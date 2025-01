Hisense annonce un téléviseur Mini LED hallucinant

Pas de doute, c'est grand.

Contrairement aux systèmes classiques, où des LED blanches ou bleues sont filtrées pour créer des couleurs, le 116UX utilise des milliers de lentilles contenant chacune des LED rouges, vertes et bleues.Résultat : une couverture de 97 % de l’espace colorimétrique BT.2020, soit l’une des plus larges dans la catégorie Mini LED. Le téléviseur est également conçu pour minimiser le phénomène de “halo”. Grâce à un contrôle précis de chaque cluster de lentilles, ce système permet une gestion indépendante de la luminosité et du contraste, tout en maintenant une forte intensité lumineuse, avec un pic annoncé à 10 000 nits.Hisense affirme que cette technologie réduit les émissions de lumière bleue de 38 %, ce qui devrait limiter la fatigue oculaire pour les spectateurs ( même si cette question est sujette à débats )., même si l’entreprise n’a pas encore communiqué de chiffres précis à ce sujet.Côté audio, le 116UX est équipé d’un système CineStage X 6.2.2, compatible Dolby Atmos et DTS Virtual X, pour une expérience sonore enveloppante.Hisense a également mis l’accent sur le confort de visionnage.Enfin, avec son design de moins de 4 cm d’épaisseur et sa bordure fine, le téléviseur a une esthétique moderne et minimaliste.Destiné à ceux qui recherchent des performances d’image et de son avancées,, mais ce modèle ne devrait pas être donné du coup, comparable aux autres grands téléviseurs Mini LED ou MicroLED sur le marché.