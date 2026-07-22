CarPlay, Apple Music, iPad, Acrobat Reader : voici les dernières nouveautés de WhatsApp
Par Laurence - Publié le
WhatsApp poursuit l’évolution de son application avec plusieurs nouveautés destinées à enrichir l’expérience utilisateur, en particulier sur les appareils Apple. Au programme : le partage de morceaux depuis Apple Music ou Spotify dans les Statuts, une inscription simplifiée sur iPad et plusieurs améliorations pour CarPlay, ainsi que l'intégration d'Acrobat Reader sur la version web. Des ajouts certes modestes, mais qui rendent l’application un peu plus pratique au quotidien.
La principale nouveauté concerne les amateurs de musique. Il est désormais possible de partager directement le morceau en cours d’écoute sur Apple Music ou Spotify dans son Statut WhatsApp. En quelques manipulations, le titre apparaît dans le statut et permet à ses contacts de découvrir ce que l’utilisateur écoute à cet instant.
WhatsApp présente cette fonction comme un moyen supplémentaire d’exprimer sa personnalité et de rendre les Statuts plus vivants (et plus proche du réseau social fermé). Des indices de son arrivée avaient déjà été repérés à la fin de l’année dernière, mais la fonctionnalité est désormais officiellement déployée.
WhatsApp répond également à une demande récurrente des utilisateurs d’iPad. Après le lancement de son application native sur la tablette d’Apple, il est désormais possible de créer un compte directement depuis l’iPad, sans devoir utiliser un numéro de téléphone sur un iPhone pour effectuer la configuration initiale. Cette évolution simplifie nettement la prise en main de l’application pour les personnes qui utilisent principalement un iPad.
WhatsApp rappelle également les améliorations récemment apportées à son application CarPlay. Sans détailler toutes les nouveautés, l’application permet désormais de réaliser davantage d’actions qu’auparavant directement depuis l’écran du véhicule, renforçant ainsi son intégration dans l’écosystème d’Apple.
Grâce à une nouvelle intégration d’Adobe Acrobat, les utilisateurs de WhatsApp Web et de l’application WhatsApp pour Windows peuvent désormais ouvrir, lire, commenter et annoter un PDF sans quitter leur conversation. Cette intégration prend également en charge les documents protégés par mot de passe. Adobe précise par ailleurs que les fichiers échangés continuent de bénéficier du chiffrement de bout en bout de WhatsApp, garantissant que seuls les participants à la conversation peuvent accéder à leur contenu.
Selon Adobe, cette nouveauté répond à l’utilisation croissante de WhatsApp sur ordinateur pour consulter des contrats, des factures, des formulaires ou encore des documents de travail. Elle s’inscrit également dans la stratégie de l’éditeur visant à intégrer les outils Acrobat directement dans les plateformes les plus utilisées au quotidien, comme Chrome, Microsoft 365, Copilot ou encore ChatGPT.
WhatsApp continue d’étoffer son application par petites touches, sans bouleverser son interface ni ses usages. Si le partage de musique depuis Apple Music ou Spotify peut sembler anecdotique au premier abord, il répond à une tendance déjà bien installée sur les réseaux sociaux, où les utilisateurs aiment partager leurs découvertes musicales avec leurs proches. L’intégration est d’autant plus bienvenue qu’elle évite les captures d’écran ou les liens copiés manuellement.
L’évolution la plus intéressante concerne peut-être l’iPad. Pouvoir créer ou configurer un compte directement depuis la tablette simplifie enfin une procédure qui paraissait inutilement contraignante depuis l’arrivée de l’application native. C’est une amélioration discrète, mais qui devrait être appréciée par les utilisateurs qui privilégient l’iPad au quotidien.
Enfin, les nouveautés apportées à CarPlay et l’intégration d’Adobe Acrobat montrent que WhatsApp cherche à s’intégrer toujours davantage dans les différents environnements utilisés par ses utilisateurs. Sans annoncer de révolution, Meta poursuit une stratégie d’améliorations régulières qui rendent l’application plus pratique au fil des mises à jour. Pour les utilisateurs de l’écosystème Apple, ces évolutions renforcent un peu plus la place de WhatsApp comme application de communication incontournable.
