8BitDo dévoile l'Ultimate 3E, une manette Xbox modulaire, compatible Mac, iPhone et Apple TV

On en dit quoi ?



Force est de constater que 8BitDo frappe fort une fois de plus avec cette Ultimate 3E. L'approche modulaire est géniale pour les joueurs qui veulent ajuster leur pad selon leurs préférences ou le type de jeu. Les joysticks TMR sont un vrai argument technique face aux manettes premium de Microsoft ou Razer. Par contre, le prix de 150 dollars n'est pas donné. Il faudra voir si la qualité de fabrication et la durabilité sont au rendez-vous sur le long terme, mais en général avec 8BitDo, c'est du solide (j'ai 3 manettes de la marque à la maison). La compatibilité native avec l'écosystème Apple est clairement un très bon point aussi bien sûr !