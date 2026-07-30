Résultats financiers d'Apple : un dernier trimestre historique pour Tim Cook ?
Par Laurence - Publié le
Apple publiera ses résultats du troisième trimestre fiscal 2026 (correspondant au deuxième trimestre calendaire) ce jeudi 30 juillet après la clôture de Wall Street. Si les chiffres seront évidemment scrutés de près, cette publication revêt une importance particulière : il s’agit, normalement, de la dernière conférence de résultats de Tim Cook en tant que CEO, avant que John Ternus ne prenne officiellement les commandes de l’entreprise le 1er septembre. Aussi, les analystes s’attendent à un nouveau trimestre de forte croissance, porté une nouvelle fois par l’iPhone et les Services.
Wall Street table sur un chiffre d’affaires d’environ 108,9 milliards de dollars, soit une progression de près de 16 % par rapport aux 94 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt. Le bénéfice par action est attendu à 1,89 dollar, contre 1,57 dollar l’an dernier, soit une hausse proche de 20 %.
Ces prévisions s’inscrivent d'ailleurs dans la fourchette annoncée par Apple lors du trimestre précédent, où la société anticipait une croissance comprise entre 14 % et 17 %. Plusieurs cabinets, dont Goldman Sachs, se montrent même un peu plus optimistes, avec un chiffre d’affaires dépassant les 110 milliards de dollars.
Apple reste d’ailleurs sur plusieurs publications supérieures aux attentes des analystes, ce qui nourrit une certaine confiance avant cette nouvelle échéance. Elle a d'ailleurs passé le seuil des 5000 milliards de dollars de capitalisation boursière, devenant ainsi la seconde firme à le faire (la première étant NVIDIA).
Comme souvent, l’iPhone devrait rester le principal moteur de la croissance. Les analystes anticipent un chiffre d’affaires compris entre 53 et 55 milliards de dollars pour le smartphone, grâce au succès de la gamme iPhone 17, à un bon rythme de renouvellement et à une demande soutenue pour les modèles Pro, plus rémunérateurs.
Les Services devraient également poursuivre leur progression, avec un chiffre d’affaires estimé autour de 31,4 milliards de dollars, contre 27,4 milliards un an auparavant. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires d’Apple concernant Apple Intelligence, son déploiement à l’international et son éventuel impact sur les abonnements et les services.
Les segments Mac, iPad et Wearables devraient afficher une croissance plus modérée, certains analystes évoquant encore des tensions d’approvisionnement sur certaines références. Ou encore l'impact de la hausse des prix.
Au-delà des chiffres, la conférence téléphonique devrait apporter plusieurs indications importantes sur la stratégie d’Apple. Les investisseurs attendent notamment des précisions sur la demande pour l’iPhone à l’approche de la rentrée, l’évolution des marges alors que le coût de certains composants mémoire augmente, mais aussi les premiers retours sur l’adoption d’Apple Intelligence, notamment après son arrivée sur de nouveaux marchés.
Les performances en Chine, les rachats d’actions ainsi que les premières indications sur le trimestre de septembre seront également particulièrement scrutés. Enfin, cette conférence sera probablement l’occasion pour Tim Cook d’évoquer, au moins brièvement, la transition avec John Ternus, qui prendra officiellement les rênes de l’entreprise dans un peu plus d’un mois. Ce dernier pourrait même être présent !
Au-delà des performances financières, cette publication marquera surtout la fin d’une époque chez Apple. Après quinze années à la tête de l’entreprise, Tim Cook devrait quitter son poste de CEO sur une dynamique exceptionnelle, avec un groupe qui continue d’afficher une croissance à deux chiffres malgré un contexte économique toujours incertain. Mais il restera toujours dans l'organigramme de la Pomme au poste de Président.
