SpaceX double son chiffre d’affaires, mais l’IA inquiète
Par Laurence - Publié le
Pour ses premiers résultats trimestriels depuis son entrée spectaculaire en Bourse, SpaceX a largement dépassé les attentes des analystes. Le groupe d’Elon Musk a quasiment doublé son chiffre d’affaires en un an et poursuit l’explosion de Starlink. Pourtant, le titre a immédiatement reculé après la publication des résultats. Les investisseurs s’inquiètent désormais d’un autre sujet : le coût colossal de la course à l’intelligence artificielle.
SpaceX a réalisé un chiffre d’affaires de 7,8 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 6,8 milliards attendus par les analystes. Cela représente une progression de 92 % sur un an et une forte accélération par rapport aux 4,7 milliards enregistrés au premier trimestre. Le groupe a également publié un EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) ajusté de 3,5 milliards de dollars, bien supérieur aux prévisions.
Sa perte nette est ramenée à 541 millions de dollars, tandis que son activité IA génère désormais 2,6 milliards de dollars de revenus, soit près de trois fois plus qu’au trimestre précédent. Malgré ces performances, l’action SpaceX a perdu environ 7 % dans les échanges après la clôture de Wall Street.
Ce qui inquiète les marchés n’est plus la croissance du groupe, mais son niveau d’investissement. Au cours du seul deuxième trimestre, SpaceX a consacré 18,4 milliards de dollars à ses investissements, un montant qu’Elon Musk prévoit de maintenir au cours des prochains trimestres.
La seule branche consacrée à l’intelligence artificielle a vu ses dépenses pratiquement doubler, passant de 7,7 à 15,8 milliards de dollars en trois mois. Ces investissements financent principalement les gigantesques infrastructures de calcul nécessaires aux modèles d’IA, un secteur où SpaceX entend devenir un acteur majeur.
Pendant que l’IA absorbe des milliards, Starlink continue de faire tourner la boutique. Le service Internet par satellite dépasse désormais 12 millions d’abonnés, soit deux fois plus qu’il y a un an.
Avec 4,3 milliards de dollars de revenus trimestriels et 1,7 million de nouveaux clients en trois mois, Starlink signe son meilleur trimestre commercial. Lors de la conférence avec les investisseurs, Elon Musk est allé jusqu’à affirmer que Starlink pourrait, à terme, fournir la majorité de l’accès à Internet dans le monde.
SpaceX a également annoncé un partenariat stratégique avec NVIDIA. Les futurs satellites destinés au projet Starmind AI-1 embarqueront des processeurs Rubin GPU et Vera CPU afin d’offrir une puissance de calcul directement en orbite.
Elon Musk a précisé que NVIDIA deviendrait le fournisseur exclusif des puces IA du groupe. En parallèle, SpaceX poursuit le développement de Starship et prévoit, dès le prochain vol d’essai, de tenter pour la première fois de récupérer l’étage supérieur grâce aux bras géants de Mechazilla, une étape clé vers la réutilisation complète du lanceur.
Ces résultats illustrent la transformation spectaculaire de SpaceX. L’entreprise n’est plus uniquement un constructeur de fusées ni même un opérateur de satellites. Elle devient progressivement un groupe technologique dont les principaux moteurs de croissance sont désormais Starlink et les infrastructures destinées à l’intelligence artificielle.
Le paradoxe est que cette stratégie séduit autant qu’elle inquiète. Les revenus progressent à un rythme exceptionnel, les contrats affluent — Anthropic et Google figurent déjà parmi les grands clients de ses centres de calcul — mais les investissements atteignent des niveaux rarement observés. Les marchés semblent désormais appliquer la même grille de lecture qu’à Microsoft, Meta ou Google : dans l’IA, une croissance spectaculaire ne suffit plus. Les investisseurs veulent désormais des preuves que ces dizaines de milliards dépensés aujourd’hui se transformeront rapidement en bénéfices durables.
DES RÉSULTATS BIEN SUPÉRIEURS AUX ATTENTES
SpaceX a réalisé un chiffre d’affaires de 7,8 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 6,8 milliards attendus par les analystes. Cela représente une progression de 92 % sur un an et une forte accélération par rapport aux 4,7 milliards enregistrés au premier trimestre. Le groupe a également publié un EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) ajusté de 3,5 milliards de dollars, bien supérieur aux prévisions.
Sa perte nette est ramenée à 541 millions de dollars, tandis que son activité IA génère désormais 2,6 milliards de dollars de revenus, soit près de trois fois plus qu’au trimestre précédent. Malgré ces performances, l’action SpaceX a perdu environ 7 % dans les échanges après la clôture de Wall Street.
LE VRAI SUJET : DES DÉPENSES QUI EXPLOSENT
Ce qui inquiète les marchés n’est plus la croissance du groupe, mais son niveau d’investissement. Au cours du seul deuxième trimestre, SpaceX a consacré 18,4 milliards de dollars à ses investissements, un montant qu’Elon Musk prévoit de maintenir au cours des prochains trimestres.
La seule branche consacrée à l’intelligence artificielle a vu ses dépenses pratiquement doubler, passant de 7,7 à 15,8 milliards de dollars en trois mois. Ces investissements financent principalement les gigantesques infrastructures de calcul nécessaires aux modèles d’IA, un secteur où SpaceX entend devenir un acteur majeur.
STARLINK RESTE LA MACHINE À CASH
Pendant que l’IA absorbe des milliards, Starlink continue de faire tourner la boutique. Le service Internet par satellite dépasse désormais 12 millions d’abonnés, soit deux fois plus qu’il y a un an.
Avec 4,3 milliards de dollars de revenus trimestriels et 1,7 million de nouveaux clients en trois mois, Starlink signe son meilleur trimestre commercial. Lors de la conférence avec les investisseurs, Elon Musk est allé jusqu’à affirmer que Starlink pourrait, à terme, fournir la majorité de l’accès à Internet dans le monde.
NVIDIA ET L’IA… MÊME DANS L’ESPACE
SpaceX a également annoncé un partenariat stratégique avec NVIDIA. Les futurs satellites destinés au projet Starmind AI-1 embarqueront des processeurs Rubin GPU et Vera CPU afin d’offrir une puissance de calcul directement en orbite.
Elon Musk a précisé que NVIDIA deviendrait le fournisseur exclusif des puces IA du groupe. En parallèle, SpaceX poursuit le développement de Starship et prévoit, dès le prochain vol d’essai, de tenter pour la première fois de récupérer l’étage supérieur grâce aux bras géants de Mechazilla, une étape clé vers la réutilisation complète du lanceur.
Qu’en penser ?
Ces résultats illustrent la transformation spectaculaire de SpaceX. L’entreprise n’est plus uniquement un constructeur de fusées ni même un opérateur de satellites. Elle devient progressivement un groupe technologique dont les principaux moteurs de croissance sont désormais Starlink et les infrastructures destinées à l’intelligence artificielle.
Le paradoxe est que cette stratégie séduit autant qu’elle inquiète. Les revenus progressent à un rythme exceptionnel, les contrats affluent — Anthropic et Google figurent déjà parmi les grands clients de ses centres de calcul — mais les investissements atteignent des niveaux rarement observés. Les marchés semblent désormais appliquer la même grille de lecture qu’à Microsoft, Meta ou Google : dans l’IA, une croissance spectaculaire ne suffit plus. Les investisseurs veulent désormais des preuves que ces dizaines de milliards dépensés aujourd’hui se transformeront rapidement en bénéfices durables.