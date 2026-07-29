Cette bague connectée mesure le glucose d'après... votre sueur !
Par Laurence - Publié le
Et si une simple bague connectée pouvait un jour remplacer les capteurs de glycémie invasifs ? Des chercheurs de l’Université de Californie à San Diego ont mis au point un prototype capable de mesurer le glucose sans piqûre, simplement en analysant la sueur. Encore expérimental, ce dispositif ouvre pourtant des perspectives particulièrement intéressantes, y compris pour de futurs produits Apple.
Les montres et bagues connectées actuelles, qu’il s’agisse de l’Apple Watch ou des principaux smart rings du marché, reposent essentiellement sur des capteurs biométriques assez classiques. Fréquence cardiaque, température, sommeil, activité physique ou encore variabilité de la fréquence cardiaque : toutes ces données sont obtenues grâce à des mesures physiques.
Une équipe d’ingénieurs de l’Université de Californie à San Diego souhaite aller beaucoup plus loin. Son prototype de bague connectée est capable d’analyser directement certains marqueurs chimiques présents dans la sueur, sans qu’il soit nécessaire de pratiquer une prise de sang ou même de transpirer après un effort.
Le système extrait en effet une très faible quantité de sueur directement au niveau du doigt afin de réaliser ses mesures, avant de transmettre les données à une application sur iPhone.
Présentée dans la revue scientifique Nature Communications via CNET, cette bague expérimentale peut surveiller en continu jusqu’à quatre paramètres biochimiques parmi six disponibles : le glucose, les corps cétoniques, la vitamine C, l’acide urique, le lactate (les sportifs seront contents) ou encore le taux d’alcool.
L’avancée la plus prometteuse concerne sans doute le suivi de la glycémie, qui est un peu le Saint Graal des wearables. Lors des premiers essais, les mesures obtenues se sont révélées très proches de celles fournies par les capteurs de glucose en continu actuellement utilisés par les personnes diabétiques, ainsi que des analyses sanguines classiques.
Les chercheurs estiment également que le suivi simultané du glucose et des corps cétoniques pourrait faciliter le calcul des doses d’insuline chez les personnes atteintes de diabète de type 1.
La bague n’est toutefois pas prête à être commercialisée. Le prototype reste relativement imposant et son autonomie atteint seulement une douzaine d’heures, deux points qui devront être largement améliorés avant une éventuelle mise sur le marché.
En définitive, cette démonstration illustre le potentiel des futurs objets connectés dédiés à la santé. En combinant des capteurs biométriques traditionnels à des capteurs biochimiques, ces appareils pourraient offrir une vision beaucoup plus complète de l’état de santé de leur utilisateur.
Apple travaille depuis plusieurs années sur la mesure non invasive de la glycémie, aussi bien pour l’Apple Watch que pour d’autres dispositifs de santé. Si cette technologie développée par l’Université de Californie confirme son potentiel, elle pourrait représenter une piste intéressante pour accélérer l’arrivée de cette fonction très attendue.
Une telle avancée irait également dans le sens de la stratégie actuelle d’Apple, qui multiplie les investissements dans le suivi médical. Après l’ouverture de ChatGPT à l’application Santé sur iPhone et les nombreuses évolutions prévues avec iOS 27, une mesure continue de la glycémie sans piqûre constituerait une nouvelle étape majeure pour les objets connectés dédiés à la santé. Pour les millions de personnes vivant avec un diabète, l’enjeu dépasse largement le simple confort d’utilisation.
UNE BAGUE CONNECTÉE QUI ANALYSE LA SUEUR
Les montres et bagues connectées actuelles, qu’il s’agisse de l’Apple Watch ou des principaux smart rings du marché, reposent essentiellement sur des capteurs biométriques assez classiques. Fréquence cardiaque, température, sommeil, activité physique ou encore variabilité de la fréquence cardiaque : toutes ces données sont obtenues grâce à des mesures physiques.
Une équipe d’ingénieurs de l’Université de Californie à San Diego souhaite aller beaucoup plus loin. Son prototype de bague connectée est capable d’analyser directement certains marqueurs chimiques présents dans la sueur, sans qu’il soit nécessaire de pratiquer une prise de sang ou même de transpirer après un effort.
Le système extrait en effet une très faible quantité de sueur directement au niveau du doigt afin de réaliser ses mesures, avant de transmettre les données à une application sur iPhone.
JUSQU’À SIX BIOMARQUEURS SUIVIS EN CONTINU
Présentée dans la revue scientifique Nature Communications via CNET, cette bague expérimentale peut surveiller en continu jusqu’à quatre paramètres biochimiques parmi six disponibles : le glucose, les corps cétoniques, la vitamine C, l’acide urique, le lactate (les sportifs seront contents) ou encore le taux d’alcool.
L’avancée la plus prometteuse concerne sans doute le suivi de la glycémie, qui est un peu le Saint Graal des wearables. Lors des premiers essais, les mesures obtenues se sont révélées très proches de celles fournies par les capteurs de glucose en continu actuellement utilisés par les personnes diabétiques, ainsi que des analyses sanguines classiques.
Les chercheurs estiment également que le suivi simultané du glucose et des corps cétoniques pourrait faciliter le calcul des doses d’insuline chez les personnes atteintes de diabète de type 1.
ENCORE A L'ETAT DE PROTOTYPE… MAIS UN APERÇU DU FUTUR
La bague n’est toutefois pas prête à être commercialisée. Le prototype reste relativement imposant et son autonomie atteint seulement une douzaine d’heures, deux points qui devront être largement améliorés avant une éventuelle mise sur le marché.
En définitive, cette démonstration illustre le potentiel des futurs objets connectés dédiés à la santé. En combinant des capteurs biométriques traditionnels à des capteurs biochimiques, ces appareils pourraient offrir une vision beaucoup plus complète de l’état de santé de leur utilisateur.
QU’EN PENSER ?
Apple travaille depuis plusieurs années sur la mesure non invasive de la glycémie, aussi bien pour l’Apple Watch que pour d’autres dispositifs de santé. Si cette technologie développée par l’Université de Californie confirme son potentiel, elle pourrait représenter une piste intéressante pour accélérer l’arrivée de cette fonction très attendue.
Une telle avancée irait également dans le sens de la stratégie actuelle d’Apple, qui multiplie les investissements dans le suivi médical. Après l’ouverture de ChatGPT à l’application Santé sur iPhone et les nombreuses évolutions prévues avec iOS 27, une mesure continue de la glycémie sans piqûre constituerait une nouvelle étape majeure pour les objets connectés dédiés à la santé. Pour les millions de personnes vivant avec un diabète, l’enjeu dépasse largement le simple confort d’utilisation.