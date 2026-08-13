Insta360 X6 : 8K 50 i/s, nouveaux capteurs Sony et trois puces IA
Par Laurence - Publié le
Insta360 renouvelle sa caméra 360 haut de gamme avec la X6, un modèle qui ne se contente pas simplement d’améliorer la définition. Nouveaux capteurs, vidéo 8K à 50 images par seconde, Dolby Vision, autonomie en hausse et surtout montage automatique directement dans la caméra : la marque cherche à simplifier autant la captation que la création de la vidéo finale.
La X6 repose sur deux capteurs Sony carrés de 1/1,1 pouces conçus sur mesure, dont la surface progresse de 33 % par rapport à ceux de la X5. Ainsi, Insta360 annonce environ quatre fois plus de lumière captée par image et une qualité comparable à celle de capteurs 1 pouce.
Le traitement repose sur une architecture comprenant un processeur huit cœurs gravé en 4 nm et deux puces dédiées à l’image. La caméra peut ainsi enregistrer une vidéo 360 en 8K native jusqu’à 50 i/s, avec une profondeur de couleur sur 10 bits. Elle devient également la première caméra 360 à intégrer nativement Dolby Vision.
AdaptiveTone 2.0 traite séparément les deux objectifs et combine deux expositions par image pour améliorer la dynamique. Un nouveau mode basse lumière utilise également deux capteurs de luminosité ambiante afin de limiter le scintillement et d’améliorer les scènes nocturnes.
Pour les adeptes de l'exercice, le principe bien connu de la vidéo 360 reste particulièrement pratique : il suffit de filmer toute la scène avant de choisir son cadrage après l’enregistrement. Mais Insta360 veut aussi éviter cette étape lorsque cela n’est pas nécessaire. Avec InstaFrame 2.0, la X6 peut suivre automatiquement une personne, un animal ou un objet et produire directement une vidéo classique en 4K.
Un mode mono-objectif transforme par ailleurs la X6 en caméra d’action plus traditionnelle, avec de la 5K à 60 i/s, un champ de vision allant jusqu’à 170° ou de la 4K à 120 i/s pour les ralentis.
C’est probablement l’une des nouveautés les plus intéressantes de cette génération. Insta360 introduit PanoMind, son modèle d’IA spécialement entraîné pour comprendre une scène à 360°.
Lorsque la X6 est branchée pour être rechargée, son réalisateur IA peut analyser automatiquement les séquences enregistrées, sélectionner les meilleurs passages et générer un montage. Le traitement est effectué directement sur la caméra, sans envoyer les vidéos dans le cloud. La fonction reste évidemment désactivable.
Pour ceux qui souhaitent davantage contrôler le résultat, le service Insta360+ accueille également Moments Pro, développé avec Google Gemini. L’utilisateur décrit le sujet, l’ambiance, le style et la durée souhaités avant de laisser l’IA générer la vidéo.
La batterie Xtreme de 2 600 mAh promet jusqu’à 140 minutes d’enregistrement 360 en 8K à 30 i/s, soit 51 % de plus que la X5. La recharge permet de récupérer 80 % de batterie en 24 minutes.
L’écran OLED de 2,32 pouces atteint 1 200 nits, tandis que les objectifs interchangeables de seconde génération seraient cinq fois plus résistants aux rayures. La caméra est étanche jusqu’à 20 mètres sans caisson et 60 mètres avec le nouveau caisson dédié. Elle dispose également de 47 Go de stockage interne.
La X6 conserve enfin la stabilisation FlowState et le verrouillage de l’horizon à 360°, tout en adoptant le Wi-Fi 6 et l’USB 3.0. Plus de 100 accessoires sont annoncés comme compatibles, dont ceux utilisant le système de fixation magnétique des X5 et X4 Air.
L’Insta360 X6 est disponible à partir de 699 euros pour le pack standard, 748 euros pour le pack Démarrage et 799 euros pour le pack Essentiel. Les appareils achetés et activés avant le 30 septembre 2026 bénéficient également d’un an d’Insta360+ Premium avec 500 Go de stockage et de trois mois d’accès à Moments Pro, dans les conditions prévues par Insta360.
La X6 améliore logiquement la qualité d’image et l’autonomie, mais le véritable enjeu se situe probablement du côté du traitement des vidéos. Capturer une scène entière est depuis longtemps l’un des avantages du 360°, mais devoir ensuite chercher les bons angles et monter les séquences peut rapidement devenir assez chronophage.
Avec InstaFrame 2.0 et surtout PanoMind directement dans la caméra, Insta360 tente justement de supprimer une partie de ce travail. Une évolution intéressante pour rendre la vidéo 360 plus accessible, à condition évidemment que les choix réalisés automatiquement par l’IA soient suffisamment pertinents.
