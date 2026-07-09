Bernard Arnault raconte quand Steve Jobs venait lui demander conseil pour ouvrir les Apple Store
Par Vincent Lautier - Publié le
Invité du podcast LEGEND de Guillaume Pley, le patron de LVMH Bernard Arnault a déroulé ses souvenirs avec Steve Jobs. On y apprend que le fondateur d'Apple était venu le consulter avant d'ouvrir ses fameuses boutiques, à une époque où l'idée passait pour une folie. Avec, à la clé, un échange rigolo sur le Dom Pérignon et l'iPhone.
Pour situer, Bernard Arnault est le patron de LVMH, le premier groupe de luxe au monde, celui qui réunit Louis Vuitton, Dior, Dom Pérignon et des dizaines d'autres maisons, ce qui le place régulièrement en tête des plus grosses fortunes de la planète. Le voir se raconter pendant près de deux heures a donc de quoi attirer du monde. C'est ce qu'a obtenu Guillaume Pley, l'ancien animateur radio devenu une figure de l'interview longue en France, dans un épisode de LEGEND. Entre deux confidences sur Donald Trump ou Henry Kissinger, le milliardaire a glissé une histoire qui parlera aux amateurs de la marque à la pomme que nous sommes.
L'anecdote remonte au lancement des Apple Store. Encore hésitant sur l'emplacement de ses futures boutiques, Steve Jobs était venu demander conseil à Arnault, à une époque où l'idée même de vendre des produits Apple dans un magasin passait pour une folie. Les équipes du patron de LVMH lui auraient alors soufflé de s'installer partout où se trouve Louis Vuitton, en citant en exemple la célèbre boutique de Ginza, en plein cœur de Tokyo. On connaît la suite, les Apple Store sont devenus parmi les magasins les plus rentables au monde rapportés au mètre carré, donc le conseil s'est révélé plutôt inspiré.
Le meilleur reste la lucidité dont Jobs lui-même aurait fait preuve sur la nature de son propre produit. Le fondateur d'Apple aurait reconnu devant Arnault que son téléphone finirait forcément par être dépassé un jour, balayé par la génération suivante, alors que le Dom Pérignon du patron du luxe, lui, se boirait encore avec le même plaisir dans un siècle. Une jolie façon, venant du créateur de l'iPhone, d'opposer l'obsolescence permanente de la high-tech à la permanence du luxe.
L'histoire est marrante et en dit long sur les deux hommes, l'un obsédé par l'éternité du luxe, l'autre parfaitement lucide sur la fragilité de la tech. Sauf que presque vingt ans après le premier iPhone, Jobs s'était plutôt sous-estimé, puisque son téléphone se vend encore par centaines de millions. Le Dom Pérignon coule toujours, l'iPhone aussi, et au fond les deux visionnaires avaient raison.
Le patron du luxe se confie dans LEGEND
Pour situer, Bernard Arnault est le patron de LVMH, le premier groupe de luxe au monde, celui qui réunit Louis Vuitton, Dior, Dom Pérignon et des dizaines d'autres maisons, ce qui le place régulièrement en tête des plus grosses fortunes de la planète. Le voir se raconter pendant près de deux heures a donc de quoi attirer du monde. C'est ce qu'a obtenu Guillaume Pley, l'ancien animateur radio devenu une figure de l'interview longue en France, dans un épisode de LEGEND. Entre deux confidences sur Donald Trump ou Henry Kissinger, le milliardaire a glissé une histoire qui parlera aux amateurs de la marque à la pomme que nous sommes.
@legend Le conseil que Bernard Arnault a donné à Steve Jobs Disponible sur YouTube et en podcast sur toutes les plateformes 🎬 #legend #legendmedia #guillaumepley ♬ son original - LEGENDMEDIA
Steve Jobs venu chercher conseil pour ses boutiques
L'anecdote remonte au lancement des Apple Store. Encore hésitant sur l'emplacement de ses futures boutiques, Steve Jobs était venu demander conseil à Arnault, à une époque où l'idée même de vendre des produits Apple dans un magasin passait pour une folie. Les équipes du patron de LVMH lui auraient alors soufflé de s'installer partout où se trouve Louis Vuitton, en citant en exemple la célèbre boutique de Ginza, en plein cœur de Tokyo. On connaît la suite, les Apple Store sont devenus parmi les magasins les plus rentables au monde rapportés au mètre carré, donc le conseil s'est révélé plutôt inspiré.
L'échange sur le Dom Pérignon et l'iPhone
Le meilleur reste la lucidité dont Jobs lui-même aurait fait preuve sur la nature de son propre produit. Le fondateur d'Apple aurait reconnu devant Arnault que son téléphone finirait forcément par être dépassé un jour, balayé par la génération suivante, alors que le Dom Pérignon du patron du luxe, lui, se boirait encore avec le même plaisir dans un siècle. Une jolie façon, venant du créateur de l'iPhone, d'opposer l'obsolescence permanente de la high-tech à la permanence du luxe.
On en dit quoi ?
L'histoire est marrante et en dit long sur les deux hommes, l'un obsédé par l'éternité du luxe, l'autre parfaitement lucide sur la fragilité de la tech. Sauf que presque vingt ans après le premier iPhone, Jobs s'était plutôt sous-estimé, puisque son téléphone se vend encore par centaines de millions. Le Dom Pérignon coule toujours, l'iPhone aussi, et au fond les deux visionnaires avaient raison.