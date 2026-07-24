Microsoft teste un cloud gaming Xbox gratuit

On en dit quoi ?



L'idée de tester le cloud gaming sans sortir la carte bleue est plutôt bonne, et la limite d'une heure comme la pub au lancement restent honnêtes pour du gratuit. On apprécie surtout que la réclame ne débarque pas en pleine course sur Forza. Reste ce petit goût amer de devoir subir de la publicité pour jouer à ses propres jeux, un principe qui passe encore parce que c'est optionnel. Si cette formule séduit, elle pourrait vite devenir une porte d'entrée idéale pour attraper les joueurs et les pousser, plus tard, vers l'abonnement payant.