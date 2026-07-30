Résultats financiers d'Apple : un dernier trimestre historique pour Tim Cook ?

Qu’en penser ?



Au-delà des performances financières, cette publication marquera surtout la fin d’une époque chez Apple. Après quinze années à la tête de l’entreprise, Tim Cook devrait quitter son poste de CEO sur une dynamique exceptionnelle, avec un groupe qui continue d’afficher une croissance à deux chiffres malgré un contexte économique toujours incertain. Mais il restera toujours dans l'organigramme de la Pomme au poste de Président.



Les attentes sont toutefois élevées : l’action Apple a fortement progressé depuis le début de l’année et les investisseurs n’accorderont sans doute que peu de marge d’erreur. Si les résultats dépassent une nouvelle fois les prévisions et que les perspectives restent solides, John Ternus héritera d’une entreprise en pleine forme. À l’inverse, la moindre déception pourrait rapidement raviver les interrogations sur la capacité d’Apple à maintenir ce rythme de croissance à l’aube d’une nouvelle direction.