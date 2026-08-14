Dernières semaines pour Tim Cook : que veut-il laisser derrière lui ?
Par Laurence - Publié le
Après quinze années à la tête d’Apple, Tim Cook s’apprête à tourner une page majeure de sa carrière. A l’occasion de l’ouverture du nouvel Advanced Manufacturing Center d’Apple à Houston, ce dernier a été invité à définir l’héritage qu’il souhaitait laisser. Et plutôt que d’évoquer les résultats financiers, l’Apple Watch ou encore Apple Silicon, il a livré une réponse beaucoup plus personnelle.
Que restera-t-il des années Tim Cook chez Apple ? À quelques semaines de son départ, la question prend forcément une dimension particulière. CBS News l’a justement interrogé sur le sujet lors d’un entretien réalisé à Houston, où Apple venait d’inaugurer son Advanced Manufacturing Center (AMC). Le journaliste a rappelé à cette occasion que Tim Cook avait autrefois résumé en un mot l’héritage de Steve Jobs :
Mais lorsqu’il s’agit de parler de lui-même, l’actuel CEO refuse de choisir une formule ou de dresser son propre bilan.
Tim Cook avait hérité d’une entreprise encore très largement structurée autour de l’iPhone, du Mac et de l’iPad. Sous sa direction, Apple a considérablement élargi son écosystème. L’Apple Watch et les AirPods sont devenus des gammes majeures, les Services ont pris une importance considérable dans les résultats du groupe, tandis que le Mac a connu l’une de ses transformations techniques les plus importantes avec l’abandon des processeurs Intel au profit des puces Apple Silicon.
Tim Cook aura également supervisé l’arrivée du Vision Pro, le développement d’Apple TV et, plus récemment, le virage beaucoup plus compliqué de la firme vers l’intelligence artificielle. Surtout, Apple a changé de dimension financière au cours de cette période, jusqu’à devenir l’une des entreprises les plus valorisées au monde.
Le lieu de cette interview possède lui aussi une dimension symbolique. Apple vient d’investir plusieurs centaines de millions de dollars dans son complexe de Houston, où sont déjà fabriqués des serveurs destinés à ses infrastructures d’intelligence artificielle.
La Pomme y produira également des Mac mini avant la fin de l’année. Le nouvel AMC doit parallèlement permettre aux entreprises américaines et, à terme, aux étudiants de se former aux techniques de production avancées utilisées par Apple.
Tim Cook aurait pu choisir de résumer son passage chez Apple par les chiffres. Ils auraient largement suffi. Il aurait également pu mettre en avant Apple Silicon, l’Apple Watch ou l’immense développement des Services.
À quelques semaines de quitter son poste, il préfère pourtant laisser aux autres le soin d’écrire son bilan. Et lorsqu’on lui demande ce qu’il aimerait personnellement que l’on retienne, sa réponse tient finalement en quelques mots et dépasse largement Apple : avoir été, simplement, quelqu’un de bien.
QUEL HÉRITAGE POUR TIM COOK ?
Que restera-t-il des années Tim Cook chez Apple ? À quelques semaines de son départ, la question prend forcément une dimension particulière. CBS News l’a justement interrogé sur le sujet lors d’un entretien réalisé à Houston, où Apple venait d’inaugurer son Advanced Manufacturing Center (AMC). Le journaliste a rappelé à cette occasion que Tim Cook avait autrefois résumé en un mot l’héritage de Steve Jobs :
innovation.
Mais lorsqu’il s’agit de parler de lui-même, l’actuel CEO refuse de choisir une formule ou de dresser son propre bilan.
À mes yeux, votre héritage est défini par les autres, pas par vous-même, explique-t-il. Avant d’ajouter qu’il espère surtout que les gens diront de lui qu’il était
un homme bon et décent. Si tel est le cas, poursuit-il, il estimera avoir accompli quelque chose. Une réponse finalement assez éloignée du parcours industriel et financier accompli depuis son arrivée à la tête d’Apple en août 2011.
QUINZE ANNÉES QUI ONT PROFONDÉMENT TRANSFORMÉ APPLE
Tim Cook avait hérité d’une entreprise encore très largement structurée autour de l’iPhone, du Mac et de l’iPad. Sous sa direction, Apple a considérablement élargi son écosystème. L’Apple Watch et les AirPods sont devenus des gammes majeures, les Services ont pris une importance considérable dans les résultats du groupe, tandis que le Mac a connu l’une de ses transformations techniques les plus importantes avec l’abandon des processeurs Intel au profit des puces Apple Silicon.
Tim Cook aura également supervisé l’arrivée du Vision Pro, le développement d’Apple TV et, plus récemment, le virage beaucoup plus compliqué de la firme vers l’intelligence artificielle. Surtout, Apple a changé de dimension financière au cours de cette période, jusqu’à devenir l’une des entreprises les plus valorisées au monde.
ALLO HOUSTON ?
Le lieu de cette interview possède lui aussi une dimension symbolique. Apple vient d’investir plusieurs centaines de millions de dollars dans son complexe de Houston, où sont déjà fabriqués des serveurs destinés à ses infrastructures d’intelligence artificielle.
La Pomme y produira également des Mac mini avant la fin de l’année. Le nouvel AMC doit parallèlement permettre aux entreprises américaines et, à terme, aux étudiants de se former aux techniques de production avancées utilisées par Apple.
Qu’en penser ?
Tim Cook aurait pu choisir de résumer son passage chez Apple par les chiffres. Ils auraient largement suffi. Il aurait également pu mettre en avant Apple Silicon, l’Apple Watch ou l’immense développement des Services.
À quelques semaines de quitter son poste, il préfère pourtant laisser aux autres le soin d’écrire son bilan. Et lorsqu’on lui demande ce qu’il aimerait personnellement que l’on retienne, sa réponse tient finalement en quelques mots et dépasse largement Apple : avoir été, simplement, quelqu’un de bien.