DEUX NOUVEAUX CAPTEURS ET TOUJOURS DE LA 8K
La X6 repose sur deux capteurs Sony carrés de 1/1,1 pouces conçus sur mesure, dont la surface progresse de 33 % par rapport à ceux de la X5. Ainsi, Insta360 annonce environ quatre fois plus de lumière captée par image et une qualité comparable à celle de capteurs 1 pouce.
Le traitement repose sur une architecture comprenant un processeur huit cœurs gravé en 4 nm et deux puces dédiées à l’image. La caméra peut ainsi enregistrer une vidéo 360 en 8K native jusqu’à 50 i/s, avec une profondeur de couleur sur 10 bits. Elle devient également la première caméra 360 à intégrer nativement Dolby Vision.
AdaptiveTone 2.0 traite séparément les deux objectifs et combine deux expositions par image pour améliorer la dynamique. Un nouveau mode basse lumière utilise également deux capteurs de luminosité ambiante afin de limiter le scintillement et d’améliorer les scènes nocturnes.
TROIS CAMÉRAS EN UNE
Pour les adeptes de l'exercice, le principe bien connu de la vidéo 360 reste particulièrement pratique : il suffit de filmer toute la scène avant de choisir son cadrage après l’enregistrement. Mais Insta360 veut aussi éviter cette étape lorsque cela n’est pas nécessaire. Avec InstaFrame 2.0, la X6 peut suivre automatiquement une personne, un animal ou un objet et produire directement une vidéo classique en 4K.
Un mode mono-objectif transforme par ailleurs la X6 en caméra d’action plus traditionnelle, avec de la 5K à 60 i/s, un champ de vision allant jusqu’à 170° ou de la 4K à 120 i/s pour les ralentis.
L’IA FAIT LE MONTAGE PENDANT LA RECHARGE
C’est probablement l’une des nouveautés les plus intéressantes de cette génération. Insta360 introduit PanoMind, son modèle d’IA spécialement entraîné pour comprendre une scène à 360°.
Lorsque la X6 est branchée pour être rechargée, son réalisateur IA peut analyser automatiquement les séquences enregistrées, sélectionner les meilleurs passages et générer un montage. Le traitement est effectué directement sur la caméra, sans envoyer les vidéos dans le cloud. La fonction reste évidemment désactivable.
Pour ceux qui souhaitent davantage contrôler le résultat, le service Insta360+ accueille également Moments Pro, développé avec Google Gemini. L’utilisateur décrit le sujet, l’ambiance, le style et la durée souhaités avant de laisser l’IA générer la vidéo.
PLUS D’AUTONOMIE ET DES OBJECTIFS PLUS RÉSISTANTS
La batterie Xtreme de 2 600 mAh promet jusqu’à 140 minutes d’enregistrement 360 en 8K à 30 i/s, soit 51 % de plus que la X5. La recharge permet de récupérer 80 % de batterie en 24 minutes.
L’écran OLED de 2,32 pouces atteint 1 200 nits, tandis que les objectifs interchangeables de seconde génération seraient cinq fois plus résistants aux rayures. La caméra est étanche jusqu’à 20 mètres sans caisson et 60 mètres avec le nouveau caisson dédié. Elle dispose également de 47 Go de stockage interne.
La X6 conserve enfin la stabilisation FlowState et le verrouillage de l’horizon à 360°, tout en adoptant le Wi-Fi 6 et l’USB 3.0. Plus de 100 accessoires sont annoncés comme compatibles, dont ceux utilisant le système de fixation magnétique des X5 et X4 Air.
PRIX ET DISPONIBILITÉ
L’Insta360 X6 est disponible à partir de 699 euros pour le pack standard, 748 euros pour le pack Démarrage et 799 euros pour le pack Essentiel. Les appareils achetés et activés avant le 30 septembre 2026 bénéficient également d’un an d’Insta360+ Premium avec 500 Go de stockage et de trois mois d’accès à Moments Pro, dans les conditions prévues par Insta360.
Qu’en penser ?
La X6 améliore logiquement la qualité d’image et l’autonomie, mais le véritable enjeu se situe probablement du côté du traitement des vidéos. Capturer une scène entière est depuis longtemps l’un des avantages du 360°, mais devoir ensuite chercher les bons angles et monter les séquences peut rapidement devenir assez chronophage.
Avec InstaFrame 2.0 et surtout PanoMind directement dans la caméra, Insta360 tente justement de supprimer une partie de ce travail. Une évolution intéressante pour rendre la vidéo 360 plus accessible, à condition évidemment que les choix réalisés automatiquement par l’IA soient suffisamment pertinents.