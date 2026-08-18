Ce projet scientifique réalisé par Steve Jobs à 13 ans est vendu aux enchères

Qu’en penser ?



Entre un Apple-1 et un prototype d’iPod, le petit projet scolaire de 1968 paraît presque anecdotique. C’est pourtant probablement l’un des objets les plus personnels de cette vente. Les circuits rudimentaires et les schémas tracés à la main montrent surtout que, bien avant de rencontrer Steve Wozniak et de fonder Apple, Steve Jobs avait déjà les mains dans l’électronique.