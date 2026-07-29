WhatsApp améliore ses appels : voici toutes les nouvelles fonctionnalités

WHATSAPP WEB PASSE ENFIN AUX APPELS AUDIO ET VIDÉO

TRANSFÉRER UN APPEL D’UN APPAREIL À L’AUTRE

UNE SALLE D’ATTENTE ET UNE MEILLEURE QUALITÉ D’APPEL

QU’EN PENSER ?



Avec cette mise à jour, WhatsApp continue de rapprocher son service des solutions de visioconférence comme Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet, tout en conservant son chiffrement de bout en bout. Les appels directement depuis le navigateur, le transfert transparent entre appareils ou encore la salle d’attente répondent à des usages de plus en plus courants, aussi bien pour le télétravail que pour les échanges entre proches. Ces nouveautés sont actuellement en cours de déploiement et devraient être proposées progressivement à l’ensemble des utilisateurs dans les prochaines semaines.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs qui passent une bonne partie de leur journée devant un navigateur etmais qui n'ont pas la possibilité (ou l'autorisation) d'installer l'application. En effet, il est désormais possible de passer et de recevoir des appels audio et vidéo directement depuis WhatsApp Web, sans installer la moindre application.Cette nouvelle interface prend en charge aussi bienElle reprend également plusieurs fonctionnalités déjà présentes sur les applications mobiles et de bureau, comme le, les réactions pendant un appel ou encore un onglet dédié regroupant tout l’historique des appels. L’arrivée de cette fonction devrait notamment séduire les professionnels utilisant un ordinateur d’entreprise sur lequel il n’est pas possible d’installer de nouveaux logiciels.Il est désormais. Cette fonction permet de transférer un appel de groupe en cours d’un appareil à un autre, sans avoir à raccrocher.Concrètement, on va pouvoir commencer une conversation sur son smartphone avant de la poursuivre sur son ordinateur ou sa tablette, et ce, sans interrompre l’échange. Une évolution pratique pour ceux qui alternent régulièrement entre plusieurs appareils au cours de la journée, ou pour(comme commencer un appel urgent sur son portable, ne plus avoir de batterie et ne plus trouver son chargeur à temps).WhatsApp renforce également le contrôle des appels de groupe avec l’arrivée d’une. Lorsque l’organisateur crée un lien d’appel, les participants sont désormais placés dans une salle d’attente jusqu’à ce qu’ils soient acceptés ( un vrai bonheur pour le groupe des parents d'élèves, je vous le dis !).La plateforme améliore aussi la qualité des appels grâce àpermet d’obtenir une vidéo haute définition dès les premières secondes de la communication, sans attendre que la qualité augmente progressivement. De son côté, la fonctionva réduire le brouhaha ambiant afin de rendre les voix plus claires.