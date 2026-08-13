Insta360 X6 : 8K 50 i/s, nouveaux capteurs Sony et trois puces IA

DEUX NOUVEAUX CAPTEURS ET TOUJOURS DE LA 8K

TROIS CAMÉRAS EN UNE

L’IA FAIT LE MONTAGE PENDANT LA RECHARGE

PLUS D’AUTONOMIE ET DES OBJECTIFS PLUS RÉSISTANTS

PRIX ET DISPONIBILITÉ

Qu’en penser ?



La X6 améliore logiquement la qualité d’image et l’autonomie, mais le véritable enjeu se situe probablement du côté du traitement des vidéos. Capturer une scène entière est depuis longtemps l’un des avantages du 360°, mais devoir ensuite chercher les bons angles et monter les séquences peut rapidement devenir assez chronophage.



Avec InstaFrame 2.0 et surtout PanoMind directement dans la caméra, Insta360 tente justement de supprimer une partie de ce travail. Une évolution intéressante pour rendre la vidéo 360 plus accessible, à condition évidemment que les choix réalisés automatiquement par l’IA soient suffisamment pertinents.

La X6 repose surcarrés de 1/1,1 pouces conçus sur mesure, dont la surface progresse de 33 % par rapport à ceux de la X5. Ainsi, Insta360 annonce environcaptée par image et une qualité comparable à celle de capteurs 1 pouce.Le traitement repose sur une architecture comprenant un. La caméra peut ainsi enregistrer une vidéo 360 en 8K native jusqu’à 50 i/s, avec une profondeur de couleur sur 10 bits. Elle devient également la première caméra 360 à intégrer nativement Dolby Vision.AdaptiveTone 2.0 traite séparément les deux objectifs et combine deux expositions par image pour améliorer la dynamique. Unutilise également deux capteurs de luminosité ambiante afin de limiter le scintillement et d’améliorer les scènes nocturnes.Pour les adeptes de l'exercice, le principe bien connu de la vidéo 360 reste particulièrement pratique : il suffit de filmer toute la scène avant de choisir son cadrage après l’enregistrement. Mais Insta360 veut aussi éviter cette étape lorsque cela n’est pas nécessaire.Un mode mono-objectif transforme par ailleurs la X6 en, avec de la 5K à 60 i/s, un champ de vision allant jusqu’à 170° ou de la 4K à 120 i/s pour les ralentis.C’est probablement l’une des nouveautés les plus intéressantes de cette génération. Insta360 introduit, sélectionner les meilleurs passages et générer un montage. Le traitement est effectué directement sur la caméra, sans envoyer les vidéos dans le cloud. La fonction reste évidemment désactivable.Pour ceux qui souhaitent davantage contrôler le résultat,accueille également Moments Pro, développé avec Google Gemini. L’utilisateur décrit le sujet, l’ambiance, le style et la durée souhaités avant de laisser l’IA générer la vidéo.La batterie Xtreme de 2 600 mAh promet, soit 51 % de plus que la X5.tandis que les objectifs interchangeables de seconde génération seraient cinq fois plus résistants aux rayures. La caméra est étanche jusqu’à 20 mètres sans caisson et 60 mètres avec le nouveau caisson dédié. Elle dispose également de 47 Go de stockage interne.tout en adoptant le Wi-Fi 6 et l’USB 3.0. Plus de 100 accessoires sont annoncés comme compatibles, dont ceux utilisant le système de fixation magnétique des X5 et X4 Air.. Les appareils achetés et activés avant le 30 septembre 2026 bénéficient également d’un an d’Insta360+ Premium avec 500 Go de stockage et de trois mois d’accès à Moments Pro, dans les conditions prévues par Insta360.