À l'IFA, Sharp dégaine un dock MagSafe, des TV miniLED et toute une gamme de vélos électriques
Par Vincent Lautier - Publié le
À l'IFA 2026, Sharp sort l'artillerie et présente une fournée d'appareils tous azimuts. Au programme, une station de charge 4-en-1 compatible MagSafe à 99 euros, une nouvelle gamme de TV miniLED, ses premières radios connectées et même une belle brochette de vélos électriques. De quoi rappeler que la marque japonaise veut redevenir un nom qui compte dans nos salons.
Commençons par le produit le plus malin pour qui vit dans l'univers Apple, le CP-DS10. Sharp ressuscite le bon vieux speaker dock, celui qui trônait sur la table de chevet ou le plan de travail, mais version 2026. L'appareil réunit quatre fonctions d'un coup. Il propose une charge sans fil magnétique certifiée Qi2 jusqu'à 15 W, capable de remplir la plupart des smartphones en moins de trois heures, un adaptateur amovible pour recharger une Apple Watch, un port USB-C pour un troisième appareil comme des écouteurs, et une paire d'enceintes stéréo Bluetooth qui grimpe à 40 W.
Comme le Qi2 est de la partie, le dock est compatible MagSafe, donc taillé pour les derniers iPhone, mais aussi pour les mobiles Samsung et Google passés au standard. Cerise sur le gâteau, un iPhone posé à l'horizontale bascule en mode StandBy et se transforme en horloge de chevet ou en cadre photo. Le tout est annoncé à 99 euros pour octobre, en noir ou en gris, soit moins cher que pas mal de chargeurs MagSafe premium qui, eux, ne font même pas de son.
Côté image, Sharp mise gros sur le miniLED avec sa nouvelle gamme JT8000, qui succède à la série JP7000. L'idée affichée, offrir une vraie expérience home cinéma sans réserver ça au très haut de gamme. Concrètement, des centaines de micro-LED pilotent le rétroéclairage par zones pour des noirs profonds et des hautes lumières éclatantes, sans halo disgracieux autour des objets clairs. La dalle grimpe haut en luminosité, s'appuie sur des couleurs Quantum Dot et lisse les scènes rapides grâce à la compatibilité Dolby Vision. Un moteur baptisé AI-PQ analyse la scène, les visages et les objets pour ajuster l'image en temps réel, pendant que le son est réglé d'usine par Harman Kardon avec du Dolby Atmos.
Sharp joue aussi la carte du choix côté logiciel, en proposant selon les modèles TiVo, Titan OS, Google TV ou Roku, une diversité assez rare sur le marché. Les prix, eux, ne sont pas encore communiqués, il faudra donc patienter.
Sharp inaugure aussi une toute nouvelle catégorie chez lui, les Smart Radios, attendues partout en Europe dès octobre. La collection compte trois modèles, avec les portables Oslo DR-IP630 à 129 euros, en mono 5 W et douze heures d'autonomie, et DR-IP640 à 149 euros, en stéréo 10 W, plus la Lisbon DR-I740 à 169 euros, habillée d'un caisson en bois et poussée à 20 W. Toutes réunissent la radio internet, le DAB+ et la FM, avec un accès à plus de 60 000 stations, du Spotify Connect en qualité lossless, les podcasts, le Bluetooth et un écran couleur pour les pochettes.
Et parce que la marque ne se refuse rien, elle déballe en parallèle sa gamme de vélos électriques la plus complète, du micro-vélo ultra-compact de 250 W taillé pour les petits trajets, au vélo cargo Bafang qui remplace la voiture pour les courses ou l'école, en passant par des modèles trekking, un vélo de ville à boîte automatique et un fat bike pliant. Sharp promet même des batteries semi-solides plus sûres et plus légères, et des accessoires comme des lunettes de vélo à intelligence artificielle capables de filmer la route. Les tarifs des vélos, eux, restent à préciser.
Sharp ratisse vraiment large, du salon jusqu'au garage à vélo, et assume clairement son envie de redevenir une marque grand public qui pèse. Pour qui vit avec un iPhone, le vrai clou du spectacle reste ce dock CP-DS10 à 99 euros, qui recharge le téléphone, l'Apple Watch et un troisième appareil tout en servant d'enceinte, à un prix qui enterre bon nombre de chargeurs MagSafe muets. Le reste demande à être jugé sur pièce, avec en tête les prix encore mystérieux des télés et des vélos. Mais une chose est sûre, rarement le stand Sharp aura été aussi bien rempli.
