Microsoft teste un cloud gaming Xbox gratuit
Par Vincent Lautier - Publié le
Microsoft vient de lancer un test qui pourrait changer la façon dont on découvre le jeu en streaming. Depuis le 23 juillet, les membres du programme Xbox Insider peuvent jouer à leurs jeux dans le cloud gratuitement, sans le moindre abonnement Game Pass. La contrepartie, c'est une publicité avant de lancer la partie, et une limite d'une heure par session.
L'idée est simple, faire tester le streaming aux joueurs qui n'ont pas envie de payer pour ça. Jusqu'à présent, jouer à un jeu Xbox dans le cloud imposait un abonnement Game Pass Ultimate, plutôt costaud. Là, Microsoft ouvre la porte différemment, en montrant une réclame avant que le jeu ne démarre, la firme expliquant que la publicité peut aider à réduire le coût d'accès aux jeux. Bonne nouvelle, la pub ne s'invite pas en pleine partie, elle se contente de passer au lancement, ce qui reste largement supportable comparé à d'autres modèles gratuits.
Il ne s'agit pas d'un accès au catalogue Game Pass, mais bien à vos titres personnels. Vous streamez ce que vous possédez déjà, avec par exemple Forza Horizon 6 ou 007 First Light, ainsi que quelques jeux gratuits comme Call of Duty Warzone, Genshin Impact ou War Thunder. Chaque session est plafonnée à une heure, après quoi il faut relancer, et il vaut mieux disposer d'une bonne connexion pour éviter le désastre. Pour l'instant, ce test se limite aux inscrits au programme Insider, sans calendrier précis pour un déploiement grand public, ni détail clair sur les pays concernés.
Difficile de ne pas y penser côté Apple. Le cloud gaming Xbox est justement la seule manière de jouer à ces titres sur un iPhone, un iPad ou un Mac, puisque Microsoft passe par le navigateur pour contourner les règles de l'App Store. Une version gratuite, même bardée de pub et limitée à une heure, permettrait donc à un possesseur d'iPhone de lancer un de ses jeux Xbox sans rien installer et sans payer d'abonnement. Reste que le modèle interroge, car habituer les joueurs à regarder des pubs pour accéder à ce qu'ils ont déjà acheté n'est pas anodin, et on connaît la tendance de ces expérimentations à devenir la norme.
L'idée de tester le cloud gaming sans sortir la carte bleue est plutôt bonne, et la limite d'une heure comme la pub au lancement restent honnêtes pour du gratuit. On apprécie surtout que la réclame ne débarque pas en pleine course sur Forza. Reste ce petit goût amer de devoir subir de la publicité pour jouer à ses propres jeux, un principe qui passe encore parce que c'est optionnel. Si cette formule séduit, elle pourrait vite devenir une porte d'entrée idéale pour attraper les joueurs et les pousser, plus tard, vers l'abonnement payant.
Du cloud gaming sans abonnement, financé par la pub
L'idée est simple, faire tester le streaming aux joueurs qui n'ont pas envie de payer pour ça. Jusqu'à présent, jouer à un jeu Xbox dans le cloud imposait un abonnement Game Pass Ultimate, plutôt costaud. Là, Microsoft ouvre la porte différemment, en montrant une réclame avant que le jeu ne démarre, la firme expliquant que la publicité peut aider à réduire le coût d'accès aux jeux. Bonne nouvelle, la pub ne s'invite pas en pleine partie, elle se contente de passer au lancement, ce qui reste largement supportable comparé à d'autres modèles gratuits.
Vos propres jeux, une heure par session
Il ne s'agit pas d'un accès au catalogue Game Pass, mais bien à vos titres personnels. Vous streamez ce que vous possédez déjà, avec par exemple Forza Horizon 6 ou 007 First Light, ainsi que quelques jeux gratuits comme Call of Duty Warzone, Genshin Impact ou War Thunder. Chaque session est plafonnée à une heure, après quoi il faut relancer, et il vaut mieux disposer d'une bonne connexion pour éviter le désastre. Pour l'instant, ce test se limite aux inscrits au programme Insider, sans calendrier précis pour un déploiement grand public, ni détail clair sur les pays concernés.
Un vrai intérêt pour les joueurs sur Mac et iPhone
Difficile de ne pas y penser côté Apple. Le cloud gaming Xbox est justement la seule manière de jouer à ces titres sur un iPhone, un iPad ou un Mac, puisque Microsoft passe par le navigateur pour contourner les règles de l'App Store. Une version gratuite, même bardée de pub et limitée à une heure, permettrait donc à un possesseur d'iPhone de lancer un de ses jeux Xbox sans rien installer et sans payer d'abonnement. Reste que le modèle interroge, car habituer les joueurs à regarder des pubs pour accéder à ce qu'ils ont déjà acheté n'est pas anodin, et on connaît la tendance de ces expérimentations à devenir la norme.
On en dit quoi ?
L'idée de tester le cloud gaming sans sortir la carte bleue est plutôt bonne, et la limite d'une heure comme la pub au lancement restent honnêtes pour du gratuit. On apprécie surtout que la réclame ne débarque pas en pleine course sur Forza. Reste ce petit goût amer de devoir subir de la publicité pour jouer à ses propres jeux, un principe qui passe encore parce que c'est optionnel. Si cette formule séduit, elle pourrait vite devenir une porte d'entrée idéale pour attraper les joueurs et les pousser, plus tard, vers l'abonnement payant.