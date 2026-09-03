À l'IFA, Sharp dégaine un dock MagSafe, des TV miniLED et toute une gamme de vélos électriques

On en dit quoi ?



Sharp ratisse vraiment large, du salon jusqu'au garage à vélo, et assume clairement son envie de redevenir une marque grand public qui pèse. Pour qui vit avec un iPhone, le vrai clou du spectacle reste ce dock CP-DS10 à 99 euros, qui recharge le téléphone, l'Apple Watch et un troisième appareil tout en servant d'enceinte, à un prix qui enterre bon nombre de chargeurs MagSafe muets. Le reste demande à être jugé sur pièce, avec en tête les prix encore mystérieux des télés et des vélos. Mais une chose est sûre, rarement le stand Sharp aura été aussi bien rempli.