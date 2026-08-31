Bêta 8 pour iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 (et les autres)
Par Laurence - Publié le
Normalement c'est la dernière ! À neuf jours de la présentation des iPhone 18 Pro (et normalement de l'iPhone pliable), Apple propose ce soir les bêtas 8 pour iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 et visionOS 27.
Les versions bêta destinées aux développeurs sont accessibles aux membres du programme Apple Developer, mais également aux utilisateurs disposant d’un compte développeur gratuit, à condition d’avoir activé leur profil développeur sur un appareil compatible. Une fois cette étape effectuée, les mises à jour peuvent être installées depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur iPhone et iPad, ou depuis Réglages Système sur Mac.
Comme toujours avec une version bêta, il est vivement recommandé d’effectuer une sauvegarde complète de ses données avant de procéder à l’installation. En effet ces dernières gagnent progressivement en stabilité à mesure que l’on se rapproche de la sortie officielle mais elles restent des versions de développement.
Des bugs, des problèmes de performances, une autonomie en baisse ou des incompatibilités avec certaines applications peuvent encore survenir. Il est donc préférable de ne pas les installer sur votre appareil principal, sauf si vous acceptez les risques liés à l’utilisation d’un logiciel encore en cours de finalisation.
Le temps de l'installer et la décortiquer, et on vous dit tout !
COMMENT INSTALLER LES BÊTAS ?
Les versions bêta destinées aux développeurs sont accessibles aux membres du programme Apple Developer, mais également aux utilisateurs disposant d’un compte développeur gratuit, à condition d’avoir activé leur profil développeur sur un appareil compatible. Une fois cette étape effectuée, les mises à jour peuvent être installées depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur iPhone et iPad, ou depuis Réglages Système sur Mac.
Comme toujours avec une version bêta, il est vivement recommandé d’effectuer une sauvegarde complète de ses données avant de procéder à l’installation. En effet ces dernières gagnent progressivement en stabilité à mesure que l’on se rapproche de la sortie officielle mais elles restent des versions de développement.
Des bugs, des problèmes de performances, une autonomie en baisse ou des incompatibilités avec certaines applications peuvent encore survenir. Il est donc préférable de ne pas les installer sur votre appareil principal, sauf si vous acceptez les risques liés à l’utilisation d’un logiciel encore en cours de finalisation.
Le temps de l'installer et la décortiquer, et on vous dit tout !
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