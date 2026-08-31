Bêta 8 pour iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 (et les autres)

COMMENT INSTALLER LES BÊTAS ?

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Les versions bêta destinées, mais également aà condition d’avoir activé leur profil développeur sur un appareil compatible. Une fois cette étape effectuée, les mises à jour peuvent être installées depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur iPhone et iPad, ou depuis Réglages Système sur Mac.Comme toujours avec une version bêta, il estde ses données avant de procéder à l’installation. En effet ces dernières gagnent progressivement en stabilité à mesure que l’on se rapproche de la sortie officielle mais elles restent des versions deDes bugs, des problèmes de performances, une autonomie en baisse ou des incompatibilités avec certaines applications peuvent encore survenir. Il est donc préférable de ne pas les installer sur votre appareil principal, sauf si vous acceptez les risques liés à l’utilisation d’un logiciel encore en cours de finalisation.