Les prix des Xbox augmentent à leur tour !

MICROSOFT REVOIT SES TARIFS À LA HAUSSE

LA MÉMOIRE EST DEVENUE LE NERF DE LA GUERRE

Qu’en penser ?



Microsoft est loin d’être un cas isolé. Sony et Nintendo sont confrontés aux mêmes difficultés d’approvisionnement, tandis qu’Apple a déjà augmenté le prix de plusieurs produits, dont les Mac et les iPad. De nombreux analystes pensent d’ailleurs que cette pression finira également par toucher les prochains iPhone, notamment les futurs modèles Pro, dont les coûts de production continuent d’augmenter.



Pendant longtemps, l’intelligence artificielle a été présentée comme une révolution logicielle. Elle est en train de devenir un problème très concret pour le portefeuille des consommateurs. Derrière chaque chatbot ou modèle génératif se cachent des infrastructures gigantesques qui monopolisent une part croissante de la production mondiale de mémoire.



Les conséquences dépassent désormais largement le seul secteur de l’IA. Consoles, ordinateurs, smartphones et tablettes voient leurs prix augmenter pour financer indirectement cette course technologique. Si la demande continue de progresser au même rythme, les hausses de prix pourraient bien devenir la nouvelle norme, y compris sur des produits que l’on n’associait jusqu’ici pas à l’intelligence artificielle.

La hausse des prix ne concerne plus uniquement les ordinateurs ou les smartphones.. Cette décision intervient quelques mois seulement après d’autres ajustements tarifaires dans le secteur du jeu vidéo, preuve que les fabricants peinent de plus en plus à absorber la hausse du coût des composants.Les Xbox Series S et Xbox Series X voient leurs nouveaux tarifs entrer en vigueur en France. Les augmentations oscillent, la console la plus chère atteignant désormais 799,99 euros.Comme Apple l’a récemment expliqué lors de la présentation de ses résultats trimestriels,Les puces de DRAM et de NAND, indispensables aussi bien aux consoles qu’aux ordinateurs, smartphones ou serveurs, voient leurs prix s’envoler depuis plusieurs mois.Cette pénurie est largement alimentée par les investissements colossaux des géants de l’intelligence artificielle.consomment des quantités gigantesques de mémoire pour entraîner et faire fonctionner leurs modèles, réduisant les capacités disponibles pour le reste de l’industrie.