Un dock qui ressuscite le speaker dock, version MagSafe
Commençons par le produit le plus malin pour qui vit dans l'univers Apple, le CP-DS10. Sharp ressuscite le bon vieux speaker dock, celui qui trônait sur la table de chevet ou le plan de travail, mais version 2026. L'appareil réunit quatre fonctions d'un coup. Il propose une charge sans fil magnétique certifiée Qi2 jusqu'à 15 W, capable de remplir la plupart des smartphones en moins de trois heures, un adaptateur amovible pour recharger une Apple Watch, un port USB-C pour un troisième appareil comme des écouteurs, et une paire d'enceintes stéréo Bluetooth qui grimpe à 40 W.
Comme le Qi2 est de la partie, le dock est compatible MagSafe, donc taillé pour les derniers iPhone, mais aussi pour les mobiles Samsung et Google passés au standard. Cerise sur le gâteau, un iPhone posé à l'horizontale bascule en mode StandBy et se transforme en horloge de chevet ou en cadre photo. Le tout est annoncé à 99 euros pour octobre, en noir ou en gris, soit moins cher que pas mal de chargeurs MagSafe premium qui, eux, ne font même pas de son.
Des TV miniLED qui veulent démocratiser le home cinéma
Côté image, Sharp mise gros sur le miniLED avec sa nouvelle gamme JT8000, qui succède à la série JP7000. L'idée affichée, offrir une vraie expérience home cinéma sans réserver ça au très haut de gamme. Concrètement, des centaines de micro-LED pilotent le rétroéclairage par zones pour des noirs profonds et des hautes lumières éclatantes, sans halo disgracieux autour des objets clairs. La dalle grimpe haut en luminosité, s'appuie sur des couleurs Quantum Dot et lisse les scènes rapides grâce à la compatibilité Dolby Vision. Un moteur baptisé AI-PQ analyse la scène, les visages et les objets pour ajuster l'image en temps réel, pendant que le son est réglé d'usine par Harman Kardon avec du Dolby Atmos.
Sharp joue aussi la carte du choix côté logiciel, en proposant selon les modèles TiVo, Titan OS, Google TV ou Roku, une diversité assez rare sur le marché. Les prix, eux, ne sont pas encore communiqués, il faudra donc patienter.
Des radios connectées et une avalanche de vélos électriques
Sharp inaugure aussi une toute nouvelle catégorie chez lui, les Smart Radios, attendues partout en Europe dès octobre. La collection compte trois modèles, avec les portables Oslo DR-IP630 à 129 euros, en mono 5 W et douze heures d'autonomie, et DR-IP640 à 149 euros, en stéréo 10 W, plus la Lisbon DR-I740 à 169 euros, habillée d'un caisson en bois et poussée à 20 W. Toutes réunissent la radio internet, le DAB+ et la FM, avec un accès à plus de 60 000 stations, du Spotify Connect en qualité lossless, les podcasts, le Bluetooth et un écran couleur pour les pochettes.
Et parce que la marque ne se refuse rien, elle déballe en parallèle sa gamme de vélos électriques la plus complète, du micro-vélo ultra-compact de 250 W taillé pour les petits trajets, au vélo cargo Bafang qui remplace la voiture pour les courses ou l'école, en passant par des modèles trekking, un vélo de ville à boîte automatique et un fat bike pliant. Sharp promet même des batteries semi-solides plus sûres et plus légères, et des accessoires comme des lunettes de vélo à intelligence artificielle capables de filmer la route. Les tarifs des vélos, eux, restent à préciser.
On en dit quoi ?
Sharp ratisse vraiment large, du salon jusqu'au garage à vélo, et assume clairement son envie de redevenir une marque grand public qui pèse. Pour qui vit avec un iPhone, le vrai clou du spectacle reste ce dock CP-DS10 à 99 euros, qui recharge le téléphone, l'Apple Watch et un troisième appareil tout en servant d'enceinte, à un prix qui enterre bon nombre de chargeurs MagSafe muets. Le reste demande à être jugé sur pièce, avec en tête les prix encore mystérieux des télés et des vélos. Mais une chose est sûre, rarement le stand Sharp aura été aussi bien rempli.