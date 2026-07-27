AppleCare One sort enfin des États-Unis, et ça se rapproche de la France

On en dit quoi ?



Cette formule unique est plutôt bien pensée pour ceux qui assurent déjà plusieurs appareils, puisque trois contrats séparés reviennent vite plus cher que les 16,99 livres demandées. La possibilité de couvrir un iPad ou une Watch contre la perte est un vrai plus, en particulier pour les familles qui en sèment un peu partout. Après, un peu plus de 200 livres par an pour dormir tranquille, ça se calcule quand même, et tout dépendra du tarif que la marque appliquera en euros. En tout cas, entre la marque déposée et ce premier lancement hors États-Unis, on serait surpris que la France attende encore un an.