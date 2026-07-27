Donald Trump veut faire "payer" l’Europe après les sanctions contre Apple et Google
Par Laurence - Publié le
Le bras de fer entre les États-Unis et l’Union européenne pourrait prendre une nouvelle dimension. Donald Trump a promis de riposter aux sanctions financières infligées par Bruxelles à Apple, Google, Meta ou encore Amazon, qu’il juge injustifiées. Le président américain évoque désormais l’ouverture d’une enquête commerciale et la mise en place de nouveaux droits de douane contre les produits européens.
Dans un long message publié sur Truth Social, Donald Trump accuse l’Union européenne de s’acharner contre les grands groupes technologiques américains. Le président cite notamment la récente sanction d’environ 890 millions d’euros infligée à Google pour des pratiques jugées contraires au Digital Markets Act (DMA), mais également les procédures visant Apple, Meta et Amazon. Selon lui, ces entreprises sont ciblées
Donald Trump affirme vouloir lancer une enquête au titre de la section 301, un mécanisme utilisé par les États-Unis pour examiner des pratiques commerciales jugées déloyales. Il promet également que les sanctions européennes seront
Dans son message, Donald Trump évoque également une amende de 15 milliards de dollars visant Apple. Mais qu'en est-il vraiment ? Ce montant semble mélanger deux dossiers distincts. D’une part, il comprend le contentieux fiscal de longue date entre Apple et l’Irlande, qui a conduit la justice européenne à confirmer en 2024 le remboursement de 13 milliards d’euros d’avantages fiscaux indus. D’autre part, il faut ajouter l’amende de 570 millions d’euros infligée à Apple en avril 2025 dans le cadre du Digital Markets Act. Au-delà du cas d’Apple, c’est l’ensemble de la politique européenne de régulation des grandes plateformes américaines qui est désormais visée.
Ce n’est pas la première fois que Donald Trump menace de répondre aux décisions européennes concernant les entreprises technologiques américaines. Son administration avait déjà qualifié les sanctions prises contre Apple et Meta
Au-delà des montants en jeu, cette nouvelle sortie de Donald Trump montre que les règles européennes encadrant les géants du numérique sont devenues un véritable sujet géopolitique. L’Union européenne affirme appliquer ses propres lois, notamment le Digital Markets Act, tandis que Washington y voit une attaque contre ses champions technologiques. Si ces menaces se concrétisent, le différend pourrait rapidement dépasser le cadre de la tech pour affecter plus largement les échanges commerciaux entre les États-Unis et l’Europe.
Trump dénonce !
Dans un long message publié sur Truth Social, Donald Trump accuse l’Union européenne de s’acharner contre les grands groupes technologiques américains. Le président cite notamment la récente sanction d’environ 890 millions d’euros infligée à Google pour des pratiques jugées contraires au Digital Markets Act (DMA), mais également les procédures visant Apple, Meta et Amazon. Selon lui, ces entreprises sont ciblées
sans aucune raisonet les États-Unis ne doivent plus servir de
tirelireà l’Europe.
Donald Trump affirme vouloir lancer une enquête au titre de la section 301, un mécanisme utilisé par les États-Unis pour examiner des pratiques commerciales jugées déloyales. Il promet également que les sanctions européennes seront
entièrement annulées(on voit difficilement comment) et que l’Union européenne devra payer
un prix très élevé(on voit davantage ce qu'il peut faire) pour ce qu’il qualifie de comportement
illégalet
hautement contraire à l’éthique. À terme, il évoque l’instauration rapide de droits de douane importants sur les produits européens.
La pomme de la discorde
Dans son message, Donald Trump évoque également une amende de 15 milliards de dollars visant Apple. Mais qu'en est-il vraiment ? Ce montant semble mélanger deux dossiers distincts. D’une part, il comprend le contentieux fiscal de longue date entre Apple et l’Irlande, qui a conduit la justice européenne à confirmer en 2024 le remboursement de 13 milliards d’euros d’avantages fiscaux indus. D’autre part, il faut ajouter l’amende de 570 millions d’euros infligée à Apple en avril 2025 dans le cadre du Digital Markets Act. Au-delà du cas d’Apple, c’est l’ensemble de la politique européenne de régulation des grandes plateformes américaines qui est désormais visée.
Ce n’est pas la première fois que Donald Trump menace de répondre aux décisions européennes concernant les entreprises technologiques américaines. Son administration avait déjà qualifié les sanctions prises contre Apple et Meta
d’extorsion économique, estimant que Bruxelles ciblait de manière disproportionnée les groupes américains. Cette nouvelle déclaration confirme que les dossiers numériques sont désormais étroitement liés aux négociations commerciales entre les deux puissances.
Qu’en penser ?
Au-delà des montants en jeu, cette nouvelle sortie de Donald Trump montre que les règles européennes encadrant les géants du numérique sont devenues un véritable sujet géopolitique. L’Union européenne affirme appliquer ses propres lois, notamment le Digital Markets Act, tandis que Washington y voit une attaque contre ses champions technologiques. Si ces menaces se concrétisent, le différend pourrait rapidement dépasser le cadre de la tech pour affecter plus largement les échanges commerciaux entre les États-Unis et l’Europe.