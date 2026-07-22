CarPlay, Apple Music, iPad, Acrobat Reader : voici les dernières nouveautés de WhatsApp

Qu’en penser ?



WhatsApp continue d’étoffer son application par petites touches, sans bouleverser son interface ni ses usages. Si le partage de musique depuis Apple Music ou Spotify peut sembler anecdotique au premier abord, il répond à une tendance déjà bien installée sur les réseaux sociaux, où les utilisateurs aiment partager leurs découvertes musicales avec leurs proches. L’intégration est d’autant plus bienvenue qu’elle évite les captures d’écran ou les liens copiés manuellement.



L’évolution la plus intéressante concerne peut-être l’iPad. Pouvoir créer ou configurer un compte directement depuis la tablette simplifie enfin une procédure qui paraissait inutilement contraignante depuis l’arrivée de l’application native. C’est une amélioration discrète, mais qui devrait être appréciée par les utilisateurs qui privilégient l’iPad au quotidien.



Enfin, les nouveautés apportées à CarPlay et l’intégration d’Adobe Acrobat montrent que WhatsApp cherche à s’intégrer toujours davantage dans les différents environnements utilisés par ses utilisateurs. Sans annoncer de révolution, Meta poursuit une stratégie d’améliorations régulières qui rendent l’application plus pratique au fil des mises à jour. Pour les utilisateurs de l’écosystème Apple, ces évolutions renforcent un peu plus la place de WhatsApp comme application de communication incontournable.