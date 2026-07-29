Cette bague connectée mesure le glucose d'après... votre sueur !

UNE BAGUE CONNECTÉE QUI ANALYSE LA SUEUR

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JUSQU’À SIX BIOMARQUEURS SUIVIS EN CONTINU

ENCORE A L'ETAT DE PROTOTYPE… MAIS UN APERÇU DU FUTUR

QU’EN PENSER ?



Apple travaille depuis plusieurs années sur la mesure non invasive de la glycémie, aussi bien pour l’Apple Watch que pour d’autres dispositifs de santé. Si cette technologie développée par l’Université de Californie confirme son potentiel, elle pourrait représenter une piste intéressante pour accélérer l’arrivée de cette fonction très attendue.



Une telle avancée irait également dans le sens de la stratégie actuelle d’Apple, qui multiplie les investissements dans le suivi médical. Après l’ouverture de ChatGPT à l’application Santé sur iPhone et les nombreuses évolutions prévues avec iOS 27, une mesure continue de la glycémie sans piqûre constituerait une nouvelle étape majeure pour les objets connectés dédiés à la santé. Pour les millions de personnes vivant avec un diabète, l’enjeu dépasse largement le simple confort d’utilisation.

Les montres et bagues connectées actuelles, qu’il s’agisse de l’Apple Watch ou des principaux smart rings du marché, reposent essentiellement sur. Fréquence cardiaque, température, sommeil, activité physique ou encore variabilité de la fréquence cardiaque : toutes ces données sont obtenues grâce à des mesures physiques.Une équipe d’ingénieurs de l’souhaite aller beaucoup plus loin. Son prototype de bague connectée est capable d’présents dans la sueur, sans qu’il soit nécessaire de pratiquer une prise de sang ou même de transpirer après un effort.Le système extrait en effetdirectement au niveau du doigt afin de réaliser ses mesures, avant de transmettre les données à une application sur iPhone.Présentée dans la revue scientifiquevia, cette bague expérimentale peut surveiller en continu jusqu’à quatre paramètres biochimiques parmi six disponibles :L’avancée la plus prometteuse concerne sans doute le, qui est un peu le Saint Graal des wearables. Lors des premiers essais, les mesures obtenues se sont révéléesLes chercheurs estiment également que le suivi simultané du glucose et des corps cétoniques pourraitchez les personnes atteintes de diabète de type 1.. Le prototype reste relativement imposant et son autonomie atteint seulement une douzaine d’heures, deux points qui devront être largement améliorés avant une éventuelle mise sur le marché.En définitive,En combinant des capteurs biométriques traditionnels à des capteurs biochimiques, ces appareils pourraient offrir une vision beaucoup plus complète de l’état de santé de leur utilisateur.