répond à une demande de longue date des utilisateurs équipés de plusieurs appareils de la marque. La possibilité de regrouper plusieurs produits sous un seul abonnement, d’ajouter des appareils déjà achetés et de faire évoluer facilement la couverture rend la formule nettement plus attractive que les contrats séparés.
Pour les foyers très équipés en produits Apple, les économies peuvent rapidement devenir intéressantes, tout en simplifiant la gestion de la garantie. Et vous, vous êtes plutôt fan d'AppleCare + ou pas ? Et dans ce cas, cette nouvelle formule pourrait-elle vous faire changer d'avis ?