Suivi des apps : pourquoi Apple va modifier ses règles en Europe

ATT, UN SYSTÈME QUI A BOULEVERSÉ LA PUBLICITÉ SUR IPHONE

APPLE AVANTAGÉE PAR SON PROPRE SYSTÈME ?

DES FENÊTRES DE CONSENTEMENT PLUS NEUTRES

Réglages > confidentialité et sécurité > suivi

APPLE MINIMISE L’AMPLEUR DES CHANGEMENTS

Qu’en penser ?



Le principe d’ATT n’est donc pas remis en cause. C’est surtout la manière dont Apple applique ses propres règles face à celles imposées aux développeurs qui pose problème.L’affaire illustre une nouvelle fois la position assez particulière de Cupertino : Apple fournit la plateforme, fixe les règles de confidentialité et développe parallèlement ses propres activités publicitaires. Une accumulation de rôles qui attire logiquement l’attention des régulateurs, particulièrement en Europe.

Introduit avec iOS 14.5 en 2021,. Pour rappel, lorsqu’une application souhaite suivre l’activité d’un utilisateur à travers les apps et sites web d’autres entreprises, elle doit préalablement obtenir son autorisation. L’iPhone affiche alors une fenêtre permettant d’accepter ou de refuser ce suivi.La mesure a été particulièrement appréciée des défenseurs de la vie privée, mais, dont les modèles économiques reposent largement sur la collecte et le croisement de données. Le problème est qu’Apple a rapidement été accusée de ne pas imposer exactement les mêmes contraintes à ses propres applications.Cupertino a toujours défendu son fonctionnement en expliquant que ses services ne pratiquaient pas le type de suivi entre applications et sites tiers visé par ATT. Mais, notamment en raison du développement progressif de ses activités publicitaires.Des éditeurs allemands avaient ainsi demandé au, l’autorité allemande de la concurrence, d’. Le régulateur a finalement considéré que le dispositif pouvait favoriser la firme californienne, amenant cette dernière à accepter plusieurs modifications qui seront appliquées dans l’ensemble de l’Union européenne.Premier changement :. Le régulateur allemand estime en effet que certains mots ou éléments visuels utilisés actuellement peuvent inciter davantage l’utilisateur à refuser le suivi. Apple devra donc revoir le texte et la présentation de ces fenêtres afin de ne pas orienter la décision.En outre,. Jusqu’à présent, l’utilisateur pouvait être confronté successivement à deux demandes, là où les applications d’Apple n’étaient pas nécessairement soumises au même parcours. Cette dernière dispose désormais de quatre mois pour mettre en œuvre ces modifications. Le respect de ses engagements fera par ailleurs l’objet d’un suivi pendant sept ans.. Elle maintient que le fonctionnement actuel d’ATT constitue déjà une manière claire et efficace de permettre aux utilisateurs de décider comment leurs données peuvent être utilisées.. Elle insiste également sur sa volonté de maintenir ATT en Europe et de laisser aux utilisateurs, plutôt qu’aux entreprises publicitaires ou aux courtiers en données, le contrôle de leurs informations.