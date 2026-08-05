Starlink Mobile aura aussi un réseau au sol

On en dit quoi ?



Difficile de ne pas noter le changement de discours. SpaceX a vendu pendant des années l'idée que l'espace rendrait les pylônes inutiles, et il faut finalement redescendre au sol pour espérer une capacité et une latence correctes. La méthode retenue coûte quand même beaucoup moins cher qu'un réseau classique, puisqu'une antenne Starlink un peu modifiée se pose à peu près n'importe où et n'a pas besoin qu'on lui tire de la fibre pour rejoindre le réseau.