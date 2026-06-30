WhatsApp ouvre la course au pseudo : réservez le vôtre avant qu'il ne soit pris
Par Vincent Lautier - Publié le
WhatsApp a commencé cette semaine à ouvrir les réservations de pseudos, ces noms d'utilisateur qui permettront bientôt de discuter sans livrer son numéro de téléphone. La fonction reste optionnelle, plafonnée à 35 caractères, et son déploiement complet doit s'étaler sur les prochains mois. Sauf que voilà, les célébrités et les noms les plus convoités sont déjà partis.
Depuis la semaine du 29 juin, une partie des trois milliards d'utilisateurs voit apparaître la nouveauté dans Réglages, puis Compte, puis Nom d'utilisateur, là où il suffit de taper le pseudo voulu pour que l'application vérifie aussitôt sa disponibilité et propose une série de variantes quand la place est déjà occupée, avant de valider en deux tapotements. Le nom doit tenir entre 3 et 35 caractères, et WhatsApp conseille d'en choisir un que seuls vos contacts pourraient deviner. Les créateurs, les entreprises et les organisations peuvent récupérer le pseudo qu'ils utilisent déjà sur Instagram ou Facebook, histoire de garder la même identité partout. Quant aux célébrités, aux politiques et aux personnalités publiques, leurs noms ont été mis de côté en amont, donc si vous partagez le patronyme d'une vedette, il faudra trouver autre chose.
L'intérêt est simple. Une fois la bascule activée, vous pourrez écrire à de nouveaux contacts, à des entreprises ou rejoindre des groupes sans dévoiler votre numéro, qui reste aujourd'hui votre identifiant sur la plateforme. WhatsApp insiste sur un point qui change tout par rapport à Telegram : il n'existe aucun annuaire consultable, aucune suggestion de découverte, aucune recherche interne pour tomber sur quelqu'un. Il faut connaître le pseudo exact pour entrer en contact. Et pour ceux qui craignent qu'un identifiant un peu trop public ne finisse par fuiter, l'application ajoute une clé de nom d'utilisateur facultative, une sorte de code à la manière d'un PIN, sans lequel un inconnu ne pourra pas vous écrire même s'il connaît votre pseudo.
Soyons clairs, l'idée n'a rien de neuf. Telegram, Signal et Wire proposent les pseudos depuis des années, et il aura fallu attendre 2026 pour que la messagerie de Meta s'y mette enfin. Alice Newton-Rex, vice-présidente produit, reconnaît d'ailleurs que
C'est une bonne nouvelle, et elle était attendue. Cacher son numéro derrière un simple pseudo, c'est exactement le genre de confort que les concurrents offrent depuis longtemps, et WhatsApp avait du retard à rattraper. La clé optionnelle est plutôt maligne, parce qu'un pseudo public sans garde-fou aurait vite tourné au spam. On regrette juste l'absence de QR code au lancement, un classique pourtant bien pratique. Et puis franchement, si le pseudo qui vous tient à cœur est encore libre, ne traînez pas trop.
Comment réserver son pseudo
Depuis la semaine du 29 juin, une partie des trois milliards d'utilisateurs voit apparaître la nouveauté dans Réglages, puis Compte, puis Nom d'utilisateur, là où il suffit de taper le pseudo voulu pour que l'application vérifie aussitôt sa disponibilité et propose une série de variantes quand la place est déjà occupée, avant de valider en deux tapotements. Le nom doit tenir entre 3 et 35 caractères, et WhatsApp conseille d'en choisir un que seuls vos contacts pourraient deviner. Les créateurs, les entreprises et les organisations peuvent récupérer le pseudo qu'ils utilisent déjà sur Instagram ou Facebook, histoire de garder la même identité partout. Quant aux célébrités, aux politiques et aux personnalités publiques, leurs noms ont été mis de côté en amont, donc si vous partagez le patronyme d'une vedette, il faudra trouver autre chose.
Une couche de confidentialité, pas un annuaire
L'intérêt est simple. Une fois la bascule activée, vous pourrez écrire à de nouveaux contacts, à des entreprises ou rejoindre des groupes sans dévoiler votre numéro, qui reste aujourd'hui votre identifiant sur la plateforme. WhatsApp insiste sur un point qui change tout par rapport à Telegram : il n'existe aucun annuaire consultable, aucune suggestion de découverte, aucune recherche interne pour tomber sur quelqu'un. Il faut connaître le pseudo exact pour entrer en contact. Et pour ceux qui craignent qu'un identifiant un peu trop public ne finisse par fuiter, l'application ajoute une clé de nom d'utilisateur facultative, une sorte de code à la manière d'un PIN, sans lequel un inconnu ne pourra pas vous écrire même s'il connaît votre pseudo.
WhatsApp rattrape plusieurs années de retard
Soyons clairs, l'idée n'a rien de neuf. Telegram, Signal et Wire proposent les pseudos depuis des années, et il aura fallu attendre 2026 pour que la messagerie de Meta s'y mette enfin. Alice Newton-Rex, vice-présidente produit, reconnaît d'ailleurs que
partager son numéro peut ressembler à un grand pas, ce qui résume bien le sujet. Petit bémol quand même, il faudra toujours un numéro de téléphone pour créer un compte, et aucun système de scan de QR code n'accompagne pour l'instant la fonction, donc l'échange du pseudo se fera à l'ancienne, à l'oral ou par message.
On en dit quoi ?
C'est une bonne nouvelle, et elle était attendue. Cacher son numéro derrière un simple pseudo, c'est exactement le genre de confort que les concurrents offrent depuis longtemps, et WhatsApp avait du retard à rattraper. La clé optionnelle est plutôt maligne, parce qu'un pseudo public sans garde-fou aurait vite tourné au spam. On regrette juste l'absence de QR code au lancement, un classique pourtant bien pratique. Et puis franchement, si le pseudo qui vous tient à cœur est encore libre, ne traînez pas trop.