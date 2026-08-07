Pour 16,8 milliards, Elon Musk veut sa propre giga-usine de puces au Texas

UNE « TERAFAB » POUR LES PUces DE L’IA

PLUS DE 9 MILLIONS DE MÈTRES CARRÉS

sur Terre et dans l’espace

16,8 MILLIARDS… POUR COMMENCER

MUSK INTÈGRE TOUJOURS DAVANTAGE SES ENTREPRISES

UN PROJET QUI INQUIÈTE AUSSI LES HABITANTS

Qu’en penser ?



Terafab montre à quel point la maîtrise des semi-conducteurs devient un enjeu central dans la course à l’intelligence artificielle. Nvidia, TSMC, Samsung, Intel ou SK Hynix occupent aujourd’hui des positions stratégiques dont les géants technologiques cherchent progressivement à réduire leur dépendance.



Avec Tesla et SpaceX, Elon Musk veut pousser cette logique beaucoup plus loin en rapprochant conception, production, packaging et utilisation finale des puces. Et 16,8 milliards de dollars pourraient n’être que le début.



Reste l’autre dimension du projet. Une usine de plus de 9 millions de mètres carrés ne se construit pas sans conséquences économiques, énergétiques et environnementales pour son territoire. Pour SpaceX et Tesla, Terafab représente une pièce majeure de leur avenir dans l’IA. Pour les habitants du comté de Grimes, le débat ne fait probablement que commencer.

. SpaceX et Tesla veulent construire dans le comté de Grimes, au, un immense complexe consacré aux semi-conducteurs avancés. Les deux entreprises prévoient unLe projet répond à unpour Elon Musk : disposer de suffisamment de puces pour accompagner l’explosion des besoins en puissance de calcul de ses différentes entreprises.Une échelle qui rendrait particulièrement risquée une dépendance totale envers les capacités de production de fournisseurs extérieurs.La taille du projet donne une idée des ambitions.. Terafab doit ainsi assurer la fabrication des semi-conducteurs, leur mise en boîtier et leurs tests, aussi bien pour des puces logiques avancées que pour la mémoire. L’objectif est donc d’intégrer beaucoup plus étroitement la chaîne de production.Tesla pourrait y fabriquer les processeurs destinés à. SpaceX prévoit de son côté des composants particulièrement puissants pour ses projets de centres de données installés dans l’espace. Elon Musk résume l’ambition comme la possibilité de fabriquer à grande échelle des puces d’IA destinées à être utiliséesLe montant annoncé pourrait pourtant ne représenter qu’une première étape. Un document déposé en mai faisait état d’une, tandis que la réalisation de toutes les phases envisagées pourrait porter l’investissement jusqu’à 119 milliards de dollars.L’enjeu dépasse donc largement la construction d’une simple usine. SpaceX s’est par ailleurs rapprochée d’Intel, qui cherche justement àet à convaincre davantage de clients de lui confier la fabrication de leurs processeurs. Tesla avait de son côté commencé en avril, présenté comme une première étape vers Terafab.Tesla développe des véhicules autonomes et des robots nécessitant toujours davantage de calcul. SpaceX travaille sur de nouvelles générations de satellites et envisage des infrastructures informatiques orbitales. Et l’IA occupe désormais une place centrale dans l’ensemble de cet écosystème.Produire directement une partie des puces permettrait donc de. Le Texas devient parallèlement le centre de gravité industriel de cet ensemble, avec Giga Texas mais aussi les implantations deUne réunion organisée mercredi dans le comté a attiré plusieurs centaines d’habitants. Parmi les principales préoccupations figurent les millions de dollars d’allègements fiscaux accordés au projet, mais également le manque de transparence dénoncé autour de son développement.SpaceX assure que Terafab utilisera principalement l’eau du réservoir de Gibbons Creek, afin d’éviter de puiser dans les nappes phréatiques locales.De leur côté, les autorités texanes mettent en avant. Le district scolaire local insiste également sur la nécessité d’une gestion transparente du projet et de ses conséquences pour la population.