Les attentes sont toutefois élevées : l’action Apple a fortement progressé depuis le début de l’année et les investisseurs n’accorderont sans doute que peu de marge d’erreur. Si les résultats dépassent une nouvelle fois les prévisions et que les perspectives restent solides, John Ternus héritera d’une entreprise en pleine forme. À l’inverse, la moindre déception pourrait rapidement raviver les interrogations sur la capacité d’Apple à maintenir ce rythme de croissance à l’aube d’une nouvelle direction.
APPLE DEVRAIT SIGNER UNE FORTE CROISSANCE
Wall Street table sur un chiffre d’affaires d’environ 108,9 milliards de dollars, soit une progression de près de 16 % par rapport aux 94 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt. Le bénéfice par action est attendu à 1,89 dollar, contre 1,57 dollar l’an dernier, soit une hausse proche de 20 %.
Ces prévisions s’inscrivent d'ailleurs dans la fourchette annoncée par Apple lors du trimestre précédent, où la société anticipait une croissance comprise entre 14 % et 17 %. Plusieurs cabinets, dont Goldman Sachs, se montrent même un peu plus optimistes, avec un chiffre d’affaires dépassant les 110 milliards de dollars.
Apple reste d’ailleurs sur plusieurs publications supérieures aux attentes des analystes, ce qui nourrit une certaine confiance avant cette nouvelle échéance. Elle a d'ailleurs passé le seuil des 5000 milliards de dollars de capitalisation boursière, devenant ainsi la seconde firme à le faire (la première étant NVIDIA).
L’IPHONE ET LES SERVICES TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS
Comme souvent, l’iPhone devrait rester le principal moteur de la croissance. Les analystes anticipent un chiffre d’affaires compris entre 53 et 55 milliards de dollars pour le smartphone, grâce au succès de la gamme iPhone 17, à un bon rythme de renouvellement et à une demande soutenue pour les modèles Pro, plus rémunérateurs.
Les Services devraient également poursuivre leur progression, avec un chiffre d’affaires estimé autour de 31,4 milliards de dollars, contre 27,4 milliards un an auparavant. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires d’Apple concernant Apple Intelligence, son déploiement à l’international et son éventuel impact sur les abonnements et les services.
Les segments Mac, iPad et Wearables devraient afficher une croissance plus modérée, certains analystes évoquant encore des tensions d’approvisionnement sur certaines références. Ou encore l'impact de la hausse des prix.
IA, MARGES ET CHINE AU MENU
Au-delà des chiffres, la conférence téléphonique devrait apporter plusieurs indications importantes sur la stratégie d’Apple. Les investisseurs attendent notamment des précisions sur la demande pour l’iPhone à l’approche de la rentrée, l’évolution des marges alors que le coût de certains composants mémoire augmente, mais aussi les premiers retours sur l’adoption d’Apple Intelligence, notamment après son arrivée sur de nouveaux marchés.
Les performances en Chine, les rachats d’actions ainsi que les premières indications sur le trimestre de septembre seront également particulièrement scrutés. Enfin, cette conférence sera probablement l’occasion pour Tim Cook d’évoquer, au moins brièvement, la transition avec John Ternus, qui prendra officiellement les rênes de l’entreprise dans un peu plus d’un mois. Ce dernier pourrait même être présent !
Qu’en penser ?
Au-delà des performances financières, cette publication marquera surtout la fin d’une époque chez Apple. Après quinze années à la tête de l’entreprise, Tim Cook devrait quitter son poste de CEO sur une dynamique exceptionnelle, avec un groupe qui continue d’afficher une croissance à deux chiffres malgré un contexte économique toujours incertain. Mais il restera toujours dans l'organigramme de la Pomme au poste de Président.
Les attentes sont toutefois élevées : l’action Apple a fortement progressé depuis le début de l’année et les investisseurs n’accorderont sans doute que peu de marge d’erreur. Si les résultats dépassent une nouvelle fois les prévisions et que les perspectives restent solides, John Ternus héritera d’une entreprise en pleine forme. À l’inverse, la moindre déception pourrait rapidement raviver les interrogations sur la capacité d’Apple à maintenir ce rythme de croissance à l’aube d’une nouvelle direction.