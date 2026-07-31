Apple compte plus de 1,5 milliard d'abonnements payants

500 MILLIONS D'ABONNEMENTS GAGNÉS EN TROIS ANS

BIEN PLUS QU'APPLE MUSIC OU ICLOUD+

L'APP STORE RESTE UNE MACHINE À CASH

UN ÉCOSYSTÈME TOUJOURS PLUS RENTABLE

Qu'en penser ?



L'annonce est presque passée inaperçue au milieu des résultats financiers, mais elle est probablement l'un des indicateurs les plus révélateurs de l'évolution d'Apple. En trois ans seulement, la firme a ajouté un demi-milliard d'abonnements payants, preuve que sa stratégie ne repose plus uniquement sur la vente d'appareils.



Mais attention, ces 1,5 milliard d'abonnements ne correspondent pas à 1,5 milliard de clients. Une même personne peut tout à fait cumuler plusieurs services Apple, mais aussi plusieurs abonnements à des applications tierces via l'App Store. Cela n'enlève toutefois rien à la performance. Plus les utilisateurs restent au sein de l'écosystème Apple, plus les revenus récurrents augmentent. Et c'est précisément cette mécanique qui fait aujourd'hui des Services l'un des actifs les plus précieux de Cupertino.

Apple poursuit son impressionnante progression dans les services numériques. Après avoir franchi le seuil, l'entreprise revendique désormais plus de 1,5 milliard d'abonnements à travers l'ensemble de son écosystème.Autrement dit,, un rythme qui témoigne de la montée en puissance de cette activité devenue stratégique. Cette annonce intervient alors queContrairement à ce que l'on pourrait croire,Il comprend évidemment les abonnements maison, comme Apple Music, Apple TV, iCloud+, Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple News+ ou encore les offres regroupées dans Apple One. MaisÀ chaque fois qu'un utilisateur d'iPhone, d'iPad ou de Mac souscrit un abonnement depuis une application téléchargée sur la boutique d'Apple, la société perçoit une commission. Ces abonnements sont ensuite intégrés dans son compteur global.Cette précision rappelleMême lorsque le service est proposé par un éditeur tiers, Apple continue degrâce aux commissions perçues sur les abonnements.Ce mécanisme contribue largement à la croissance de la division Services, qui bénéficie également des revenus issus de la publicité, d'AppleCare, d'iCloud, des services de paiement et des plateformes de streaming. C. Chaque nouvel iPhone, iPad ou Mac vendu constitue une porte d'entrée vers une multitude de services capables de générer des revenus récurrents pendant plusieurs années.À mesure que le marché du smartphone ralentit, cettedevient un atout majeur. Les ventes de matériel restent essentielles, mais ce sont désormais les services qui permettent à Apple d'amortir les cycles de renouvellement des appareils et de maintenir une croissance régulière.