La norme de charge sans fil Qi2 s'appuiera sur le MagSafe d'Apple

Du MagSafe pour les périphériques de constructeurs tiers

Notre norme garantit aux consommateurs que leurs appareils sont sûrs, efficaces et interopérables avec d'autres marques. Qi2 sera la norme mondiale pour la recharge sans fil et fournira aux consommateurs et aux détaillants cette assurance

La nouvelle norme sera disponible fin 2023

MagSafe : une technologie lancée avec les iPhone 12

(pour Wireless Power Consortium)(à prononcer. Le consortium va ainsi intégrer un profil magnétique de charge sans fil au standard Qi2 permettant d'aligner de manière optimale le chargeur sans fil et l'appareil à recharger grâce à des aimants.et certaines fonctionnalités, dont la charge à 15W via les périphériques certifiés, pourraient toujours nécessité une certification (les accessoiristes doivent payer pour cela, ce qui se retrouve dans les tarifs des appareils certifiés MagSafe souvent nettement plus chers). Cette nouvelle version du standard devrait toutefois permettre de trouver davantage de périphériquesMagSafe sur le marché, et assurer un meilleur placement des appareils sur les tapis de charge sans fil, et donc une meilleure efficacité (avec, espérons-le, moins de pertes, la charge sans fil, certes fort pratique, étant souvent pointée du doigt sur ce point).Pour rappel,(les gammes iPhone 13 et iPhone 14). L'arrière des iPhone compatibles MagSafe est donc équipé d'aimants permettant de fixer des accessoires comme un porte-cartes ou un support, d'utiliser une batterie magnétique avec charge sans-fil, de placer le smartphone sur un support aimanté et de placer à coup sûr le téléphone de manière optimale sur un chargeur sans fil MagSafe, les aimants sur les deux périphériques assurant que les bobines de l'iPhone et du chargeur sont parfaitement alignées.