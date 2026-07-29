WhatsApp améliore ses appels : voici toutes les nouvelles fonctionnalités
Par Laurence - Publié le
WhatsApp continue d’améliorer son service d’appels avec une série de nouveautés pensées pour faciliter les échanges, aussi bien sur ordinateur que sur mobile. Au programme : les appels audio et vidéo directement depuis un navigateur web, le transfert d’un appel en cours d’un appareil à un autre, une salle d’attente pour mieux contrôler les participants, ainsi qu’une meilleure qualité d’image et de son.
Bonne nouvelle pour les utilisateurs qui passent une bonne partie de leur journée devant un navigateur et qui utilisent WhatsApp comme groupe de discussion mais qui n'ont pas la possibilité (ou l'autorisation) d'installer l'application. En effet, il est désormais possible de passer et de recevoir des appels audio et vidéo directement depuis WhatsApp Web, sans installer la moindre application.
Cette nouvelle interface prend en charge aussi bien les conversations individuelles que les appels de groupe. Elle reprend également plusieurs fonctionnalités déjà présentes sur les applications mobiles et de bureau, comme le partage d’écran, les réactions pendant un appel ou encore un onglet dédié regroupant tout l’historique des appels. L’arrivée de cette fonction devrait notamment séduire les professionnels utilisant un ordinateur d’entreprise sur lequel il n’est pas possible d’installer de nouveaux logiciels.
Il est désormais possible de transférer un appel d'un appareil à l'autre. Cette fonction permet de transférer un appel de groupe en cours d’un appareil à un autre, sans avoir à raccrocher.
Concrètement, on va pouvoir commencer une conversation sur son smartphone avant de la poursuivre sur son ordinateur ou sa tablette, et ce, sans interrompre l’échange. Une évolution pratique pour ceux qui alternent régulièrement entre plusieurs appareils au cours de la journée, ou pour pallier certaines urgences (comme commencer un appel urgent sur son portable, ne plus avoir de batterie et ne plus trouver son chargeur à temps).
WhatsApp renforce également le contrôle des appels de groupe avec l’arrivée d’une Salle d'attente. Lorsque l’organisateur crée un lien d’appel en activant l’option demandant une approbation avant de rejoindre la conversation, les participants sont désormais placés dans une salle d’attente jusqu’à ce qu’ils soient acceptés ( un vrai bonheur pour le groupe des parents d'élèves, je vous le dis !).
La plateforme améliore aussi la qualité des appels grâce à deux nouvelles technologies. QuickHD permet d’obtenir une vidéo haute définition dès les premières secondes de la communication, sans attendre que la qualité augmente progressivement. De son côté, la fonction Suppression du bruit va réduire le brouhaha ambiant afin de rendre les voix plus claires.
Avec cette mise à jour, WhatsApp continue de rapprocher son service des solutions de visioconférence comme Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet, tout en conservant son chiffrement de bout en bout. Les appels directement depuis le navigateur, le transfert transparent entre appareils ou encore la salle d’attente répondent à des usages de plus en plus courants, aussi bien pour le télétravail que pour les échanges entre proches. Ces nouveautés sont actuellement en cours de déploiement et devraient être proposées progressivement à l’ensemble des utilisateurs dans les prochaines semaines.
WHATSAPP WEB PASSE ENFIN AUX APPELS AUDIO ET VIDÉO
Bonne nouvelle pour les utilisateurs qui passent une bonne partie de leur journée devant un navigateur et qui utilisent WhatsApp comme groupe de discussion mais qui n'ont pas la possibilité (ou l'autorisation) d'installer l'application. En effet, il est désormais possible de passer et de recevoir des appels audio et vidéo directement depuis WhatsApp Web, sans installer la moindre application.
Cette nouvelle interface prend en charge aussi bien les conversations individuelles que les appels de groupe. Elle reprend également plusieurs fonctionnalités déjà présentes sur les applications mobiles et de bureau, comme le partage d’écran, les réactions pendant un appel ou encore un onglet dédié regroupant tout l’historique des appels. L’arrivée de cette fonction devrait notamment séduire les professionnels utilisant un ordinateur d’entreprise sur lequel il n’est pas possible d’installer de nouveaux logiciels.
TRANSFÉRER UN APPEL D’UN APPAREIL À L’AUTRE
Il est désormais possible de transférer un appel d'un appareil à l'autre. Cette fonction permet de transférer un appel de groupe en cours d’un appareil à un autre, sans avoir à raccrocher.
Concrètement, on va pouvoir commencer une conversation sur son smartphone avant de la poursuivre sur son ordinateur ou sa tablette, et ce, sans interrompre l’échange. Une évolution pratique pour ceux qui alternent régulièrement entre plusieurs appareils au cours de la journée, ou pour pallier certaines urgences (comme commencer un appel urgent sur son portable, ne plus avoir de batterie et ne plus trouver son chargeur à temps).
UNE SALLE D’ATTENTE ET UNE MEILLEURE QUALITÉ D’APPEL
WhatsApp renforce également le contrôle des appels de groupe avec l’arrivée d’une Salle d'attente. Lorsque l’organisateur crée un lien d’appel en activant l’option demandant une approbation avant de rejoindre la conversation, les participants sont désormais placés dans une salle d’attente jusqu’à ce qu’ils soient acceptés ( un vrai bonheur pour le groupe des parents d'élèves, je vous le dis !).
La plateforme améliore aussi la qualité des appels grâce à deux nouvelles technologies. QuickHD permet d’obtenir une vidéo haute définition dès les premières secondes de la communication, sans attendre que la qualité augmente progressivement. De son côté, la fonction Suppression du bruit va réduire le brouhaha ambiant afin de rendre les voix plus claires.
QU’EN PENSER ?
Avec cette mise à jour, WhatsApp continue de rapprocher son service des solutions de visioconférence comme Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet, tout en conservant son chiffrement de bout en bout. Les appels directement depuis le navigateur, le transfert transparent entre appareils ou encore la salle d’attente répondent à des usages de plus en plus courants, aussi bien pour le télétravail que pour les échanges entre proches. Ces nouveautés sont actuellement en cours de déploiement et devraient être proposées progressivement à l’ensemble des utilisateurs dans les prochaines semaines.