Ce projet scientifique réalisé par Steve Jobs à 13 ans est vendu aux enchères
Par Laurence - Publié le
Bien avant Apple, le Macintosh ou l’iPhone, Steve Jobs bricolait des circuits électroniques. Un projet scientifique qu’il avait réalisé en 1968, alors qu’il n’avait que 13 ans, est aujourd’hui proposé aux enchères à l’occasion des 50 ans d’Apple. Resté pendant près de six décennies dans la propriété familiale de Los Altos, le document est accompagné de circuits fonctionnels, de schémas dessinés à la main et même de quelques consignes laissées par le jeune Jobs à ses professeurs.
Les objets ayant appartenu à Steve Jobs atteignent régulièrement des sommes assez folles aux enchères. Mais celui-ci possède une histoire particulièrement intéressante puisqu’il remonte à près de huit ans avant la création d’Apple.
Daté du 29 février 1968, le projet a été réalisé par Jobs alors qu’il était en classe de 8th grade (à peu près niveau 4e). Intitulé
L’ensemble comprend un panneau en contreplaqué de 32 pouces (environ 81 cm), deux circuits de démonstration, un rapport de dix pages ainsi que plusieurs schémas électriques dessinés à la main par Steve Jobs. Un témoignage plutôt précieux de son intérêt très précoce pour l’électronique.
Le jeune Steve Jobs avait même prévu quelques instructions à destination des personnes chargées d’évaluer son travail. Il explique comment manipuler son installation et insiste à deux reprises sur la nécessité de la débrancher après utilisation. Une précaution probablement destinée à éviter qu’un des circuits ne chauffe ou finisse par être endommagé en restant trop longtemps sous tension.
Apparemment, le projet n’a pas circulé entre différents collectionneurs au cours des décennies suivantes. Il serait resté dans la propriété de la famille Jobs à Los Altos depuis sa réalisation. Au moment où l’objet a été mis aux enchères, les premières offres restaient inférieures à 3 000 dollars. Mais compte tenu des prix régulièrement atteints par les souvenirs liés au cofondateur d’Apple, ce montant pourrait rapidement grimper.
La vente est organisée par RR Auction dans le cadre de
Cette seconde sélection comprend plus de 200 objets et réserve quelques autres pièces particulièrement intéressantes. On y trouve notamment un Apple-1 Neumark de 1977 toujours fonctionnel, issu de la deuxième série de 50 machines produites. L’ordinateur est accompagné de documents retraçant son utilisation durant les toutes premières années d’Apple.
Autre pièce historique : un prototype de développement du premier iPod, connu sous le nom de P68 Stealth iPod. L’appareil est installé dans un énorme boîtier qui ne ressemble absolument pas à l’iPod commercialisé en 2001. Ce format permettait justement aux ingénieurs de travailler sur le matériel et le logiciel sans dévoiler les dimensions ni le design définitif du produit.
Entre un Apple-1 et un prototype d’iPod, le petit projet scolaire de 1968 paraît presque anecdotique. C’est pourtant probablement l’un des objets les plus personnels de cette vente. Les circuits rudimentaires et les schémas tracés à la main montrent surtout que, bien avant de rencontrer Steve Wozniak et de fonder Apple, Steve Jobs avait déjà les mains dans l’électronique.
STEVE JOBS, 13 ANS ET DÉJÀ PASSIONNÉ D’ÉLECTRONIQUE
Les objets ayant appartenu à Steve Jobs atteignent régulièrement des sommes assez folles aux enchères. Mais celui-ci possède une histoire particulièrement intéressante puisqu’il remonte à près de huit ans avant la création d’Apple.
Daté du 29 février 1968, le projet a été réalisé par Jobs alors qu’il était en classe de 8th grade (à peu près niveau 4e). Intitulé
What Is the Silicon-Controlled Rectifier?, il s’intéresse au fonctionnement du thyristor, un composant électronique permettant notamment de contrôler le passage du courant.
L’ensemble comprend un panneau en contreplaqué de 32 pouces (environ 81 cm), deux circuits de démonstration, un rapport de dix pages ainsi que plusieurs schémas électriques dessinés à la main par Steve Jobs. Un témoignage plutôt précieux de son intérêt très précoce pour l’électronique.
One more thing pour les correcteurs de l'époque
Le jeune Steve Jobs avait même prévu quelques instructions à destination des personnes chargées d’évaluer son travail. Il explique comment manipuler son installation et insiste à deux reprises sur la nécessité de la débrancher après utilisation. Une précaution probablement destinée à éviter qu’un des circuits ne chauffe ou finisse par être endommagé en restant trop longtemps sous tension.
Apparemment, le projet n’a pas circulé entre différents collectionneurs au cours des décennies suivantes. Il serait resté dans la propriété de la famille Jobs à Los Altos depuis sa réalisation. Au moment où l’objet a été mis aux enchères, les premières offres restaient inférieures à 3 000 dollars. Mais compte tenu des prix régulièrement atteints par les souvenirs liés au cofondateur d’Apple, ce montant pourrait rapidement grimper.
PLUS DE 200 OBJETS POUR LES 50 ANS D’APPLE
La vente est organisée par RR Auction dans le cadre de
Steve Jobs & the Computer Revolution: The Apple 50th Anniversary Auction, organisée en deux parties pour célébrer le demi-siècle d’Apple. La première avait déjà établi quelques records. Le tout premier chèque émis par Apple s’était notamment vendu 2,4 millions de dollars.
Cette seconde sélection comprend plus de 200 objets et réserve quelques autres pièces particulièrement intéressantes. On y trouve notamment un Apple-1 Neumark de 1977 toujours fonctionnel, issu de la deuxième série de 50 machines produites. L’ordinateur est accompagné de documents retraçant son utilisation durant les toutes premières années d’Apple.
Autre pièce historique : un prototype de développement du premier iPod, connu sous le nom de P68 Stealth iPod. L’appareil est installé dans un énorme boîtier qui ne ressemble absolument pas à l’iPod commercialisé en 2001. Ce format permettait justement aux ingénieurs de travailler sur le matériel et le logiciel sans dévoiler les dimensions ni le design définitif du produit.
Qu’en penser ?
Entre un Apple-1 et un prototype d’iPod, le petit projet scolaire de 1968 paraît presque anecdotique. C’est pourtant probablement l’un des objets les plus personnels de cette vente. Les circuits rudimentaires et les schémas tracés à la main montrent surtout que, bien avant de rencontrer Steve Wozniak et de fonder Apple, Steve Jobs avait déjà les mains dans l’électronique.