IKEA et Xbox lancent une nouvelle gamme de produits

On en dit quoi ?



C'est plutôt malin de voir IKEA prendre le jeu vidéo au sérieux sans virer au tape-à-l'oeil, et l'idée d'un mobilier qui sert même quand la console dort est franchement la bonne. On aurait juste aimé un peu moins d'objets seulement décoratifs et une vraie date de sortie, parce qu'à ce tarif, quelques pièces pourraient vite trouver leur place dans le salon des joueurs, perso le meuble TV me fait de l'oeil.