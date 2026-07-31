Confiant, Tim Cook fait ses adieux aux investisseurs

Qu'en penser ?



Les conférences de résultats sont généralement des exercices très codifiés, où les dirigeants se concentrent sur les chiffres et les perspectives financières. Cette fois, on peut dire qu'une certaine émotion était perceptible. Sans tomber dans le discours d'adieu, Tim Cook a pris le temps de remercier ceux qui ont accompagné Apple pendant son mandat et d'apporter un soutien public très appuyé à John Ternus dont la charge va être très lourde...