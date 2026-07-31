Apple compte plus de 1,5 milliard d'abonnements payants
Par Laurence - Mis à jour le
Les Services continuent de porter la croissance d'Apple. En marge de la publication de ses excellents résultats trimestriels, la firme a annoncé avoir dépassé les 1,5 milliard d'abonnements payants. Un cap symbolique qui illustre la transformation progressive d'Apple en géant des services, bien au-delà de la simple vente d'iPhone.
Apple poursuit son impressionnante progression dans les services numériques. Après avoir franchi le seuil du milliard d'abonnements payants en 2023, l'entreprise revendique désormais plus de 1,5 milliard d'abonnements à travers l'ensemble de son écosystème.
Autrement dit, Cupertino a gagné près de 500 millions d'abonnements supplémentaires en seulement trois ans, un rythme qui témoigne de la montée en puissance de cette activité devenue stratégique. Cette annonce intervient alors que la division Services a une nouvelle fois signé un trimestre record avec 30,739 milliards de dollars de chiffre d'affaires, en hausse de plus de 12 % sur un an.
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce total ne se limite pas aux services développés par Apple. Il comprend évidemment les abonnements maison, comme Apple Music, Apple TV, iCloud+, Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple News+ ou encore les offres regroupées dans Apple One. Mais une part certaine de ces 1,5 milliard d'abonnements provient également des applications tierces distribuées sur l'App Store.
À chaque fois qu'un utilisateur d'iPhone, d'iPad ou de Mac souscrit un abonnement depuis une application téléchargée sur la boutique d'Apple, la société perçoit une commission. Ces abonnements sont ensuite intégrés dans son compteur global.
Cette précision rappelle l'importance de l'App Store dans le modèle économique d'Apple. Même lorsque le service est proposé par un éditeur tiers, Apple continue de profiter de la transaction grâce aux commissions perçues sur les abonnements.
Ce mécanisme contribue largement à la croissance de la division Services, qui bénéficie également des revenus issus de la publicité, d'AppleCare, d'iCloud, des services de paiement et des plateformes de streaming. Cette activité affiche par ailleurs les marges les plus élevées de l'entreprise, ce qui en fait l'un des principaux moteurs de sa rentabilité.
Le cap des 1,5 milliard d'abonnements illustre surtout la puissance de l'écosystème Apple. Chaque nouvel iPhone, iPad ou Mac vendu constitue une porte d'entrée vers une multitude de services capables de générer des revenus récurrents pendant plusieurs années.
À mesure que le marché du smartphone ralentit, cette fidélisation devient un atout majeur. Les ventes de matériel restent essentielles, mais ce sont désormais les services qui permettent à Apple d'amortir les cycles de renouvellement des appareils et de maintenir une croissance régulière.
L'annonce est presque passée inaperçue au milieu des résultats financiers, mais elle est probablement l'un des indicateurs les plus révélateurs de l'évolution d'Apple. En trois ans seulement, la firme a ajouté un demi-milliard d'abonnements payants, preuve que sa stratégie ne repose plus uniquement sur la vente d'appareils.
Mais attention, ces 1,5 milliard d'abonnements ne correspondent pas à 1,5 milliard de clients. Une même personne peut tout à fait cumuler plusieurs services Apple, mais aussi plusieurs abonnements à des applications tierces via l'App Store. Cela n'enlève toutefois rien à la performance. Plus les utilisateurs restent au sein de l'écosystème Apple, plus les revenus récurrents augmentent. Et c'est précisément cette mécanique qui fait aujourd'hui des Services l'un des actifs les plus précieux de Cupertino.
500 MILLIONS D'ABONNEMENTS GAGNÉS EN TROIS ANS
Apple poursuit son impressionnante progression dans les services numériques. Après avoir franchi le seuil du milliard d'abonnements payants en 2023, l'entreprise revendique désormais plus de 1,5 milliard d'abonnements à travers l'ensemble de son écosystème.
Autrement dit, Cupertino a gagné près de 500 millions d'abonnements supplémentaires en seulement trois ans, un rythme qui témoigne de la montée en puissance de cette activité devenue stratégique. Cette annonce intervient alors que la division Services a une nouvelle fois signé un trimestre record avec 30,739 milliards de dollars de chiffre d'affaires, en hausse de plus de 12 % sur un an.
BIEN PLUS QU'APPLE MUSIC OU ICLOUD+
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce total ne se limite pas aux services développés par Apple. Il comprend évidemment les abonnements maison, comme Apple Music, Apple TV, iCloud+, Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple News+ ou encore les offres regroupées dans Apple One. Mais une part certaine de ces 1,5 milliard d'abonnements provient également des applications tierces distribuées sur l'App Store.
À chaque fois qu'un utilisateur d'iPhone, d'iPad ou de Mac souscrit un abonnement depuis une application téléchargée sur la boutique d'Apple, la société perçoit une commission. Ces abonnements sont ensuite intégrés dans son compteur global.
L'APP STORE RESTE UNE MACHINE À CASH
Cette précision rappelle l'importance de l'App Store dans le modèle économique d'Apple. Même lorsque le service est proposé par un éditeur tiers, Apple continue de profiter de la transaction grâce aux commissions perçues sur les abonnements.
Ce mécanisme contribue largement à la croissance de la division Services, qui bénéficie également des revenus issus de la publicité, d'AppleCare, d'iCloud, des services de paiement et des plateformes de streaming. Cette activité affiche par ailleurs les marges les plus élevées de l'entreprise, ce qui en fait l'un des principaux moteurs de sa rentabilité.
UN ÉCOSYSTÈME TOUJOURS PLUS RENTABLE
Le cap des 1,5 milliard d'abonnements illustre surtout la puissance de l'écosystème Apple. Chaque nouvel iPhone, iPad ou Mac vendu constitue une porte d'entrée vers une multitude de services capables de générer des revenus récurrents pendant plusieurs années.
À mesure que le marché du smartphone ralentit, cette fidélisation devient un atout majeur. Les ventes de matériel restent essentielles, mais ce sont désormais les services qui permettent à Apple d'amortir les cycles de renouvellement des appareils et de maintenir une croissance régulière.
Qu'en penser ?
L'annonce est presque passée inaperçue au milieu des résultats financiers, mais elle est probablement l'un des indicateurs les plus révélateurs de l'évolution d'Apple. En trois ans seulement, la firme a ajouté un demi-milliard d'abonnements payants, preuve que sa stratégie ne repose plus uniquement sur la vente d'appareils.
Mais attention, ces 1,5 milliard d'abonnements ne correspondent pas à 1,5 milliard de clients. Une même personne peut tout à fait cumuler plusieurs services Apple, mais aussi plusieurs abonnements à des applications tierces via l'App Store. Cela n'enlève toutefois rien à la performance. Plus les utilisateurs restent au sein de l'écosystème Apple, plus les revenus récurrents augmentent. Et c'est précisément cette mécanique qui fait aujourd'hui des Services l'un des actifs les plus précieux de Cupertino.