Partager sa musique en quelques secondes
La principale nouveauté concerne les amateurs de musique. Il est désormais possible de partager directement le morceau en cours d’écoute sur Apple Music ou Spotify dans son Statut WhatsApp. En quelques manipulations, le titre apparaît dans le statut et permet à ses contacts de découvrir ce que l’utilisateur écoute à cet instant.
WhatsApp présente cette fonction comme un moyen supplémentaire d’exprimer sa personnalité et de rendre les Statuts plus vivants (et plus proche du réseau social fermé). Des indices de son arrivée avaient déjà été repérés à la fin de l’année dernière, mais la fonctionnalité est désormais officiellement déployée.
L’iPad devient plus autonome
WhatsApp répond également à une demande récurrente des utilisateurs d’iPad. Après le lancement de son application native sur la tablette d’Apple, il est désormais possible de créer un compte directement depuis l’iPad, sans devoir utiliser un numéro de téléphone sur un iPhone pour effectuer la configuration initiale. Cette évolution simplifie nettement la prise en main de l’application pour les personnes qui utilisent principalement un iPad.
Accélération sur CarPlay
WhatsApp rappelle également les améliorations récemment apportées à son application CarPlay. Sans détailler toutes les nouveautés, l’application permet désormais de réaliser davantage d’actions qu’auparavant directement depuis l’écran du véhicule, renforçant ainsi son intégration dans l’écosystème d’Apple.
D’autres nouveautés en parallèle
Grâce à une nouvelle intégration d’Adobe Acrobat, les utilisateurs de WhatsApp Web et de l’application WhatsApp pour Windows peuvent désormais ouvrir, lire, commenter et annoter un PDF sans quitter leur conversation. Cette intégration prend également en charge les documents protégés par mot de passe. Adobe précise par ailleurs que les fichiers échangés continuent de bénéficier du chiffrement de bout en bout de WhatsApp, garantissant que seuls les participants à la conversation peuvent accéder à leur contenu.
Selon Adobe, cette nouveauté répond à l’utilisation croissante de WhatsApp sur ordinateur pour consulter des contrats, des factures, des formulaires ou encore des documents de travail. Elle s’inscrit également dans la stratégie de l’éditeur visant à intégrer les outils Acrobat directement dans les plateformes les plus utilisées au quotidien, comme Chrome, Microsoft 365, Copilot ou encore ChatGPT.
Qu’en penser ?
WhatsApp continue d’étoffer son application par petites touches, sans bouleverser son interface ni ses usages. Si le partage de musique depuis Apple Music ou Spotify peut sembler anecdotique au premier abord, il répond à une tendance déjà bien installée sur les réseaux sociaux, où les utilisateurs aiment partager leurs découvertes musicales avec leurs proches. L’intégration est d’autant plus bienvenue qu’elle évite les captures d’écran ou les liens copiés manuellement.
L’évolution la plus intéressante concerne peut-être l’iPad. Pouvoir créer ou configurer un compte directement depuis la tablette simplifie enfin une procédure qui paraissait inutilement contraignante depuis l’arrivée de l’application native. C’est une amélioration discrète, mais qui devrait être appréciée par les utilisateurs qui privilégient l’iPad au quotidien.
Enfin, les nouveautés apportées à CarPlay et l’intégration d’Adobe Acrobat montrent que WhatsApp cherche à s’intégrer toujours davantage dans les différents environnements utilisés par ses utilisateurs. Sans annoncer de révolution, Meta poursuit une stratégie d’améliorations régulières qui rendent l’application plus pratique au fil des mises à jour. Pour les utilisateurs de l’écosystème Apple, ces évolutions renforcent un peu plus la place de WhatsApp comme application de communication incontournable.