WhatsApp ouvre la course au pseudo : réservez le vôtre avant qu'il ne soit pris

On en dit quoi ?



C'est une bonne nouvelle, et elle était attendue. Cacher son numéro derrière un simple pseudo, c'est exactement le genre de confort que les concurrents offrent depuis longtemps, et WhatsApp avait du retard à rattraper. La clé optionnelle est plutôt maligne, parce qu'un pseudo public sans garde-fou aurait vite tourné au spam. On regrette juste l'absence de QR code au lancement, un classique pourtant bien pratique. Et puis franchement, si le pseudo qui vous tient à cœur est encore libre, ne traînez pas trop.