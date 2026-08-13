Vous avez utilisé Claude ? Ce marqueur pourra bientôt le révéler

UN FILIGRANE INVISIBLE DANS LES TEXTES DE CLAUDE

DES MÉTADONNÉES C2PA POUR LES IMAGES

L’AI ACT EUROPÉEN EN LIGNE DE MIRE

UN DÉTECTEUR D’IA ? PAS TOUT À FAIT

Qu’en penser ?



Avec ce dispositif, Anthropic anticipe surtout un changement profond dans la manière dont les contenus générés par IA devront être identifiés. Plutôt que de compter uniquement sur des outils tentant de reconnaître a posteriori le style d’une intelligence artificielle, le marquage intervient directement au moment de la génération.



Reste une inconnue importante : Anthropic donne encore peu de détails techniques sur son filigrane textuel, notamment sur sa robustesse après une réécriture ou des modifications importantes du contenu. Un point essentiel pour déterminer si cette nouvelle méthode peut réellement devenir un outil fiable de traçabilité.

Anthropic veut apporter une partie de la réponse en intégrant directement unpar Claude. Selon une nouvelle page d’assistance publiée par l’entreprise, les textes générés embarqueront ainsi desdestinés à être détectés par des outils informatiques, sans modifier leur sens, leur qualité ou leur lisibilité.. En revanche, des plateformes ou des outils compatibles pourront identifier la présence de ce marquage et déterminer qu’un modèle Claude est intervenu dans la génération du contenu.et sur la manière dont ce filigrane résistera aux modifications apportées après sa génération.Anthropic prévoit cette fois d’utiliser C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity), un standard ouvert de traçabilité déjà adopté par plusieurs acteurs du secteur, dont Adobe, Google et OpenAI., permettant à un service compatible de vérifier leur origine et certaines informations liées à leur création.. Le dispositif doit être appliqué mondialement aux modèles Claude compatibles et concernera les différents services de l’entreprise, parmi lesquels Claude, Claude Platform via API, Claude Code, Claude Cowork ou encore Claude Tag.Cette évolution intervient surtout avec lconcernant l’identification et la transparence des contenus générés par intelligence artificielle.. Les produits d’IA déjà disponibles avant l’entrée en vigueur de ces dispositions disposent d’une période de transition de quatre mois., tandis qu’Anthropic travaille encore à son déploiement sur les modèles actuellement disponibles., dont le fonctionnement repose généralement sur l’analyse statistique d’un texte afin d’estimer la probabilité qu’il ait été produit par un modèle.Ici, la logique est différente :Le procédé peut donc apporter un élément technique supplémentaire pour retracer l’origine d’un contenu.. En effet, un texte initialement rédigé par un humain mais ensuite reformulé, corrigé ou traduit par Claude pourrait par exemple recevoir ce marquage.