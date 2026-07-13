Apple va revoir l’Apple Pencil... à cause de l’Europe

Deux Apple Pencil en préparation

Une batterie remplaçable

une exigence de l'Europe ?

Quid des AirPods ?

Qu’en penser ?



Cette rumeur montre une nouvelle fois à quel point les décisions européennes influencent désormais le développement des produits Apple. Après l’USB-C, les batteries remplaçables pourraient devenir la prochaine grande évolution imposée par Bruxelles.



Si le changement paraît relativement simple à mettre en œuvre sur un Apple Pencil, il pourrait avoir des conséquences beaucoup plus importantes sur d’autres produits de la marque, notamment les AirPods. Une chose semble en tout cas se confirmer : la réparabilité devient progressivement un critère de conception incontournable chez Apple.

D’après. La gamme devrait notamment comprendre un successeur de l’Apple Pencil USB-C, mais aussi une nouvelle version de l’Apple Pencil Pro, lancé avec les derniers iPad Pro. Ces nouveaux stylets accompagneraient les futurs iPad Pro attendus au printemps 2027, mais leur principale évolution ne serait pas visible au premier coup d’œil.Aujourd’hui,. Comme pour les AirPods, les composants sont solidement collés à l’intérieur du stylet et n’ont. Lorsque la batterie perd de sa capacité après plusieurs années, il n’existepour la remplacer.Apple travaillerait donc sur un nouveau système permettant de faciliter cette opération, tout en conservant les méthodes de recharge actuelles, via USB-C ou par fixation magnétique sur l’iPad selon les modèles.Comme pour l’arrivée du port USB-C sur l’iPhone, cette évolution serait directement liée à une. L’article 11 du nouveau Règlement européen sur les batteries, adopté en 2023, entrera pleinement en vigueur en février 2027. Il impose queSi cette mesure vise avant tout les smartphones, elle concerne également les accessoires rechargeables comme les stylets, les claviers, les souris ou encore les écouteurs sans fil.L’Apple Pencil semble finalement être l’un des produits les plus simples à faire évoluer.. Leur format extrêmement compact laisse très peu de place pour imaginer une batterie facilement remplaçable sans revoir entièrement leur conception. Apple devra pourtant également trouver une solution pour ces produits si elle souhaite respecter les nouvelles règles européennes.