SpaceX double son chiffre d’affaires, mais l’IA inquiète

DES RÉSULTATS BIEN SUPÉRIEURS AUX ATTENTES

LE VRAI SUJET : DES DÉPENSES QUI EXPLOSENT

STARLINK RESTE LA MACHINE À CASH

NVIDIA ET L’IA… MÊME DANS L’ESPACE

Qu’en penser ?



Ces résultats illustrent la transformation spectaculaire de SpaceX. L’entreprise n’est plus uniquement un constructeur de fusées ni même un opérateur de satellites. Elle devient progressivement un groupe technologique dont les principaux moteurs de croissance sont désormais Starlink et les infrastructures destinées à l’intelligence artificielle.



Le paradoxe est que cette stratégie séduit autant qu’elle inquiète. Les revenus progressent à un rythme exceptionnel, les contrats affluent — Anthropic et Google figurent déjà parmi les grands clients de ses centres de calcul — mais les investissements atteignent des niveaux rarement observés. Les marchés semblent désormais appliquer la même grille de lecture qu’à Microsoft, Meta ou Google : dans l’IA, une croissance spectaculaire ne suffit plus. Les investisseurs veulent désormais des preuves que ces dizaines de milliards dépensés aujourd’hui se transformeront rapidement en bénéfices durables.

Cela représente une progression de 92 % sur un an et une forte accélération par rapport aux 4,7 milliards enregistrés au premier trimestre. Le groupe a également publié un EBITDA () ajusté de 3,5 milliards de dollars, bien supérieur aux prévisions., tandis que son activité IA génère désormais 2,6 milliards de dollars de revenus, soit près de trois fois plus qu’au trimestre précédent. Malgré ces performances,Ce qui inquiète les marchés n’est plus la croissance du groupe, mais son niveau d’investissement. Au cours du seul deuxième trimestre, SpaceX a consacré, un montant qu’Elon Musk prévoit de maintenir au cours des prochains trimestres.La seule branche consacrée à l’intelligence artificielle a vu, passant de 7,7 à 15,8 milliards de dollars en trois mois. Ces investissements financent principalement les gigantesques infrastructures de calcul nécessaires aux modèles d’IA, un secteur où SpaceX entend devenir un acteur majeur.. Le service Internet par satellite dépasse désormais 12 millions d’abonnés, soit deux fois plus qu’il y a un an.Avec 4,3 milliards de dollars de revenus trimestriels et 1,7 million de nouveaux clients en trois mois, Starlink signe son meilleur trimestre commercial. Lors de la conférence avec les investisseurs, Elon Musk est allé jusqu’à affirmer que Starlink pourrait, à terme, fournir la majorité de l’accès à Internet dans le monde.Les futurs satellites destinés au projet Starmind AI-1 embarqueront des processeurs Rubin GPU et Vera CPU afin d’offrir une puissance de calcul directement en orbite.En parallèle, SpaceX poursuit le développement de Starship et prévoit, dès le prochain vol d’essai, de tenter pour la première fois de récupérer l’étage supérieur grâce aux bras géants de Mechazilla, une étape clé vers la réutilisation complète du lanceur.