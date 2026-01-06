8BitDo dévoile l'Ultimate 3E, une manette Xbox modulaire, compatible Mac, iPhone et Apple TV
Par Vincent Lautier - Publié le
Au CES 2026, 8BitDo présente sa manette la plus ambitieuse à ce jour. L'Ultimate 3E est un pad modulaire sous licence officielle Xbox qui permet d'échanger les joysticks, le D-pad et même les boutons ABXY. De quoi venir chatouiller la Xbox Elite Series 2.
La particularité de l'Ultimate 3E, c'est son approche modulaire poussée à l'extrême. La façade avant se détache magnétiquement pour révéler des composants interchangeables. Les joysticks utilisent la technologie TMR, une évolution des capteurs Hall Effect qui promet une meilleure précision et une résistance totale au drift. Quatre embouts différents sont fournis : standard, haut, dôme et col épais. Côté D-pad, deux options sont proposées : un modèle circulaire à huit directions pour les jeux de combat et un classique à quatre directions. Les boutons ABXY sont également modulaires, avec un jeu standard silicone et un jeu à micro-interrupteurs pour ceux qui préfèrent un clic mécanique.
Sous le capot, 8BitDo n'a pas lésiné sur les composants. Les gâchettes Hall Effect Impulse conservent le retour haptique des manettes Xbox officielles et proposent des butées ajustables pour passer en mode gâchette courte. On retrouve quatre boutons supplémentaires : deux palettes arrière et deux bumpers L4/R4 reprogrammables. Le taux de rafraîchissement atteint 1000 Hz sur PC, que ce soit en filaire ou via le dongle 2.4 GHz fourni. La batterie de 1400 mAh promet jusqu'à 18 heures d'autonomie et se recharge sur un dock sans fil inclus dans la boîte. La manette est compatible Xbox Series X/S, Xbox One, PC Windows, mais aussi, youpi, iPhone, iPad, Mac et même Apple TV via Bluetooth.
L'Ultimate 3E sera disponible au deuxième trimestre 2026 au prix de 149,99 dollars. C'est moins cher que la Xbox Elite Series 2, mais plus onéreux que la plupart des manettes tierces. La boîte inclut le dock de charge, le dongle USB-C 2.4 GHz, un câble USB, un étui de transport rigide et tous les modules d'échange. À noter que les anneaux lumineux RGB autour des joysticks réagissent aux mouvements en temps réel.
Force est de constater que 8BitDo frappe fort une fois de plus avec cette Ultimate 3E. L'approche modulaire est géniale pour les joueurs qui veulent ajuster leur pad selon leurs préférences ou le type de jeu. Les joysticks TMR sont un vrai argument technique face aux manettes premium de Microsoft ou Razer. Par contre, le prix de 150 dollars n'est pas donné. Il faudra voir si la qualité de fabrication et la durabilité sont au rendez-vous sur le long terme, mais en général avec 8BitDo, c'est du solide (j'ai 3 manettes de la marque à la maison). La compatibilité native avec l'écosystème Apple est clairement un très bon point aussi bien sûr !
