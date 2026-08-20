Fusées réutilisables : la Chine réussit une première et accélère face à SpaceX

UN DÉCOLLAGE, UNE MISE EN ORBITE ET UN ATTERRISSAGE

DEUX TECHNIQUES DE RÉCUPÉRATION EN QUELQUES SEMAINES

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JUSQU’À 21 TONNES EN ORBITE BASSE

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Qu’en penser ?



La réussite de LandSpace ne remet évidemment pas encore en cause l’avance opérationnelle considérable de SpaceX. Mais la vitesse à laquelle la Chine développe plusieurs technologies de récupération devient difficile à ignorer.



L’enjeu dépasse largement la prouesse technique. Des lanceurs réutilisables et moins coûteux permettraient surtout à Pékin d’accélérer le déploiement de ses mégaconstellations et de réduire l’écart avec Starlink. La prochaine bataille spatiale se jouera donc autant sur la fréquence et le coût des lancements que sur les performances des fusées elles-mêmes.

Mercredi, LandSpace a lancé sa fusée Zhuque-3 depuis le centre spatial de Jiuquan, dans le désert de Gobi. Le, a placé le satellite internet Honghu-3 sur l’orbite prévue. Mais le plus intéressant s’est produit quelques minutes plus tard.sur une zone située dans le comté de Minqin, dans la province du Gansu, à environ 390 kilomètres au sud-est de la base de lancement.LandSpace devient ainside son lanceur. La Zhuque-3 établirait également une autre première mondiale : celle d’un booster en acier inoxydable récupéré après un lancement orbital.La performance est d’autant plus intéressante que. En décembre, le deuxième étage avait bien atteint l’orbite, mais le booster avait explosé pendant sa descente. Le moteur du premier étage n’était pas parvenu à se rallumer à environ trois kilomètres d’altitude, empêchant le freinage final nécessaire à l’atterrissage. Quelques mois auront donc suffi pour corriger le problème.En juillet, la fusée publique Long March-10B avait déjà démontré une autre méthode de récupération, son premier étage ayant été capturé par un immense filet installé sur une plateforme en mer.En l’espace de quelques semaines, la Chine a donc validé deux architectures très différentes :. Actuellement,. La Chine adopte toutefois une approche différente en explorant plusieurs méthodes : après la capture du Long March-10B par un système de filet en juillet, Zhuque-3 vient de réussir un atterrissage vertical.Les performances de la Zhuque-3 la placent également dans une catégorie remarquable. En configuration non réutilisable,, contre 18 tonnes lorsque son premier étage doit revenir sur Terre.Cette capacité pourrait devenir essentielle pour les ambitions chinoises. Pékin prépare notamment les constellations Guowang et Qianfan, qui doivent chacune compter à terme plus de 10 000 satellites destinés aux communications à haut débit.