Dernières semaines pour Tim Cook : que veut-il laisser derrière lui ?

Qu’en penser ?



Tim Cook aurait pu choisir de résumer son passage chez Apple par les chiffres. Ils auraient largement suffi. Il aurait également pu mettre en avant Apple Silicon, l’Apple Watch ou l’immense développement des Services.



À quelques semaines de quitter son poste, il préfère pourtant laisser aux autres le soin d’écrire son bilan. Et lorsqu’on lui demande ce qu’il aimerait personnellement que l’on retienne, sa réponse tient finalement en quelques mots et dépasse largement Apple : avoir été, simplement, quelqu’un de bien.