Apple sort une nouvelle Chiffonnette à seulement 10 euros (incroyable...)
Par Laurence - Publié le
Le changement avait beaucoup fait sourire lors de son lancement en 2021 avec son tarif particulièrement élevé (et aussi de son utilité). Cinq ans plus tard, Apple renouvelle discrètement sa célèbre chiffonnette de nettoyage et lui applique surtout une baisse de prix spectaculaire. Le nouvel instrument de lustrage est désormais vendu 10 euros en France, contre 25 euros pour la précédente version. Pour une fois qu'un produit devient nettement moins cher...
Entre les nouveaux Mac mini M6 et Mac Studio M5 Ultra, Apple a discrètement glissé une petite nouveauté sur son Store en ligne : une nouvelle version de son illustre chiffonnette. L’accessoire est désormais proposé à 10 euros en France. Une baisse pour le moins spectaculaire (plus de 50%) puisque la précédente version était commercialisée 25 euros. Aux États-Unis, le prix passe de 19 à seulement 9 dollars.
Apple avait lancé la première édition en octobre 2021, en même temps que les MacBook Pro M1 Pro et M1 Max. Son tarif avait alors rapidement fait le tour des réseaux sociaux : 25 euros pour un simple morceau de tissu, même frappé d’une petite pomme, cela commençait à faire cher pour nettoyer son écran. Ce qui ne l’avait d’ailleurs pas empêché de rencontrer un succès assez étonnant. Quelques jours après son lancement, les délais de livraison s’étaient considérablement allongés.
C’est justement là que cette nouvelle version devient assez mystérieuse. Apple ne précise absolument pas ce qui distingue le nouveau modèle de l’ancien. La description est pratiquement identique. La firme indique toujours que son carré Hermès est fabriqué dans un
Plus sérieusement, l’intérêt de cet accessoire tient surtout à sa compatibilité avec les écrans nano-texturés d’Apple, pour lesquels la firme recommande de prendre quelques précautions lors du nettoyage. C'est d'ailleurs le produit le plus compatible au catalogue (il n'y a guère que les AirTags qui ne sont pas nommés dans la liste).
À 10 euros, la chiffonnette reste évidemment plus chère qu’une microfibre classique. Mais l’écart devient beaucoup plus raisonnable, notamment pour ceux qui possèdent un Studio Display, un Pro Display XDR ou un Mac équipé d’une dalle nano-texturée et souhaitent utiliser l’accessoire officiellement recommandé par Apple.
Il aura fallu cinq ans pour que le prix de la Chiffonnette devienne presque raisonnable. Mais bon vu le contexte, la firme aurait tout de même pu le glisser avec tous ses produits...
LE PLUS PETIT PRIX AU CATALOGUE !
Entre les nouveaux Mac mini M6 et Mac Studio M5 Ultra, Apple a discrètement glissé une petite nouveauté sur son Store en ligne : une nouvelle version de son illustre chiffonnette. L’accessoire est désormais proposé à 10 euros en France. Une baisse pour le moins spectaculaire (plus de 50%) puisque la précédente version était commercialisée 25 euros. Aux États-Unis, le prix passe de 19 à seulement 9 dollars.
Apple avait lancé la première édition en octobre 2021, en même temps que les MacBook Pro M1 Pro et M1 Max. Son tarif avait alors rapidement fait le tour des réseaux sociaux : 25 euros pour un simple morceau de tissu, même frappé d’une petite pomme, cela commençait à faire cher pour nettoyer son écran. Ce qui ne l’avait d’ailleurs pas empêché de rencontrer un succès assez étonnant. Quelques jours après son lancement, les délais de livraison s’étaient considérablement allongés.
QU’EST-CE QUI CHANGE ?
C’est justement là que cette nouvelle version devient assez mystérieuse. Apple ne précise absolument pas ce qui distingue le nouveau modèle de l’ancien. La description est pratiquement identique. La firme indique toujours que son carré Hermès est fabriqué dans un
matériau doux et non abrasifet qu’il permet de
nettoyer les écrans Apple sans risque, y compris les très délicates dalles nano-texturées. Pas de changement révolutionnaire a priori.
Plus sérieusement, l’intérêt de cet accessoire tient surtout à sa compatibilité avec les écrans nano-texturés d’Apple, pour lesquels la firme recommande de prendre quelques précautions lors du nettoyage. C'est d'ailleurs le produit le plus compatible au catalogue (il n'y a guère que les AirTags qui ne sont pas nommés dans la liste).
À 10 euros, la chiffonnette reste évidemment plus chère qu’une microfibre classique. Mais l’écart devient beaucoup plus raisonnable, notamment pour ceux qui possèdent un Studio Display, un Pro Display XDR ou un Mac équipé d’une dalle nano-texturée et souhaitent utiliser l’accessoire officiellement recommandé par Apple.
QU’EN PENSER ?
Il aura fallu cinq ans pour que le prix de la Chiffonnette devienne presque raisonnable. Mais bon vu le contexte, la firme aurait tout de même pu le glisser avec tous ses produits...