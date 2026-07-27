Donald Trump veut faire "payer" l’Europe après les sanctions contre Apple et Google

Qu’en penser ?



Au-delà des montants en jeu, cette nouvelle sortie de Donald Trump montre que les règles européennes encadrant les géants du numérique sont devenues un véritable sujet géopolitique. L’Union européenne affirme appliquer ses propres lois, notamment le Digital Markets Act, tandis que Washington y voit une attaque contre ses champions technologiques. Si ces menaces se concrétisent, le différend pourrait rapidement dépasser le cadre de la tech pour affecter plus largement les échanges commerciaux entre les États-Unis et l’Europe.