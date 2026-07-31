Confiant, Tim Cook fait ses adieux aux investisseurs
Par Laurence - Publié le
C'était un moment attendu. À l'occasion de la présentation des résultats trimestriels d'Apple, Tim Cook a officiellement participé à sa dernière conférence téléphonique avec les investisseurs. Après quinze années passées à la tête de la firme, le dirigeant a profité de l'exercice pour remercier actionnaires et analystes, tout en passant symboliquement le relais à John Ternus, qui dirigera désormais ces rendez-vous trimestriels.
Quelques minutes avant la séance de questions-réponses avec les analystes de Wall Street, Tim Cook a interrompu le déroulement habituel de la conférence pour adresser un dernier message.
Le dirigeant a d'abord tenu à remercier les actionnaires, en particulier ceux qui accompagnent Apple depuis de nombreuses années, ainsi que les analystes financiers qui suivent le groupe trimestre après trimestre. Une façon de refermer un chapitre de plus de quinze ans à la tête de l'entreprise.
Il a ensuite confirmé que
Sans surprise, Tim Cook s'est montré particulièrement élogieux envers celui qui lui succédera le 1er septembre. Selon lui, la transition se déroulera
Ce dernier bénéficie d'une équipe dirigeante solide et d'employés déterminés à continuer de développer des produits capables d'améliorer le quotidien de centaines de millions d'utilisateurs. Le futur ex-CEO (et nouveau Président ne l'oublions pas) a également insisté sur sa confiance dans l'avenir de l'entreprise, allant jusqu'à affirmer qu'il n'avait
Cette dernière conférence intervient au terme d'un trimestre particulièrement solide. Apple a annoncé un chiffre d'affaires record de 109,4 milliards de dollars, largement supérieur aux attentes des analystes, porté par la progression de l'iPhone, du Mac et surtout des Services.
Ce contexte donne un relief particulier au départ de Tim Cook. Son mandat s'achève alors qu'Apple affiche une santé financière remarquable, une capitalisation dépassant désormais les 5 000 milliards.
Les conférences de résultats sont généralement des exercices très codifiés, où les dirigeants se concentrent sur les chiffres et les perspectives financières. Cette fois, on peut dire qu'une certaine émotion était perceptible. Sans tomber dans le discours d'adieu, Tim Cook a pris le temps de remercier ceux qui ont accompagné Apple pendant son mandat et d'apporter un soutien public très appuyé à John Ternus dont la charge va être très lourde...
UNE DERNIÈRE PRISE DE PAROLE EN TANT QUE CEO
Quelques minutes avant la séance de questions-réponses avec les analystes de Wall Street, Tim Cook a interrompu le déroulement habituel de la conférence pour adresser un dernier message.
Le dirigeant a d'abord tenu à remercier les actionnaires, en particulier ceux qui accompagnent Apple depuis de nombreuses années, ainsi que les analystes financiers qui suivent le groupe trimestre après trimestre. Une façon de refermer un chapitre de plus de quinze ans à la tête de l'entreprise.
Il a ensuite confirmé que
John Ternus prendra désormais en charge les conférences de résultats d'Apple. Si les directeurs généraux participent traditionnellement à ces échanges, rien ne les y oblige. Tim Cook a donc confirmé que son successeur assurera bien cette mission dès le prochain trimestre.
TOUJOURS PLUS OPTIMISTE !
Sans surprise, Tim Cook s'est montré particulièrement élogieux envers celui qui lui succédera le 1er septembre. Selon lui, la transition se déroulera
de manière parfaitement fluideet John Ternus est
la personne idéalepour conduire Apple dans une nouvelle phase de son histoire (il n'arrête d'ailleurs pas de le répéter ces derniers jours, comme à la première de Ted Lasso).
Ce dernier bénéficie d'une équipe dirigeante solide et d'employés déterminés à continuer de développer des produits capables d'améliorer le quotidien de centaines de millions d'utilisateurs. Le futur ex-CEO (et nouveau Président ne l'oublions pas) a également insisté sur sa confiance dans l'avenir de l'entreprise, allant jusqu'à affirmer qu'il n'avait
jamais été aussi optimistequant aux perspectives de Cupertino.
UN DERNIER TRIMESTRE SOUS FORME DE PASSATION
Cette dernière conférence intervient au terme d'un trimestre particulièrement solide. Apple a annoncé un chiffre d'affaires record de 109,4 milliards de dollars, largement supérieur aux attentes des analystes, porté par la progression de l'iPhone, du Mac et surtout des Services.
Ce contexte donne un relief particulier au départ de Tim Cook. Son mandat s'achève alors qu'Apple affiche une santé financière remarquable, une capitalisation dépassant désormais les 5 000 milliards.
Qu'en penser ?
Les conférences de résultats sont généralement des exercices très codifiés, où les dirigeants se concentrent sur les chiffres et les perspectives financières. Cette fois, on peut dire qu'une certaine émotion était perceptible. Sans tomber dans le discours d'adieu, Tim Cook a pris le temps de remercier ceux qui ont accompagné Apple pendant son mandat et d'apporter un soutien public très appuyé à John Ternus dont la charge va être très lourde...