IKEA et Xbox lancent une nouvelle gamme de produits
Par Vincent Lautier - Publié le
IKEA s'associe à Xbox pour YXSTABY, une collection de neuf meubles et objets pensés pour intégrer le jeu vidéo au salon sans le transformer en cockpit. Dévoilée à la Gamescom de Cologne, elle multiplie les clins d'oeil à la manette, avec un joystick devenu tabouret et une croix directionnelle changée en coussin. Les prix vont de 14,99 à 129 euros.
L'idée est simple, faire cohabiter le gaming et une déco qui tient la route. Les designers d'IKEA of Sweden et des équipes Xbox Devices se sont rencontrés il y a quelques années lors d'un atelier à Almhult, en Suède, et en sont ressortis avec cette collection de neuf produits qui, même console éteinte, gardent leur place dans la maison. C'est la troisième incursion d'IKEA dans le mobilier pour joueurs, et elle tombe l'année des 25 ans de la Xbox. La ligne directrice de la gamme tient en une phrase, rendre le jeu accessible au plus grand nombre, sans obliger à sacrifier son salon à une montagne de plastique noir et de LEDs excessives.
C'est là que les designers se sont fait plaisir. Le tabouret à 39,99 euros reprend la forme du joystick de la manette, motif en losanges compris, avec des anneaux en caoutchouc dessous pour l'adhérence. La fameuse croix directionnelle, elle, se décline en deux objets, un coussin vert en forme de X à 14,99 euros et un plateau déco en acier inoxydable au même prix. Pour le reste, on retrouve des meubles bien plus classiques mais malins, comme un fauteuil léger à 99,95 euros avec une poche sous l'assise pour ranger sa manette, un meuble TV sur roulettes à 99,95 euros pour rapprocher l'écran ou changer de pièce, une table d'appoint à 129 euros qui cache les câbles et recharge les manettes, ou encore un support pour ordinateur portable à 24,99 euros et un support d'écran à 29,99 euros.
Le pari est plutôt réussi sur le principe, parce que la plupart de ces meubles fonctionnent aussi bien pour un joueur que pour n'importe qui, les roulettes et la gestion des câbles rendant vraiment service au quotidien. Après, tout n'est pas indispensable, entre le coussin, le plateau déco et la boîte de présentation pour manette à 19,99 euros, on est plus près du gadget sympa que du meuble utile. Et malgré le logo Xbox partout, rien n'empêche d'y poser un setup PC ou une console concurrente, puisque c'est du mobilier avant tout. Reste un point en suspens, IKEA n'a pas encore communiqué de date de mise en vente précise.
C'est plutôt malin de voir IKEA prendre le jeu vidéo au sérieux sans virer au tape-à-l'oeil, et l'idée d'un mobilier qui sert même quand la console dort est franchement la bonne. On aurait juste aimé un peu moins d'objets seulement décoratifs et une vraie date de sortie, parce qu'à ce tarif, quelques pièces pourraient vite trouver leur place dans le salon des joueurs, perso le meuble TV me fait de l'oeil.
Gaming et déco
L'idée est simple, faire cohabiter le gaming et une déco qui tient la route. Les designers d'IKEA of Sweden et des équipes Xbox Devices se sont rencontrés il y a quelques années lors d'un atelier à Almhult, en Suède, et en sont ressortis avec cette collection de neuf produits qui, même console éteinte, gardent leur place dans la maison. C'est la troisième incursion d'IKEA dans le mobilier pour joueurs, et elle tombe l'année des 25 ans de la Xbox. La ligne directrice de la gamme tient en une phrase, rendre le jeu accessible au plus grand nombre, sans obliger à sacrifier son salon à une montagne de plastique noir et de LEDs excessives.
Quand la manette passe en mode meuble
C'est là que les designers se sont fait plaisir. Le tabouret à 39,99 euros reprend la forme du joystick de la manette, motif en losanges compris, avec des anneaux en caoutchouc dessous pour l'adhérence. La fameuse croix directionnelle, elle, se décline en deux objets, un coussin vert en forme de X à 14,99 euros et un plateau déco en acier inoxydable au même prix. Pour le reste, on retrouve des meubles bien plus classiques mais malins, comme un fauteuil léger à 99,95 euros avec une poche sous l'assise pour ranger sa manette, un meuble TV sur roulettes à 99,95 euros pour rapprocher l'écran ou changer de pièce, une table d'appoint à 129 euros qui cache les câbles et recharge les manettes, ou encore un support pour ordinateur portable à 24,99 euros et un support d'écran à 29,99 euros.
Du mobilier gaming qui s'assume discret
Le pari est plutôt réussi sur le principe, parce que la plupart de ces meubles fonctionnent aussi bien pour un joueur que pour n'importe qui, les roulettes et la gestion des câbles rendant vraiment service au quotidien. Après, tout n'est pas indispensable, entre le coussin, le plateau déco et la boîte de présentation pour manette à 19,99 euros, on est plus près du gadget sympa que du meuble utile. Et malgré le logo Xbox partout, rien n'empêche d'y poser un setup PC ou une console concurrente, puisque c'est du mobilier avant tout. Reste un point en suspens, IKEA n'a pas encore communiqué de date de mise en vente précise.
On en dit quoi ?
C'est plutôt malin de voir IKEA prendre le jeu vidéo au sérieux sans virer au tape-à-l'oeil, et l'idée d'un mobilier qui sert même quand la console dort est franchement la bonne. On aurait juste aimé un peu moins d'objets seulement décoratifs et une vraie date de sortie, parce qu'à ce tarif, quelques pièces pourraient vite trouver leur place dans le salon des joueurs, perso le meuble TV me fait de l'oeil.