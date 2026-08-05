Starlink Mobile aura aussi un réseau au sol
Par Vincent Lautier - Publié le
Gwynne Shotwell a confirmé que la future offre mobile de SpaceX ne reposera pas uniquement sur les satellites. La société déploiera aussi des équipements terrestres, en s'appuyant sur le spectre racheté à EchoStar. Pas des pylônes classiques, mais un grand nombre de petites stations dérivées des antennes Starlink.
SpaceX a mis la main sur 65 mégahertz de fréquences moyennes, exclusives et valables sur tout le territoire américain, dans une opération validée par le régulateur en mai et chiffrée autour de 17 milliards de dollars. Ces licences comportent une composante terrestre. La présidente de SpaceX a été limpide là-dessus : puisque le spectre acheté permet le terrestre, la société compte bien construire cette partie.
L'architecture décrite ne ressemble à aucun réseau mobile existant. Shotwell parle d'un grand nombre de petites stations, en gros des antennes Starlink qui émettraient en plus dans les bandes mobiles. Pas de réseau macro avec ses grands pylônes espacés de plusieurs kilomètres, donc, mais une poussière d'équipements dont le lien vers le reste du monde passe par le ciel. Le régulateur américain a accordé des dérogations pour autoriser ce mélange de terrestre et de spatial.
Les satellites dédiés commenceront à voler l'an prochain, et le service commercial est annoncé pour la fin de cette même année. SpaceX ne cache pas son objectif, à savoir prendre des clients aux trois grands opérateurs américains. Rien n'est prévu pour la France ni pour l'Europe à ce stade, et le service actuel de connexion directe au téléphone, monté avec un opérateur américain, se limite pour l'essentiel aux messages et aux communications d'urgence. Chaque satellite embarque déjà l'équivalent électronique d'une antenne-relais et se présente au téléphone comme un signal mobile ordinaire, ce qui évite d'avoir à changer d'appareil.
Difficile de ne pas noter le changement de discours. SpaceX a vendu pendant des années l'idée que l'espace rendrait les pylônes inutiles, et il faut finalement redescendre au sol pour espérer une capacité et une latence correctes. La méthode retenue coûte quand même beaucoup moins cher qu'un réseau classique, puisqu'une antenne Starlink un peu modifiée se pose à peu près n'importe où et n'a pas besoin qu'on lui tire de la fibre pour rejoindre le réseau.
C'est le spectre racheté à EchoStar qui impose le sol
SpaceX a mis la main sur 65 mégahertz de fréquences moyennes, exclusives et valables sur tout le territoire américain, dans une opération validée par le régulateur en mai et chiffrée autour de 17 milliards de dollars. Ces licences comportent une composante terrestre. La présidente de SpaceX a été limpide là-dessus : puisque le spectre acheté permet le terrestre, la société compte bien construire cette partie.
Des paraboles Starlink transformées en petites antennes-relais
L'architecture décrite ne ressemble à aucun réseau mobile existant. Shotwell parle d'un grand nombre de petites stations, en gros des antennes Starlink qui émettraient en plus dans les bandes mobiles. Pas de réseau macro avec ses grands pylônes espacés de plusieurs kilomètres, donc, mais une poussière d'équipements dont le lien vers le reste du monde passe par le ciel. Le régulateur américain a accordé des dérogations pour autoriser ce mélange de terrestre et de spatial.
Le calendrier reste lointain
Les satellites dédiés commenceront à voler l'an prochain, et le service commercial est annoncé pour la fin de cette même année. SpaceX ne cache pas son objectif, à savoir prendre des clients aux trois grands opérateurs américains. Rien n'est prévu pour la France ni pour l'Europe à ce stade, et le service actuel de connexion directe au téléphone, monté avec un opérateur américain, se limite pour l'essentiel aux messages et aux communications d'urgence. Chaque satellite embarque déjà l'équivalent électronique d'une antenne-relais et se présente au téléphone comme un signal mobile ordinaire, ce qui évite d'avoir à changer d'appareil.
On en dit quoi ?
Difficile de ne pas noter le changement de discours. SpaceX a vendu pendant des années l'idée que l'espace rendrait les pylônes inutiles, et il faut finalement redescendre au sol pour espérer une capacité et une latence correctes. La méthode retenue coûte quand même beaucoup moins cher qu'un réseau classique, puisqu'une antenne Starlink un peu modifiée se pose à peu près n'importe où et n'a pas besoin qu'on lui tire de la fibre pour rejoindre le réseau.