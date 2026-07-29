AppleCare One en France : qu'est-ce qui change à partir du 4 août ?

UN SEUL ABONNEMENT POUR PLUSIEURS APPAREILS

TOUS LES AVANTAGES D’APPLECARE+

UNE BONNE NOUVELLE POUR LES APPAREILS DÉJÀ ACHETÉS

UNE COUVERTURE QUI SUIT VOS CHANGEMENTS D’APPAREIL

Qu’en penser ?



Avec AppleCare One, Apple répond à une demande de longue date des utilisateurs équipés de plusieurs appareils de la marque. La possibilité de regrouper plusieurs produits sous un seul abonnement, d’ajouter des appareils déjà achetés et de faire évoluer facilement la couverture rend la formule nettement plus attractive que les contrats séparés.



Pour les foyers très équipés en produits Apple, les économies peuvent rapidement devenir intéressantes, tout en simplifiant la gestion de la garantie. Et vous, vous êtes plutôt fan d'AppleCare + ou pas ? Et dans ce cas, cette nouvelle formule pourrait-elle vous faire changer d'avis ?

Jusqu’à présent, chaque iPhone, iPad, Apple Watch ou Mac nécessitait son propre contrat AppleCare+.. L’abonnement est proposé àet couvre jusqu’à. Il est ensuite possible d’. La firme met ainsi en avant une formule plus simple à gérer, avec un seul contrat, une seule échéance de paiement et un point de contact unique pour le service après-vente.Cette nouvelle formule reprend l’ensemble des services déjà proposés par AppleCare+. Les appareils couverts bénéficient notamment: en cas de dommages accidentels, du remplacement de la batterie lorsque celle-ci remplit les conditions prévues par Apple, d’un accès prioritaire à l’assistance des experts Apple ou encore de réparations réalisées avec des pièces d’origine dans les Apple Store ou les centres de services agréés.Apple enfile sa tenue de courtier en assurance. Elle avance qu'un utilisateur protégeant simultanément un iPhone, un iPad et une Apple Watch pourraitpar mois par rapport à trois contrats AppleCare+ distincts avec couverture contre la perte et le vol.L’une des principales nouveautés concerne les produits déjà en circulation. Alors qu’il fallait jusqu’à présent souscrire AppleCare+ dans les 60 jours suivant l’achat,Cette évolution devrait intéresser les utilisateurs qui n’avaient pas souscrit de garantie au moment de l’achat ou qui souhaitent désormais protéger un ancien appareil encore utilisé au quotidien.AppleCare One a également été pensé. Lorsqu’un client échange un appareil couvert contre un nouveau modèle acheté directement chez Apple, l’ancien produit est automatiquement retiré du contrat et remplacé par le nouveau. Il est également, l’abonnement fonctionnant sur une base mensuelle sans durée d’engagement prédéfinie., dans un Apple Store ou directement depuis un iPhone, un iPad ou un Mac pour ceux qui disposent déjà d’un contrat AppleCare+.Apple profite également de cette annonce pour faire évoluer son offre AppleCare+.. Cette formule couvre jusqu’à deux incidents de perte ou de vol par an, en plus des réparations liées aux dommages accidentels, du remplacement de la batterie et de l’assistance prioritaire.