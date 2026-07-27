AppleCare One sort enfin des États-Unis, et ça se rapproche de la France
Par Vincent Lautier - Publié le
Un an après son lancement américain, AppleCare One traverse l'Atlantique. Apple lance son assurance multi-appareils au Royaume-Uni dès ce 27 juillet, facturée 16,99 livres par mois pour trois appareils, et en profite pour étendre la couverture vol et perte à l'iPad et à l'Apple Watch. Avec une marque déjà déposée en Europe, la France pourrait être la prochaine servie.
L'idée d'AppleCare One est simple : au lieu d'empiler les contrats AppleCare+ appareil par appareil, vous payez un abonnement unique de 16,99 livres par mois (environ 19,50 euros, la conversion n'a rien d'officiel) qui couvre trois produits de votre choix, iPhone, iPad, Apple Watch ou Mac, puis 4,99 livres par appareil supplémentaire. La formule existe aux États-Unis depuis juillet 2025, à 19,99 dollars, et le Royaume-Uni devient donc le premier pays à en profiter à son tour. Bonne nouvelle au passage, vous pouvez y ajouter des appareils déjà achetés, jusqu'à quatre ans d'âge (un an pour les écouteurs), à condition qu'ils soient rattachés à votre compte Apple. La vérification de leur état peut même se faire à distance, sans passer par un Apple Store.
C'est l'autre annonce du jour, et elle est presque plus intéressante. Jusqu'ici, la couverture en cas de vol ou de perte était réservée à l'iPhone. Au Royaume-Uni, elle s'étend désormais à l'iPad et à l'Apple Watch, aussi bien dans AppleCare One que dans les formules AppleCare+ classiques. Côté plafonds, AppleCare One autorise trois sinistres vol ou perte par an, tous appareils confondus, contre deux pour un contrat individuel, alors que les réparations pour dommages accidentels sont toujours illimitées. Il faudra quand même régler une franchise à chaque déclaration : 109 livres pour un iPhone, 99 pour un iPad et 89 pour une Apple Watch.
Chez nous, rien de tout ça pour le moment. AppleCare One n'existe pas, et l'option vol et perte est toujours limitée à l'iPhone. Mais Apple a déposé la marque AppleCare One auprès de l'office européen de la propriété intellectuelle en mars dernier, et on ne protège pas un nom sur un marché où l'on ne compte rien vendre. Le lancement britannique confirme que le déploiement international a commencé, la suite logique serait donc l'Union européenne.
Cette formule unique est plutôt bien pensée pour ceux qui assurent déjà plusieurs appareils, puisque trois contrats séparés reviennent vite plus cher que les 16,99 livres demandées. La possibilité de couvrir un iPad ou une Watch contre la perte est un vrai plus, en particulier pour les familles qui en sèment un peu partout. Après, un peu plus de 200 livres par an pour dormir tranquille, ça se calcule quand même, et tout dépendra du tarif que la marque appliquera en euros. En tout cas, entre la marque déposée et ce premier lancement hors États-Unis, on serait surpris que la France attende encore un an.
Trois appareils sous un seul abonnement
L'idée d'AppleCare One est simple : au lieu d'empiler les contrats AppleCare+ appareil par appareil, vous payez un abonnement unique de 16,99 livres par mois (environ 19,50 euros, la conversion n'a rien d'officiel) qui couvre trois produits de votre choix, iPhone, iPad, Apple Watch ou Mac, puis 4,99 livres par appareil supplémentaire. La formule existe aux États-Unis depuis juillet 2025, à 19,99 dollars, et le Royaume-Uni devient donc le premier pays à en profiter à son tour. Bonne nouvelle au passage, vous pouvez y ajouter des appareils déjà achetés, jusqu'à quatre ans d'âge (un an pour les écouteurs), à condition qu'ils soient rattachés à votre compte Apple. La vérification de leur état peut même se faire à distance, sans passer par un Apple Store.
Le vol et la perte couverts au-delà de l'iPhone
C'est l'autre annonce du jour, et elle est presque plus intéressante. Jusqu'ici, la couverture en cas de vol ou de perte était réservée à l'iPhone. Au Royaume-Uni, elle s'étend désormais à l'iPad et à l'Apple Watch, aussi bien dans AppleCare One que dans les formules AppleCare+ classiques. Côté plafonds, AppleCare One autorise trois sinistres vol ou perte par an, tous appareils confondus, contre deux pour un contrat individuel, alors que les réparations pour dommages accidentels sont toujours illimitées. Il faudra quand même régler une franchise à chaque déclaration : 109 livres pour un iPhone, 99 pour un iPad et 89 pour une Apple Watch.
Et la France dans tout ça ?
Chez nous, rien de tout ça pour le moment. AppleCare One n'existe pas, et l'option vol et perte est toujours limitée à l'iPhone. Mais Apple a déposé la marque AppleCare One auprès de l'office européen de la propriété intellectuelle en mars dernier, et on ne protège pas un nom sur un marché où l'on ne compte rien vendre. Le lancement britannique confirme que le déploiement international a commencé, la suite logique serait donc l'Union européenne.
On en dit quoi ?
Cette formule unique est plutôt bien pensée pour ceux qui assurent déjà plusieurs appareils, puisque trois contrats séparés reviennent vite plus cher que les 16,99 livres demandées. La possibilité de couvrir un iPad ou une Watch contre la perte est un vrai plus, en particulier pour les familles qui en sèment un peu partout. Après, un peu plus de 200 livres par an pour dormir tranquille, ça se calcule quand même, et tout dépendra du tarif que la marque appliquera en euros. En tout cas, entre la marque déposée et ce premier lancement hors États-Unis, on serait surpris que la France attende encore un an.